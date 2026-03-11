Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
Το άγχος μας διαταράσσει την ψυχολογία του σκύλου – Με ποιον τρόπο το δείχνει
Pet Stories 11 Μαρτίου 2026, 10:04

Το άγχος μας διαταράσσει την ψυχολογία του σκύλου – Με ποιον τρόπο το δείχνει

Αν μας διακατέχει άγχος πρέπει να γνωρίζουμε ότι έχει επιπτώσεις και στον σκύλο μας.

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
A
A
Vita.gr
Το “hurkle durkle” είναι η πρωινή συνήθεια που όλοι χρειαζόμαστε

Το “hurkle durkle” είναι η πρωινή συνήθεια που όλοι χρειαζόμαστε

Spotlight

Ο σκύλος έχει την ικανότητα να αντιλαμβάνεται πότε ο άνθρωπός του έχει άγχος και τότε αγχώνεται και εκείνος.

«Όλοι αγαπάμε τους σκύλους μας και θέλουμε να τους βλέπουμε χαρούμενους και ισορροπημένους. Ωστόσο, πολλές φορές δεν συνειδητοποιούμε πόσο πολύ η δική μας ψυχολογία και τα συναισθήματά μας επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους», επισημαίνει η επαγγελματίας θετική εκπαιδεύτρια σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς, Πηνελόπη Μαύρου.

Αν, λοιπόν, ο σκύλος μας γαβγίζει περισσότερο από το κανονικό, είναι νευρικός ή επιθετικός σε ανθρώπους και σκύλους, τότε, μπορεί να οφείλεται σε εμάς.

Οι σκύλοι μας, εξηγεί η κα Μαύρου, είναι σαν καθρέφτες. «Διαβάζουν» τα συναισθήματά μας, κάθε ένταση, κάθε νευρικότητα, κάθε φόβο.

Το άγχος, η νευρικότητα ή ο φόβος που νιώθουμε εμείς, μπορεί, υπογραμμίζει η κα Μαύρου, να μεταδοθεί στον σκύλο και να οδηγήσει σε προβλήματα. Όπως υπερβολικό γάβγισμα, επιθετικότητα, άγχος αποχωρισμού ή δυσκολία στην κοινωνικοποίηση.

Όσο περισσότερο συνειδητοποιήσουμε και διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας, τόσο πιο ήρεμοι, ισορροπημένοι και ευτυχισμένοι θα είναι οι σκύλοι μας

Ένας ήρεμος ιδιοκτήτης σημαίνει ένας ήρεμος σκύλος

«Οι σκύλοι είναι εξαιρετικά ευαίσθητα πλάσματα. Μέσα από τη συμπεριφορά, τη «γλώσσα του σώματος» και την ενέργεια μας, αντιλαμβάνονται τα συναισθήματά μας κάθε στιγμή της ημέρας», ενημερώνει η κα Μαύρου.

Τι καταδεικνύουν οι έρευνες

Έρευνες έχουν δείξει, ενημερώνει η κα Μαύρου, ότι οι σκύλοι μπορούν να «διαβάσουν» την έκφραση του προσώπου, τη στάση του σώματος και τον τόνο της φωνής μας. Ακόμα και όταν δεν λέμε τίποτα.

Αν, για παράδειγμα, νιώθουμε νευρικοί πριν από έναν περίπατο ή άγχος όταν έρχεται κάποιος επισκέπτης στο σπίτι. Τότε ο σκύλος μας αισθάνεται την ένταση και συχνά αντιδρά με τρόπους που εμείς ίσως θεωρούμε ανεξήγητους.

Αγχωμένοι εμείς, αγχωμένος και ο σκύλος μας

Ένα από τα πιο συνηθισμένα παραδείγματα, λέει η κα Μαύρου, είναι οι σκύλοι που γαβγίζουν έντονα όταν είμαστε ανήσυχοι ή νευρικοί.

Όταν κατά τη διάρκεια της βόλτας σφίγγουμε το λουρί, κινούμαστε γρήγορα ή μιλάμε έντονα, στέλνουμε στον σκύλο σήματα φόβου ή έντασης. Ο σκύλος αντιλαμβάνεται αυτό το συναίσθημα και δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Ο σκύλος γίνεται υπερβολικά ενθουσιώδης ή επιθετικός, εμείς αγχωνόμαστε ακόμα περισσότερο και η συμπεριφορά ενισχύεται.

«Η κατανόηση αυτού του φαινομένου είναι σημαντική, γιατί συχνά οι ιδιοκτήτες κατηγορούν τον σκύλο για ανεπιθύμητη συμπεριφορά. Καθώς δεν συνειδητοποιούν ότι η «ρίζα» του προβλήματος βρίσκεται στη δική τους ψυχολογία», αναφέρει η κα Μαύρου.

Τι μπορούμε να κάνουμε για να απαλύνουμε το άγχος

Το πρώτο βήμα, συμβουλεύει η εκπαιδεύτρια, είναι η αυτοπαρατήρηση. Δηλαδή, πώς νιώθουμε πριν από έναν περίπατο, πώς αντιδρούμε όταν συναντάμε άλλους σκύλους ή ανθρώπους, και πώς η στάση μας επηρεάζει τον τετράποδο φίλο μας.

Οι τρόποι αντιμετώπισης, συνεχίζει η κα Μαύρου, είναι πρακτικοί και εφαρμόσιμοι.

