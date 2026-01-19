Ισπανία: Τα μοιραία 20 δευτερόλεπτα ανάμεσα στον πρώτο εκτροχιασμό και τη σύγκρουση – Τι καταγγέλλουν οι μηχανοδηγοί

Με τις οικογένειες να ψάχνουν ακόμα αγνοούμενους συγγενείς τους, άλλους να θρηνούν για τα θύματα και άλλους να περνούν ώρες αγωνίας στα νοσοκομεία, τα ερωτήματα για το τι οδήγησε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία γίνονται όλο και πιο πιεστικά.

Αν και η ιδιωτική εταιρεία που εκμεταλλεύεται το τρένο Iryo που εκτροχιάστηκε πρώτο, δήλωσε ότι αυτό αφενός ήταν καινούριο και αφετέρου ελέγχθηκε πριν από λίγες ημέρες, και ο αρμόδιος υπουργός είπε ότι η σιδηροδρομική γραμμή ήταν πλήρως ανακαινισμένη, φαίνεται πως υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να διευκρινιστούν.

Για να διαπιστωθούν οι αιτίες που οδήγησαν στη σιδηροδρομική τραγωδία έχει συσταθεί ειδική επιτροπή ωστόσο ήδη προκύπτουν ζητήματα σχετικά με το αυτόματο σύστημα πέδησης και γιατί αυτό δεν λειτούργησε, όπως και με την πραγματική κατάσταση στις σιδηροδρομικές γραμμές, καθώς το συνδικάτο των μηχανοδηγών κατήγγειλε σήμερα ότι είχε επανειλημμένα ενημερώσει τη διαχειρίστρια εταιρεία για φθορές.

At least 21 people were killed, and 100 more were injured after two high-speed trains collided in southern Spain on Sunday, according to officials.The cause of the train derailment has not yet been released. https://t.co/3RqotxmEec pic.twitter.com/4lJ0eHDTEx — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) January 19, 2026

Το χρονικό

Δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα της Κυριακής κοντά στο Adamuz, βορειοανατολικά της Κόρδοβα στην Ισπανία. Το σιδηροδρομικό δυστύχημα άφησε πίσω του τουλάχιστον 39 νεκρούς και περισσότερους από 100 τραυματίες.

Το τρένο Iryo, με αφετηρία τη Μάλαγα, είχε οκτώ βαγόνια με πάνω από τριακόσιους επιβάτες, και κινούνταν με προορισμό τη Μαδρίτη. Το Alvia, με αφετηρία τη Μαδρίτη, έχει τέσσερα βαγόνια και μετέφερε 184 επιβάτες.

Το ατύχημα συνέβη στις 19:45 της Κυριακής όταν το τρένο Iryo διέσχισε τις παρακείμενες γραμμές, σύμφωνα με τον Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, η κρατική υπηρεσία που προέκυψε από το «σπάσιμο» του ενιαίου εθνικού οργανισμού και είναι πλέον υπεύθυνη για τις υποδομές του δικτύου).

Το τρένο κινούνταν στις παρακαμπτήριες γραμμές που οδηγούσαν στην γραμμή 1 του τεχνικού σταθμού Adamuz. Σε εκείνο το σημείο, περίπου 600 μέτρα από το τεχνικό κτίριο, υπάρχει ένας διακόπτης που επιτρέπει στα τρένα να κινούνται από τη μία γραμμή στην άλλη.

Σε αυτό το σημείο, το τρένο Iryo εκτροχιάστηκε, για λόγους που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Τα τρία πίσω βαγόνια του βγήκαν από τις γραμμές. Το άλλο τρένο, Alvia, κινούνταν με περίπου 200 χιλιόμετρα την ώρα (κάτω από το επιτρεπόμενο όριο). Αυτό το δεύτερο τρένο επιχείρησε να φρενάρει, αλλά δεν μπόρεσε να αποφύγει τη σύγκρουση με τα βαγόνια του Iryo που είχαν εκτροχιαστεί και βρισκόταν πλέον στη γραμμή του.

<br />

Τα 20 δευτερόλεπτα δεν ήταν αρκετά

«Μεσολάβησαν είκοσι δευτερόλεπτα μεταξύ του εκτροχιασμού του πρώτου τρένου και της σύγκρουσης, ένα διάστημα πολύ σύντομο για να ενεργοποιηθεί το σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Renfe (κρατική εταιρεία στην οποία ανήκει το τρένο Alvia και προέκυψε επίσης μετά το σπάσιμο του εθνικού οργανισμού σιδηροδρόμου με αρμοδιότητα να ελέγχει τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες), Άλβαρο Φερνάντες Ερέδια, «το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο τρένων που διασταυρώνονται σε αντίθετες κατευθύνσεις ήταν 20 δευτερόλεπτα και ως εκ τούτου είναι αδύνατο να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός (σ.σ. αυτόματης πέδησης)».

Σύμφωνα με το σύστημα ασφαλείας της γραμμής «όταν υπάρχει εμπόδιο στις γραμμές, μπλοκάρει την αυλάκωση, εμποδίζει την κυκλοφορία και δίνει εντολή στο τρένο να φρενάρει σε λειτουργία έκτακτης ανάγκης».

Ως αποτέλεσμα της πρόσκρουσης, τα δύο πρώτα βαγόνια του τρένου Alvia, που μετέφεραν 53 επιβάτες —37 στο πρώτο και 16 στο δεύτερο— έπεσαν σε ανάχωμα ύψους περίπου τεσσάρων μέτρων. Ένας από τους νεκρούς ήταν ο μηχανοδηγός του τρένου, ένας 27χρονος άνδρας.

Το Iryo κατάφερε να φρενάρει λίγο μετά τη σύγκρουση.

Προειδοποιήσεις μηχανοδηγών

Αν και το τμήμα της γραμμής ήταν ευθύγραμμο, και σύμφωνα με το υπουργείο και τον αρμόδιο φορέα είχε ανακαινιστεί τον Μάιο, το συνδικάτο των μηχανοδηγών δήλωσε σήμερα ότι ήδη από τον περασμένο Αύγουστο είχε γνωστοποιήσει τη σιδηροδρομική εταιρεία ADIF για τα προβλήματα που αφορούσαν σοβαρή φθορά σε γραμμές που χρησιμοποιούν οι αμαξοστοιχίες υψηλής ταχύτητας, συμπεριλαμβανομένης αυτής στην οποία έγινε χθες η σύγκρουση.

Λακκούβες, εξογκώματα και ανισορροπίες στις γραμμές ηλεκτροδότησης πάνω από τις αμαξοστοιχίες προκαλούν συχνές βλάβες και ζημιές στα τρένα, αναφέρεται στην επιστολή που δημοσιοποιήθηκε μέσω του X και επιβεβαιώθηκε στο Reuters από ένα μέλος του συνδικάτου SEMAF, ενώ προστίθεται ότι μηχανοδηγοί ενημέρωναν «καθημερινά» την εταιρεία για τις ανησυχίες τους.

Ακόμα οι μηχανοδηγοί ζητούσαν τη μείωση της μέγιστης ταχύτητας σε αυτές τις γραμμές με όριο τα 250 χλμ./ώρα έως ότου το δίκτυο προσαρμοστεί ώστε να μπορεί να κυκλοφορεί με μεγαλύτερη ταχύτητα, χωρίς ωστόσο να αναληφθεί κάποια δράση.

Η ADIF δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.