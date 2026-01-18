newspaper
Ισπανία: Τουλάχιστον εφτά νεκροί και αρκετοί τραυματίες από σύγκρουση τρένων
Κόσμος 18 Ιανουαρίου 2026 | 22:38

Ισπανία: Τουλάχιστον εφτά νεκροί και αρκετοί τραυματίες από σύγκρουση τρένων

Σύγκρουση τρένων στη νότια Ισπανία. Τουλάχιστον εφτά νεκροί και αρκετοί τραυματίες σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Στο σημείο συνεργεία έκτακτης ανάγκης και πυροσβέστες,

Σύνταξη
Upd:18.01.2026, 23:27
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας σημειώθηκε στη νότια Ισπανία (Κόρδοβα). Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μετέβησαν στον τόπο του δυστυχήματος βοηθώντας στον απεγκλωβισμό των επιβατών, που είχαν παγιδευτεί.  Από την σύγκρουση, σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, υπάρχουν τουλάχιστον εφτά νεκροί και πολλοί τραυματίες.

Ένα τρένο της Iryo εκτροχιάστηκε και έπεσε στη γραμμή όπου κινούνταν, σε αντίθετη κατεύθυνση, ένα άλλο τρένο της Alvia.  

Ο δήμαρχος του Adamuz, Rafael Moreno (PSOE), ήταν ο πρώτος που έφτασε στον τόπο του δυστυχήματος, μαζί με την τοπική αστυνομία. Ο Moreno πιστεύει ότι η σύγκρουση μεταξύ των δύο τρένων δεν ήταν μετωπική, «αλλά πλευρική», επειδή δεν είδε κατεστραμμένα βαγόνια. «Πιστεύω ότι δεν κινούνταν στην ίδια γραμμή, αλλά δεν είναι σαφές».

Δραματικές ώρες

Ο διαχειριστής της ισπανικής σιδηροδρομικής εταιρείας, Adif, ανέφερε τον εκτροχιασμό ενός τρένου που αναχώρησε από τη Μάλαγα με προορισμό τον σταθμό Puerta de Atocha στη Μαδρίτη. Το περιστατικό συνέβη μόλις 10 λεπτά μετά την αναχώρηση, σε παράκαμψη, όταν το τρένο μπήκε σε παρακείμενη γραμμή, χτυπώντας τα βαγόνια 7 και 8 ενός άλλου τρένου που ταξίδευε προς την Ουέλβα.

Οι επιβάτες και των δύο τρένων χρειάστηκε να απομακρυνθούν, όπως ενημέρωσε η Adif, ενώ στο σημείο έσπευσαν συνεργεία έκτακτης ανάγκης και πυροσβέστες, οι οποίοι επιβεβαίωσαν την ύπαρξη τραυματιών χωρίς να διευκρινίσουν τον αριθμό τους. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στη γραμμή υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας λόγω του περιστατικού. Στο υπόλοιπο σιδηροδρομικό δίκτυο η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

Ώρες αγωνίας

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ είναι «προσηλωμένος» στο δυστύχημα, σύμφωνα με πληροφορίες από το Europa Press. «Η κυβέρνηση εργάζεται μαζί με τις υπόλοιπες αρμόδιες αρχές και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για να βοηθήσει τους επιβάτες», εξήγησε σε μήνυμά του στον λογαριασμό του στο κοινωνικό δίκτυο «X».

Ο υπουργός Μεταφορών, Óscar Puente, μετέβη στο κέντρο έκτακτης ανάγκης. Ο πρόεδρος της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, Juanma Moreno, δημοσίευσε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκφράζοντας την ανησυχία του για το «σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα».

Ένας δημοσιογράφος της RTVE που βρισκόταν σε ένα από τα τρένα, ο Salvador Jiménez, περιέγραψε πώς μια ισχυρή πρόσκρουση που έμοιαζε με «σεισμό» συγκλόνισε το βαγόνι που ταξίδευε.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Αγορές: Αναταραχή λόγω των απειλών Τραμπ για νέους δασμούς στην Ευρώπη

Αγορές: Αναταραχή λόγω των απειλών Τραμπ για νέους δασμούς στην Ευρώπη

Γροιλανδία: Η ΕΕ σχεδιάζει αντίποινα με δασμούς ύψους 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ

Γροιλανδία: Η ΕΕ σχεδιάζει αντίποινα με δασμούς ύψους 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ

Γροιλανδία: «Οι ΗΠΑ συγκέντρωναν κρυφά πληροφορίες για στρατιωτικές εγκαταστάσεις» – Τι εξετάζει η ΕΕ
Επιμένει ο Τραμπ 18.01.26

