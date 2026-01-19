Δεκατρία σιδηροδρομικά δυστυχήματα με νεκρούς στην Ισπανία από τις αρχές του αιώνα

Ο εκτροχιασμός δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στον δήμο Άδαμουθ (Κόρδοβα) την Κυριακή —με δεκάδες νεκρούς και βαριά τραυματισμένους, καθώς και πολλούς ακόμη με ελαφρύτερα τραύματα— προστίθεται στη μακρά λίστα των θανατηφόρων σιδηροδρομικών ατυχημάτων που έχουν σημειωθεί στην Ισπανία τον 21ο αιώνα.

Το σοβαρότερο δυστύχημα της περιόδου αυτής συνέβη στις 24 Ιουλίου 2013. Τότε, 79 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 143 τραυματίστηκαν, όταν εκτροχιάστηκε τρένο υψηλής ταχύτητας στο δρομολόγιο Μαδρίτη–Φερόλ, στη στροφή Α Γκραντέιρα, περίπου δύο χιλιόμετρα από τον σταθμό του Σαντιάγο ντε Κομποστέλα. Αιτία του δυστυχήματος ήταν η υπερβολική ταχύτητα.

Ακολουθεί αναλυτικός κατάλογος των σιδηροδρομικών δυστυχημάτων με θύματα στην Ισπανία από τις αρχές του αιώνα:

3 Ιανουαρίου 2001: Δώδεκα νεκροί όταν τρένο παρέσυρε βαν σε ισόπεδη διάβαση στον δήμο Λόρκα (Μούρθια).

3 Ιουνίου 2003: Δεκαεννέα νεκροί και 38 τραυματίες από μετωπική σύγκρουση τρένου Talgo με 86 επιβάτες και εμπορικού συρμού, σε μονή γραμμή, στην περιοχή Τσιντσίγια (Αλμπαθέτε).

9 Μαρτίου 2004: Έξι νέοι νεκροί και τρεις βαριά τραυματίες όταν το όχημά τους παρασύρθηκε από τρένο σε αφύλακτη διάβαση στο Μαρτίν δε Γέλτες (Σαλαμάνκα).

7 Μαΐου 2004: Πέντε νεκροί όταν όχημα παρασύρθηκε από τρένο κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό του Εγίν (Αλμπαθέτε).

21 Αυγούστου 2006: Επτά νεκροί και 36 τραυματίες από εκτροχιασμό τρένου Intercity στη γραμμή Λα Κορούνια–Εντάγια, στην περιοχή Βιγιάδα (Παλένθια).

24 Ιουνίου 2010: Δώδεκα νεκροί, κυρίως νέοι, και δεκατέσσερις τραυματίες όταν παρασύρθηκαν από τρένο στον σταθμό Καστελδεφέλς (Βαρκελώνη), καθώς κατέβαιναν από άλλο συρμό για τη γιορτή της Νύχτας του Αγίου Ιωάννη στην παραλία.

24 Ιουλίου 2013: 79 νεκροί και 143 τραυματίες από τον εκτροχιασμό τρένου υψηλής ταχύτητας στο δρομολόγιο Μαδρίτη–Φερόλ, στο Άνγκροϊς, κοντά στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα.

9 Σεπτεμβρίου 2016: Τέσσερις νεκροί από εκτροχιασμό τρένου της πορτογαλικής εταιρείας Comboios de Portugal στο Ο Πορρίνιο (Ποντεβέδρα), στο δρομολόγιο Βίγο–Πόρτο. Ο συρμός κινούνταν με 118 χλμ./ώρα σε γραμμή με όριο τα 30 χλμ./ώρα.

20 Νοεμβρίου 2018: Ένας νεκρός και πέντε ελαφρά τραυματίες από εκτροχιασμό προαστιακού τρένου στη Βακαρίσες (Βαρκελώνη), στη γραμμή R4 Μανρέσα–Σαντ Βισέντς ντε Καλντέρς.

8 Φεβρουαρίου 2019: Μετωπική σύγκρουση προαστιακού και περιφερειακού τρένου στο Καστελγκαλί (Βαρκελώνη), με αποτέλεσμα τον θάνατο της 26χρονης μηχανοδηγού και τον τραυματισμό περίπου 100 επιβατών, εκ των οποίων τρεις σοβαρά.

2 Ιουνίου 2020: Δύο νεκροί —ο 89χρονος οδηγός ενός τζιπ και ένας 32χρονος μηχανοδηγός σε εκπαίδευση— στη Λα Ινιέστα (Θαμόρα), όταν τρένο Alvia στο δρομολόγιο Φερόλ–Μαδρίτη παρέσυρε το όχημα σε ισόπεδη διάβαση και εκτροχιάστηκε.

16 Μαΐου 2022: Νεκρός ο μηχανοδηγός τρένου των Σιδηροδρόμων της Generalitat της Καταλονίας (FGC) σε σύγκρουση εμπορικού με επιβατικό συρμό στο Σαντ Μπόι δε Λιομπρεγκάτ (Βαρκελώνη), με 86 τραυματίες, κυρίως ελαφρά.

18 Ιανουαρίου 2026: Τουλάχιστον δέκα νεκροί από τον εκτροχιασμό δύο τρένων, ενός Iryo και ενός Alvia, στο Άδαμουθ. Υπάρχουν περισσότεροι από 100 τραυματίες, εκ των οποίων πάνω από είκοσι σε σοβαρή κατάσταση. Ο υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, δήλωσε ότι «δεν μπορεί ακόμη να επιβεβαιωθεί» ο ακριβής αριθμός των θυμάτων, καθώς οι επιχειρήσεις στο σημείο συνεχίζονται.