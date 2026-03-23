Αποχαιρέτησε τη Σεβίλλη ο Αλμέιδα: «Φεύγω με την ηρεμία ότι έδωσα τα πάντα για αυτό το έμβλημα»

Μετά από μόλις λίγους μήνες παρουσίας στη Σεβίλλη ο Ματίας Αλμέιδα αποτελεί παρελθόν από τον σύλλογο υπό τον φόβο ότι μπορεί να υπάρξει κίνδυνος υποβιβασμού.

Ο Αργεντινός τεχνικός αποχαιρέτησε τον σύλλογο με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως φεύγει ήρεμος γιατί έδωσε τα πάντα σε αυτή την ομάδα.

Η ανάρτηση του Αλμέιδα:

«Εκ μέρους μου και του επιτελείου μου,

Από την πρώτη μέρα ένιωσα πως αυτός ο σύλλογος δεν ήταν ένας ακόμη στην καριέρα μου. Το να επιστρέψω σε αυτό το σπίτι τόσα χρόνια μετά σήμαινε πολλά για μένα, και το έζησα με την καρδιά μου σε κάθε προπόνηση και σε κάθε αγώνα.

Θέλω να ευχαριστήσω τους παίκτες για τη δέσμευσή τους, για την προσπάθεια και για το ότι δεν σταμάτησαν να πιστεύουν ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές. Τον σύλλογο και όλους τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτόν για τη συνεχή τους στήριξη, τους φιλάθλους και τα μέσα ενημέρωσης με τα οποία συζητήσαμε για το ποδόσφαιρο. Ήταν μια χρονιά γεμάτη μάθηση που προσθέτω στην επαγγελματική μου πορεία.

Ξέρω ότι η στιγμή δεν είναι αυτή που όλοι επιθυμούσαμε, αλλά ήταν ξεχωριστό που αποτέλεσα μέρος αυτής της διαδρομής.

Φεύγω με την ηρεμία ότι έδωσα τα πάντα, με ειλικρίνεια και σεβασμό για αυτό το έμβλημα· όλοι γνωρίζουν ότι το υπερασπίστηκα μέσα και έξω από το γήπεδο. Ο Θεός να σας ευλογεί.

Σας ευχαριστώ για όλα, Σεβιγίστες! Ένα θερμό χαιρετισμό».