«Οι ΗΠΑ συγκέντρωναν κρυφά πληροφορίες για στρατιωτικές εγκαταστάσεις» στη Γροιλανδία - Τι εξετάζει η ΕΕ

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξετάζουν αντίποινα στους δασμούς του Αμερικανού προέδρου - Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής για τη Γροιλανδία θα συγκαλέσει ο Αντόνιο Κόστα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Στις φλόγες τυλίχθηκε εμπορικό κέντρο στο Πακιστάν – Τουλάχιστον 6 νεκροί
Καράτσι 18.01.26

Στις φλόγες τυλίχθηκε εμπορικό κέντρο στο Πακιστάν – Τουλάχιστον 6 νεκροί

Οι αρχές ανέφεραν ότι το εμπορικό κέντρο περιλαμβάνει περίπου 1.200 καταστήματα, γεγονός που αυξάνει τους φόβους ότι μπορεί να υπάρχουν ακόμη άνθρωποι παγιδευμένοι στο εσωτερικό του

Σύνταξη
Αλ Σάρα: «Όλα τα εκκρεμή θέματα με τις κουρδικές δυνάμεις θα επιλυθούν» – Συμφωνία εκεχειρίας στη Συρία
Η ανακοίνωση 18.01.26 Upd: 19:14

Συμφωνία εκεχειρίας στη Συρία - Αλ Σάρα: «Όλα τα εκκρεμή θέματα με τις κουρδικές δυνάμεις θα επιλυθούν»

Τι προβλέπει η συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση στη Συρία και τις κουρδικές SDF - Ο Άχμεντ Αλ Σάρα μίλησε για ένα ενιαίο κράτος, τη Δευτέρα θα έχει ραντεβού με τον επικεφαλής των Κούρδων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Συρία: Στην κομβική πόλη Ράκα εισέβαλε ο κυβερνητικός στρατός – Μάχες με τους Κούρδους, ποιος ελέγχει τι
Κρίσιμες ώρες 18.01.26

Στην κομβική πόλη Ράκα εισέβαλε ο κυβερνητικός στρατός - Μάχες με τους Κούρδους, ποιος ελέγχει τι στη Συρία

Διοικητής των κουρδικών δυνάμεων κάλεσε τις ΗΠΑ να «παρέμβουν δυναμικά» στις συγκρούσεις στη Συρία - Ο Σύρος υπουργός Πληροφοριών λέει ότι επίκειται κατάπαυση του πυρός

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η Γκουίνεθ Πάλτροου ανησυχούσε για τις ερωτικές σκηνές με τον Τιμοτέ Σαλαμέ στο «Marty Supreme» – Τελός καλό, όλα καλά
Τελικά; 18.01.26

Η Γκουίνεθ Πάλτροου ανησυχούσε για τις ερωτικές σκηνές με τον Τιμοτέ Σαλαμέ στο «Marty Supreme» – Τελός καλό, όλα καλά

«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ήταν 27 ή 28 ετών [όταν γυρίζαμε την ταινία] και εγώ ήμουν 50 και κάτι, οπότε είναι περίεργο», είπε η Γκουίνεθ Πάλτροου σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου για την ταινία «Marty Supreme».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Χαμός στον τελικό του Κόπα Αφρικα: Έφυγαν οι Σενεγαλέζοι στο 97′ μετά το πέναλτι υπέρ του Μαρόκου (vid)
Ποδόσφαιρο 18.01.26

Χαμός στον τελικό του Κόπα Αφρικα: Έφυγαν οι Σενεγαλέζοι στο 97′ μετά το πέναλτι υπέρ του Μαρόκου (vid)

Απίστευτα πράγματα στον τελικό του Κόπα Άφρικα. Ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι υπέρ του Μαρόκου, οι παίκτες της Σενεγάλης έφυγαν για τα αποδυτήρια και τους γύρισε ο Μανέ

Σύνταξη
Θεοδωράκης, Χατζιδάκις, Σαββόπουλος, Ξαρχάκος: Ο τιτάνιος Βασίλης Τσιτσάνης με δικά τους λόγια
Σαν σήμερα 18.01.26

Θεοδωράκης, Χατζιδάκις, Σαββόπουλος, Ξαρχάκος: Ο τιτάνιος Βασίλης Τσιτσάνης με δικά τους λόγια

«Θα 'θελα να 'μαι ένας ταπεινός μαθητής του. Ο Τσιτσάνης είναι ο Θεόφιλος της λαϊκής μας μουσικής» είχε πει ο Μίκης Θεοδωράκης για τον άνδρα που γεννήθηκε και πέθανε σαν σήμερα ορίζοντας ρεμπέτισσες ψυχές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γροιλανδία: «Οι ΗΠΑ συγκέντρωναν κρυφά πληροφορίες για στρατιωτικές εγκαταστάσεις» – Τι εξετάζει η ΕΕ
Επιμένει ο Τραμπ 18.01.26

