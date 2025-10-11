Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
11.10.2025 | 10:22
Λήξη συναγερμού στη Λιοσίων - Εντοπίστηκε μη λειτουργική χειροβομβίδα
Γνωρίζετε γιατί ένας σκύλος γέρνει το κεφάλι του; – Η εξήγηση
Pet Stories 11 Οκτωβρίου 2025 | 10:00

Γνωρίζετε γιατί ένας σκύλος γέρνει το κεφάλι του; – Η εξήγηση

Ο σκύλος έχει τους δικούς του τρόπους επικοινωνίας. Κάθε μέρος του σώματός του πάντα, κάτι «λέει».

Τζούλη Τούντα
Μία κίνηση που κάνει ο σκύλος και μας φτιάχνει τη διάθεση, είναι όταν γέρνει το κεφάλι του δεξιά – αριστερά.

Γιατί άραγε, ένας σκύλος εκδηλώνει αυτήν τη συμπεριφορά;

Προτού η εκπαιδεύτρια σκύλων, Άννα Μοσχολιού απαριθμήσει τους λόγους που ένας σκύλος γέρνει το κεφάλι του, αναφέρει ότι: «Η κλίση του κεφαλιού για έναν σκύλο είναι μια φυσιολογική συμπεριφορά, την οποία παρουσιάζουν πολλά σκυλιά. Βέβαια, υπάρχουν και εκείνα που δε τη συνηθίζουν.
Επίσης, μπορεί να είναι μια μαθημένη συμπεριφορά, καθώς αυτή η χαριτωμένη κίνηση μας δημιουργεί ευχάριστα συναισθήματα και την επαναλαμβάνει γιατί κεντρίζει την προσοχή μας».

Οι λόγοι που γέρνει ο σκύλος το κεφάλι του

Ένας σκύλος γέρνει το κεφάλι του για να ακούσει καλύτερα έναν ήχο. Τα πτερύγια που υπάρχουν στα αυτιά του, εξηγεί η εκπαιδεύτρια, καλύπτουν, εν μέρει, το κανάλι του αυτιού και εμποδίζουν, μερικώς, τη μετάδοση των ήχων. Γι’ αυτό η κλίση του κεφαλιού, τον βοηθά να εντοπίσει καλύτερα από πού προέρχεται ο ήχος.

Η όραση, επίσης σχετίζεται με την κλίση του κεφαλιού ενός σκύλου

Η κλίση του κεφαλιού, μπορεί να προκληθεί από ένα ξένο σώμα που έχει εισχωρήσει και ερεθίσει το αυτί του σκύλου

«Έχετε σφυρίξει ποτέ με διαφορετικό τρόπο στο σκυλάκι σας; Όταν ακούει για πρώτη φορά έναν ήχο, πιθανόν, να γύρει το κεφάλι του και από τις δύο πλευρές. Πρόκειται για αντανακλαστικά στον ήχο», διευκρινίζει η κα Μοσχολιού.

Η όραση είναι, επίσης ένας λόγος για την κλίση του κεφαλιού ενός σκύλου.
Ανάλογα με το σχήμα του ρύγχους του, η κλίση του κεφαλιού τον βοηθά να βλέπει καλύτερα τις εκφράσεις του προσώπου μας και να αξιολογεί σωστά τη «γλώσσα του σώματός» μας.

Επιπλέον, με αυτήν την κίνηση, όπως υποστηρίζει η εκπαιδεύτρια, ερμηνεύει τα λόγια, τον τόνο και τη διάθεσή μας. Βασικό «συστατικό» για τον τρόπο που επικοινωνεί μαζί μας.

Οι περιπτώσεις που παύει να είναι μια φυσιολογική συμπεριφορά και ο σκύλος χρειάζεται κτηνιατρική φροντίδα

Η επίμονη ή συνεχής κλίση του κεφαλιού – ιδίως εάν συνοδεύεται από συμπτώματα, όπως κυκλική κίνηση ή απώλεια ισορροπίας- απαιτεί άμεση κτηνιατρική φροντίδα.
Αυτές οι συμπεριφορές του σκύλου, σύμφωνα με την κα Μοσχολιού, δείχνουν ότι:

● Ο σκύλος έχει μόλυνση/ φλεγμονή στο μέσο ή έσω αυτί και του προκαλεί πόνο. Το έσω αυτί παίζει καθοριστικό ρόλο για τη διατήρηση της ισορροπίας.

● Η αιθουσαία νόσος είναι μία νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει το αιθουσαίο σύστημα, το οποίο είναι υπεύθυνο για την ισορροπία και τον προσανατολισμό του σκύλου. Μπορεί να προκληθεί από προβλήματα που παρουσιάζονται στο εσωτερικό αυτί ή στον εγκέφαλο.

● Οι τραυματισμοί στο κεφάλι, όπως από πτώση ή σύγκρουση, μπορεί να διαταράξει την ισορροπία και να οδηγήσει σε κλίση της κεφαλής.

● Τέλος, η κλίση του κεφαλιού, μπορεί να προκληθεί από ένα ξένο σώμα που έχει εισχωρήσει και ερεθίσει το αυτί του σκύλου. Για παράδειγμα, ένας σπόρος χόρτου. Ή, μπορεί να είναι ένας καλοήθης πολύποδας.

H εκπαιδεύτρια σκύλων, Άννα Μοσχολιού

● Η κυρία Άννα Μοσχολιού είναι εκπαιδεύτρια σκύλων και αναλαμβάνει βασικές εκπαιδεύσεις, καθώς και σκύλους με θέματα συμπεριφοράς.

Είναι κηδεμόνας τριών διασωσμένων σκύλων.

Ζει και εργάζεται στην Αττική.

