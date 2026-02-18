Η πιο σκληρή τιμωρία της δεκαετίας στον Αλμέιδα για την αποβολή του στο ματς με την Αλαβές

Η Σεβίλλη έμεινε στο 1-1 με την Αλαβές, με τον Ματίας Αλμέιδα να αποβάλλεται αφού «εξερράγη» στο φινάλε της αναμέτρησης κατά του διαιτητή και την Ομοσπονδία να ανακοινώνει την τιμωρία του.

Ο Αργεντινός τιμωρήθηκε με επτά αγωνιστικές, απόφαση που χαρακτηρίστηκε ως αμφιλεγόμενη από τα ισπανικά Μέσα, αφού τα όσα αναφέρει ο διαιτητής στο φύλλο αγώνα, δεν στα τηλεοπτικά πλάνα.

Οι αγώνες που χάνει ο Αλμέιδα: Χετάφε (εκτός), Μπέτις (εκτός), Ράγιο Βαγιεκάνο (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Βαλένθια (εντός), Οβιέδο (εκτός), Ατλέτικο (εντός).

Τι έγραψε ο ρέφερι στο φύλλο αγώνα

«Ο Αλμέιδα διαμαρτυρήθηκε έντονα για μια από τις αποφάσεις μου, φωνάζοντας και κάνοντας χειρονομίες αποδοκιμασίας απέναντί ​​μου, έχοντας προειδοποιηθεί λίγα λεπτά νωρίτερα από τον πρώτο βοηθό διαιτητή να διορθώσει τόσο τη στάση του όσο και τη γενική συμπεριφορά του πάγκου του. Μόλις αποβλήθηκε, αρνήθηκε να φύγει από την τεχνική περιοχή, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις του πρώτου βοηθού διαιτητή και του τέταρτου διαιτητή.

Αυτή η κατάσταση οδήγησε στη διακοπή του αγώνα, ώστε να του ζητηθεί ξανά να φύγει από τον πάγκο. Σε αυτό το σημείο, ο προαναφερθείς προπονητής μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και στάθηκε πρόσωπο με πρόσωπο μαζί μου, λίγα εκατοστά μακριά, με προκλητικό και εκφοβιστικό τρόπο. Αφού του ζητήθηκε επανειλημμένα να φύγει από τον αγωνιστικό χώρο, συνέχισε με τον ίδιο τρόπο, αντιμετωπίζοντάς με για περισσότερο από ένα λεπτό. Μόλις έφυγε από αυτή τη θέση, κλώτσησε επιθετικά ένα μπουκάλι νερό που βρισκόταν στο έδαφος. Στη συνέχεια επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο και αντιμετώπισε τον τέταρτο διαιτητή με τον ίδιο τρόπο, απαιτώντας τη συνοδεία του εκτός γηπέδου από μέλη της ομάδας του και προσωπικό ασφαλείας του συλλόγου. Ως αποτέλεσμα αυτών των γεγονότων, ο αγώνας διακόπηκε για τρία λεπτά».

Τι απάντησε ο Αλμέιδα

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον κόσμο της Σεβίλλης, από την οικογένειά μου και από όσους ανησύχησαν βλέποντας την αντίδρασή μου. Δεν μου αρέσει η αδικία. Είναι εύκολο να με αποβάλουν όταν δεν μιλάω. Ρώτησα τον διαιτητή γιατί με έδιωξε και δεν μου απάντησε», τόνισε.

Μάλιστα, άφησε αιχμές για άνιση μεταχείριση στους πάγκους της La Liga: «Αν αναλύσουμε όλα τα παιχνίδια, οι μισοί προπονητές θα έπρεπε να έχουν αποβληθεί. Ίσως ενοχλεί ότι μιλάω ανοιχτά και από καρδιάς».