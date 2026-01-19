Ισπανία: Ανέβηκε στους 40 ο αριθμός των νεκρών – Τριήμερο πένθος μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα

Τουλάχιστον 40 είναι οι νεκροί του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ανδαλουσία, στην Ισπανία, σύμφωνα με τις αρχές, που αναθεώρησαν προς τα πάνω τον αριθμό των θυμάτων. Οι τραυματίες είναι περισσότεροι από 100, 41 νοσηλεύονται ενώ οι 12 βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Οι εννέα σε κρίσιμη κατάσταση. Από τους 41 στα νοσοκομεία, τα τέσσερα είναι παιδιά.

Ωστόσο, ο αριθμός των θυμάτων από τη σύγκρουση των δύο τρένων μπορεί να είναι μεγαλύτερος, καθώς υπάρχουν ακόμη βαγόνια στα οποία δεν έχουν φτάσει τα σωστικά συνεργεία. Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, οι προσπάθειες διάσωσης επικεντρώνονται επί του παρόντος στην πρόσβαση σε αυτά τα βαγόνια, ώστε να ελέγξουν αν υπάρχουν εκεί άνθρωποι.

Οι τεχνικοί αξιολογούν κατά πόσον είναι δυνατόν να τα απομακρύνουν χρησιμοποιώντας βαριά μηχανήματα και γερανούς.

Τριήμερο πένθος

Η κυβέρνηση στην Ισπανία κήρυξε τη χώρα σε τριήμερο εθνικό πένθος, στη μνήμη των θυμάτων, ενώ υπόσχεται ενδελεχή έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

«Θα φτάσουμε μέχρι τέλους», δήλωσε από τον τόπο του δυστυχήματος ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Δήλωσε ότι εγγυάται πως όλες οι πληροφορίες από την έρευνα θα έρθουν στο φως, αμέσως μόλις είναι διαθέσιμες.

Ο υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, προειδοποίησε ότι ο αριθμός των νεκρών «δεν είναι οριστικός». Σχεδόν 500 άτομα ταξίδευαν στα δύο τρένα που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα: 294 στο τρένο της Iryo που έκανε το δρομολόγιο Μάλαγα-Μαδρίτη και 184 στο τρένο της Alvia, που έκανε το δρομολόγιο Μαδρίτη-Ουέλβα.

Η ιταλική εταιρεία Iryo δήλωσε ότι το τρένο που ενεπλάκη στο ατύχημα είχε υποβληθεί στον τελευταίο έλεγχο τέσσερις ημέρες πριν.

Δύσκολη η ταυτοποίηση

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τα θύματα, ο πρόεδρος της Ανδαλουσίας, Χουάν Μανουέλ Μορένο, δήλωσε ότι οι εργασίες στα συντρίμμια των τρένων συνεχίζονται και ότι η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων θα είναι «εντατική, δύσκολη και περίπλοκη».

Είπε επίσης ότι ο έλεγχος των περισσότερο κατεστραμμένων τρένων θα πάρει πολύ χρόνο: «Πρέπει να αφαιρεθεί πολύ υλικό», εξήγησε.

📺 TV en DIRECTO | Moreno: «Va a haber que retirar mucho material para poder levantar esos vagones en los que podrían encontrarse ciudadanos fallecidos. Hay zonas en las que no se puede seguir sin maquinaria pesada» https://t.co/CVcG1H0Bbv pic.twitter.com/w6gMbSc1NP — EL PAÍS (@el_pais) January 19, 2026



Η Πολιτική Προστασία στην Ανδαλουσία έχει ήδη στήσει γραφεία στη Μαδρίτη, τη Σεβίλλη, την Κόρδοβα, την Ουέλβα και τη Μάλαγα για τη συλλογή δειγμάτων DNA και την επιτάχυνση της ταυτοποίησης των θυμάτων.