«Οι ΗΠΑ συγκέντρωναν κρυφά πληροφορίες για στρατιωτικές εγκαταστάσεις» στη Γροιλανδία - Τι εξετάζει η ΕΕ

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξετάζουν αντίποινα στους δασμούς του Αμερικανού προέδρου - Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής για τη Γροιλανδία θα συγκαλέσει ο Αντόνιο Κόστα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αγρότες: Στην τελική ευθεία το ραντεβού με τον πρωθυπουργό – Οι κόκκινες γραμμές και ο «πάγος» του Μαξίμου
Ώρα μηδέν 18.01.26

Στην τελική ευθεία το ραντεβού των αγροτών με τον πρωθυπουργό - Οι «κόκκινες γραμμές» και ο «πάγος» του Μαξίμου

Για τη συνάντησή τους με τον πρωθυπουργό προετοιμάζονται οι αγρότες που εδώ και σχεδόν 50 μέρες βρίσκονται σε κινητοποιήσεις. Προσωρινή εκεχειρία, ανοιχτοί δρόμοι, «κόκκινες γραμμές» και πρόσθετα μέτρα στην... «κατάψυξη».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 18.01.26

LIVE: Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα

LIVE: Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα για την 20η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
«Μηδενική προπώληση, βανδαλισμοί και αποκλεισμός της Ιβάνκα» – Φιάσκο της χρονιάς το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ;
40 εκατομμύρια 18.01.26

«Μηδενική προπώληση, βανδαλισμοί και αποκλεισμός της Ιβάνκα» – Φιάσκο της χρονιάς το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ;

Λίγες ημέρες πριν από την επίσημη πρεμιέρα του, το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ φαίνεται να μετατρέπεται σε έναν εφιάλτη δημοσίων σχέσεων και οικονομικής αποτυχίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μίλων – Ολυμπιακός 0-3 σετ: Άνετα οι ερυθρόλευκες στη Νέα Σμύρνη
Άλλα Αθλήματα 18.01.26

Μίλων – Ολυμπιακός 0-3 σετ: Άνετα οι ερυθρόλευκες στη Νέα Σμύρνη

Επιστροφή στις νίκες με επιβλητικό τρόπο για τη γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού στο βόλεϊ μετά την ήττα από την Εξατσίμπασι, καθώς επικράτησε με 3-0 σετ (16-25, 19-25, 20-25) του Μίλωνα εκτός έδρας.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Τους ενοχλεί η μαζικότητα των αγώνων και το ανεβασμένο κύρος του ΚΚΕ μέσα σε αυτούς
Η ομιλία του 18.01.26

Κουτσούμπας: Τους ενοχλεί η μαζικότητα των αγώνων και το ανεβασμένο κύρος του ΚΚΕ μέσα σε αυτούς

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε ότι «η πολιτική της άρχουσας καπιταλιστικής τάξης και των πολιτικών εκπροσώπων της, εναντιώνεται και υπονομεύει συστηματικά το ρεύμα της αντικαπιταλιστικής διεκδίκησης»

Σύνταξη
Χιμένεθ για την αλλαγή του Μορόν και την απουσία των Άλβαρο και Ρόουζ
Ποδόσφαιρο 18.01.26

Χιμένεθ για την αλλαγή του Μορόν και την απουσία των Άλβαρο και Ρόουζ

Όσα είπε ο προπονητής του Αρη, Μανόλο Χιμένεθ μετά την κακή εμφάνιση και ήττα από την ΑΕΛ Novibet με 1-0. Τι είπε για την αλλαγή του Μορόν, την απουσία των Άλβαρο και Ρόουζ αλλά και τους οπαδούς.

Σύνταξη
Καιρός: Στην «κατάψυξη» όλη η χώρα – Τι αλλάζει από την Τρίτη
Πλησιάζει βαρομετρικό χαμηλό 18.01.26

Στην «κατάψυξη» όλη η χώρα - Τι αλλάζει από την Τρίτη

Περαιτέρω επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από την Τρίτη (20/01). Ένα βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο θα συναντήσει τον ψυχρό αέρα που έχει ήδη εγκλωβιστεί πάνω από τη χώρα.

Σύνταξη
Live streaming: Σενεγάλη – Μαρόκο
Ποδόσφαιρο 18.01.26

Live streaming: Σενεγάλη – Μαρόκο

Live streaming: Σενεγάλη – Μαρόκο. Παρακολουθήστε μέσω live streaming στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σενεγάλη – Μαρόκο για τον τελικό του Κόπα Άφρικα. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
