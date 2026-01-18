Σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας σημειώθηκε στη νότια Ισπανία (Κόρδοβα). Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μετέβησαν στον τόπο του δυστυχήματος βοηθώντας στον απεγκλωβισμό των επιβατών, που είχαν παγιδευτεί. Από την σύγκρουση, σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, υπάρχουν τουλάχιστον εφτά νεκροί και πολλοί τραυματίες.

Ένα τρένο της Iryo εκτροχιάστηκε και έπεσε στη γραμμή όπου κινούνταν, σε αντίθετη κατεύθυνση, ένα άλλο τρένο της Alvia.

Ο δήμαρχος του Adamuz, Rafael Moreno (PSOE), ήταν ο πρώτος που έφτασε στον τόπο του δυστυχήματος, μαζί με την τοπική αστυνομία. Ο Moreno πιστεύει ότι η σύγκρουση μεταξύ των δύο τρένων δεν ήταν μετωπική, «αλλά πλευρική», επειδή δεν είδε κατεστραμμένα βαγόνια. «Πιστεύω ότι δεν κινούνταν στην ίδια γραμμή, αλλά δεν είναι σαφές».

Δραματικές ώρες

Ο διαχειριστής της ισπανικής σιδηροδρομικής εταιρείας, Adif, ανέφερε τον εκτροχιασμό ενός τρένου που αναχώρησε από τη Μάλαγα με προορισμό τον σταθμό Puerta de Atocha στη Μαδρίτη. Το περιστατικό συνέβη μόλις 10 λεπτά μετά την αναχώρηση, σε παράκαμψη, όταν το τρένο μπήκε σε παρακείμενη γραμμή, χτυπώντας τα βαγόνια 7 και 8 ενός άλλου τρένου που ταξίδευε προς την Ουέλβα.

Οι επιβάτες και των δύο τρένων χρειάστηκε να απομακρυνθούν, όπως ενημέρωσε η Adif, ενώ στο σημείο έσπευσαν συνεργεία έκτακτης ανάγκης και πυροσβέστες, οι οποίοι επιβεβαίωσαν την ύπαρξη τραυματιών χωρίς να διευκρινίσουν τον αριθμό τους. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στη γραμμή υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας λόγω του περιστατικού. Στο υπόλοιπο σιδηροδρομικό δίκτυο η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

Descarrila en Córdoba un tren Iryo de larga distancia que circulaba desde Málaga hacia Madrid-Puerta de Atocha, colisionando con un AVE que circulaba en sentido contrario. Dos víctimas mortales, varios heridos y atrapados. Emergencias en el lugar. pic.twitter.com/AHt92RFsiO — Josema Vallejo (@JosemaVallejo) January 18, 2026

Ώρες αγωνίας

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ είναι «προσηλωμένος» στο δυστύχημα, σύμφωνα με πληροφορίες από το Europa Press. «Η κυβέρνηση εργάζεται μαζί με τις υπόλοιπες αρμόδιες αρχές και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για να βοηθήσει τους επιβάτες», εξήγησε σε μήνυμά του στον λογαριασμό του στο κοινωνικό δίκτυο «X».

Ο υπουργός Μεταφορών, Óscar Puente, μετέβη στο κέντρο έκτακτης ανάγκης. Ο πρόεδρος της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, Juanma Moreno, δημοσίευσε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκφράζοντας την ανησυχία του για το «σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα».

Ένας δημοσιογράφος της RTVE που βρισκόταν σε ένα από τα τρένα, ο Salvador Jiménez, περιέγραψε πώς μια ισχυρή πρόσκρουση που έμοιαζε με «σεισμό» συγκλόνισε το βαγόνι που ταξίδευε.