Δηλώσεις στήριξης και αλληλεγγύης

Συλλυπητήρια μηνύματα για το τραγικό αυτό δυστύχημα φτάνουν στη Μαδρίτη από ολόκληρη την Ευρώπη.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τήρησε ενός λεπτού σιγή στην αρχή της πρώτης συνόδου ολομέλειας του έτους στο Στρασβούργο στη μνήμη των θυμάτων του σιδηροδρομικού ατυχήματος στο Ανταμούθ στην Κόρδοβα.

«Όλη η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ισπανίας σε αυτή τη στιγμή βαθιάς θλίψης», δήλωσε η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα. Ευρωπαϊκές και ισπανικές σημαίες κυματίζουν μεσίστιες στο Ευρωκοινοβούλιο.

«Το έθνος είναι συγκλονισμένο και όλη η Ευρώπη θρηνεί μαζί με την Ισπανία. Εκ μέρους αυτού του Κοινοβουλίου, στέλνουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας σε όλους τους πληγέντες», δήλωσε η Ρομπέρτα Μετσόλα.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε επίσης τη θλίψη της σε ένα μήνυμα, μιλώντας για τα «τρομερά νέα από την Κόρδοβα» και έστειλε τα «βαθιά συλλυπητήριά» της στις οικογένειες όλων των θυμάτων «και στον ισπανικό λαό».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μίλησε απευθείας με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, για να μεταφέρει προσωπικά τα συλλυπητήριά της. Οι σημαίες της Επιτροπής θα κυματίζουν επίσης μεσίστιες σε ένδειξη πένθους για την ισπανική τραγωδία, ανακοίνωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Just spoke with @sanchezcastejon to convey my deepest condolences to the victims’ families and loved ones. Europe stands with Spain in this tragic moment, sharing your grief.@EU_Commission flags will fly at half-mast. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 19, 2026



Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, εξέφρασε επίσης την «βαθιά του αλληλεγγύη προς τα θύματα, τους αγαπημένους τους και τον ισπανικό λαό».

Έρευνα για τα αίτια

Προς το παρόν, ούτε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ούτε άλλη επίσημη αρχή δεν έχει δώσει λεπτομέρειες σχετικά με την έρευνα για τα αίτια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει η εκτίμηση ότι αιτία του δυστυχήματος ήταν κάποια βλάβη στη γραμμή, πιθανόν ένα πρόβλημα στη συγκόλληση της σιδηροτροχιάς.

Ωστόσο, οι επίσημες αρχές δεν έχουν κάνει κανένα σχόλιο. Ο Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα αποκαλυφθούν «με τον καιρό και με την εργασία των εμπειρογνωμόνων».

📺TV EN DIRECTO | Sánchez: «Desde el mismo momento desde que se produjo la tragedia, el Estado ha actuado unido, coordinado y con lealtad» https://t.co/eWG81PiP3s pic.twitter.com/wMBdHOaTMT — EL PAÍS (@el_pais) January 19, 2026



Ο πρόεδρος της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, Χουάνμα Μορένο, τόνισε την ενότητα και τον συντονισμό μεταξύ των διοικήσεων. «Σήμερα είναι μια ημέρα απέραντης θλίψης. Κάθε τραγωδία απαιτεί δύο πράγματα: ενότητα στο πένθος και ενότητα στην απάντηση. Το Κράτος ενήργησε με ενιαίο, συντονισμένο και πιστό τρόπο», είπε.

Στη συνέχεια υποσχέθηκε ενδελεχή έρευνα για τα αίτια. «Όλοι αναρωτιόμαστε πώς ήταν δυνατόν αυτό, τι συνέβη. Ο χρόνος και το έργο των ειδικών θα μας δώσουν την απάντηση. Θα αποκαλύψουμε την αλήθεια και όταν μάθουμε την απάντηση, θα την γνωστοποιήσουμε στο κοινό με απόλυτη διαφάνεια. Μπορώ να εγγυηθώ στα θύματα ότι θα τα προστατεύουμε και θα τα βοηθάμε για όσο χρειαστεί», κατέληξε.