Ισπανία: Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια του δυστυχήματος με τα τρένα
Το δυστύχημα με τα τρένα στην Ανδαλουσία έχει συγκλονίσει ολόκληρη την Ισπανία και όχι μόνο
Τουλάχιστον δέκα νεκροί και τουλάχιστον 25 σοβαρά τραυματίες υπάρχουν μετά το σοκαριστικό δυστύχημα με τα τρένα στην Ισπανία.
Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο του δυστυχήματος:
Οι πρώτες εκτιμήσεις για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία
Πηγές του υπουργείου Μεταφορών που είναι ενήμερες για την έρευνα εξηγούν ότι θα χρειαστεί χρόνος για να διαπιστωθούν τα αίτια, αλλά αυτό που φαίνεται μέχρι στιγμής είναι ότι το τρένο της Iryo, «για άγνωστους λόγους», εκτροχιάστηκε.
Καθώς βγήκε από τις ράγες, τα τελευταία βαγόνια προσέκρουσαν με τρένο που ερχόταν από αντίθετη κατεύθυνση, με προορισμό την Ουέλβα.
Όλα τα δρομολόγια στα τρένα υψηλής ταχύτητας στην περιοχή ανεστάλησαν
Η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας έχει ανασταλεί λόγω του τραγικού συμβάντος.
Δείτε σχετική ανάρτηση:
🔴 ACTUALIZACIÓN: “Cierre de circulación ferroviaria todo el lunes 19 de enero.”
La circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva estará suspendida, al menos, durante todo el lunes 19 de enero.
(Vía @elmundoes) x Adamuz pic.twitter.com/lAGX0cV4k3
— Virales Diarios (@ViralesDiarios) January 18, 2026
Δείτε σχετική φωτογραφία:
Η ανάρτηση του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ
Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ σε ανάρτησή του σημειώνει ότι: «Η κυβέρνηση συνεργάζεται με τις υπόλοιπες αρχές και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για να βοηθήσει τους επιβάτες».
Η ανάρτηση στο Χ:
La última información que llega es muy grave. Las últimas unidades del tren Iryo que iba dirección Madrid han descarrilado, invadiendo esos coches la vía contraria por la que en ese momento circulaba un tren de Renfe en dirección Huelva. El impacto ha sido terrible provocando que… https://t.co/mqewlNBmDf
— Óscar Puente (@oscar_puente_) January 18, 2026