Ένας απλός, αλλά αποτελεσματικός τρόπος είναι η εκμάθηση τεχνικών χαλάρωσης. Η λύση, λοιπόν, ξεκινά από εμάς.

Μικρές τεχνικές χαλάρωσης (βαθιές αναπνοές, αργές κινήσεις, ήρεμη φωνή) μπορούν να αλλάξουν δραματικά την αντίδραση του σκύλου μας.

Το ίδιο και η «συνειδητή γλώσσα του σώματος». Ένας ήρεμος ιδιοκτήτης σημαίνει ένας ήρεμος σκύλος. Η ήρεμη στάση, οι αργές κινήσεις, η ουδέτερη φωνή, βοηθούν τον σκύλο να αισθάνεται ασφάλεια και σιγουριά.
Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο, αναφέρει η κα Μαύρου, είναι η θετική ενίσχυση της σωστής συμπεριφοράς του σκύλου.
Όταν ο σκύλος αντιδρά ήρεμα σε μία κατάσταση που συνήθως τον φόβιζε, η ανταμοιβή με χάδι, παιχνίδι ή λιχουδιά ενισχύει τη θετική συμπεριφορά.


Με αυτόν τον τρόπο, η σχέση με τον σκύλο μας γίνεται αμφίδρομη. Όσο παραμένουμε ήρεμοι, τόσο ο σκύλος ανταποκρίνεται με ηρεμία και αυτοπεποίθηση.

Ο ρόλος της πρόληψης

«Η πρόληψη παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο. Η εκπαίδευση του σκύλου σε καθημερινές συνθήκες με σταδιακή έκθεση σε ερεθίσματα που προκαλούν άγχος, είναι πολύ πιο αποτελεσματική όταν έχουμε μάθει να διαχειριζόμαστε το άγχος μας. Έτσι, η εκπαίδευση δεν αφορά μόνο τον σκύλο, αλλά και τον άνθρωπο, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου και οι δύο αισθάνονται ασφαλείς και χαλαροί», επισημαίνει η κα Μαύρου.

Επιπλέον, η κατανόηση ότι ο σκύλος «καθρεφτίζει» τα συναισθήματά μας, μας δίνει τη δυνατότητα να «χτίσουμε» μια πιο υγιή, ισορροπημένη σχέση μαζί του.

Δεν είναι μόνο θέμα εντολών και κανόνων, διευκρινίζει η κα Μαύρου, αλλά και συναισθηματικής επικοινωνίας. Όταν κατανοήσουμε πώς οι δικές μας εντάσεις επηρεάζουν τον σκύλο, μπορούμε να προβλέπουμε καταστάσεις, να προλαβαίνουμε την ανεπιθύμητη συμπεριφορά και να ενισχύουμε τη θετική αλληλεπίδραση.

Συμπερασματικά, λέει η κα Μαύρου, οι σκύλοι δεν είναι απλά ζώα που ακολουθούν εντολές. Είναι ευαίσθητα πλάσματα που «διαβάζουν» τον κόσμο μέσα από εμάς. Το άγχος και η νευρικότητα μας μπορούν να γίνουν «αθέλητα εργαλεία» διαμόρφωσης της συμπεριφοράς τους.

Για μια αρμονική συνύπαρξη

Όσο περισσότερο συνειδητοποιήσουμε, τονίζει η κα Μαύρου, και διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας, τόσο πιο ήρεμοι, ισορροπημένοι και ευτυχισμένοι θα είναι οι σκύλοι μας.
Η σχέση ανθρώπου και σκύλου δεν είναι μονομερής. Είναι μια συνεχής ανταλλαγή συναισθημάτων, ενέργειας και εμπιστοσύνης.

Κατανοώντας πως το δικό μας άγχος, μπορεί να μεταδοθεί, γινόμαστε καλύτεροι συνοδοιπόροι στη ζωή των τετράποδων φίλων μας. Και ανοίγουμε τον δρόμο για μια αρμονική συνύπαρξη. Καθώς τόσο ο άνθρωπος όσο και ο σκύλος νιώθουν ασφαλείς, κατανοητοί και αγαπημένοι.

H επαγγελματίας θετική εκπαιδεύτρια σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς, Πηνελόπη Μαύρου

⃰ Η κυρία Πηνελόπη Μαύρου είναι επαγγελματίας θετική εκπαιδεύτρια σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς, με εξειδίκευση στη συμπεριφορά και την ψυχολογία του σκύλου.

Είναι απόφοιτη της Pets Pro Academy.

Έχει παρακολουθήσει εξειδικευμένα σεμινάρια στην ψυχολογία σκύλου, τη διαχείριση συμπεριφοράς, καθώς και στις πρώτες βοήθειες για σκύλους.

Συνεχίζει την επιμόρφωσή της και την τρέχουσα περίοδο παρακολουθεί μαθήματα στην κοινωνική εκπαίδευση σκύλων (μίμηση – Do as I Do), με στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας και της προσαρμοστικότητας του σκύλου στο σύγχρονο περιβάλλον.

Είναι ιδρύτρια του κέντρου εκπαίδευσης σκύλων PRINCE TZORTZIS DOG SCHOOL στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου ασχολείται με τη θετική εκπαίδευση σκύλων, την καθοδήγηση κηδεμόνων και την αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς του σκύλου.

Στόχος της, η δημιουργία ισορροπημένων και σταθερών σκύλων.

Facebook: Prince Tzortzis Dog School / peny mavrou

Instagram: penymavrou

Tik tok: Prince Tzortzis Dog School

