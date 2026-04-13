Πώς αντιλαμβάνεται η γάτα τον χρόνο;
Pet Stories 13 Απριλίου 2026, 10:47

Πώς αντιλαμβάνεται η γάτα τον χρόνο;

Αν νομίζετε ότι η γάτα σας δεν καταλαβαίνει πόση ώρα λείψατε από το σπίτι, ξεγελιέστε. Ποια η σχέση της με τον χρόνο.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Πολλοί γύρω σας, αλλά… νιώθετε μόνοι; Η «σιωπηλή» ασυμμετρία που επιβαρύνει την καρδιά

Πολλοί γύρω σας, αλλά… νιώθετε μόνοι; Η «σιωπηλή» ασυμμετρία που επιβαρύνει την καρδιά

Η γάτα είναι ένα απίστευτο πλάσμα που μας εκπλήσσει συνεχώς με τις συμπεριφορές της, τις οποίες προσπαθούμε να κατανοήσουμε.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι αναρωτιούνται αν η γάτα τους αντιλαμβάνεται τον χρόνο. Ειδικά, όταν περιμένει μπροστά στο μπολ της λίγο πριν το φαγητό. Όπως επίσης τις διαφορετικές αντιδράσεις της αν οι κηδεμόνες της λείψουν για λίγη ώρα απ’ ότι αν απουσιάσουν για πολλές. Η απάντηση είναι ότι οι γάτες έχουν αντίληψη του χρόνου. Αλλά όχι με τον τρόπο που τον αντιλαμβανόμαστε εμείς», αναφέρει ο σύμβουλος – εκπαιδευτής σκύλου και γάτας, Κώστας Κονταξής.

Ο κιρκαδικός ρυθμός της γάτας

Οι γάτες, δεν γνωρίζουν τι ώρα είναι ούτε μετρούν τα λεπτά. Ο χρόνος, όπως λέει ο κύριος Κονταξής, για εκείνες είναι κάτι πιο βιωματικό, συνδεδεμένο με ρυθμούς, εμπειρίες και επαναλαμβανόμενα μοτίβα.

Η γάτα δημιουργεί συνδέσεις ανάμεσα σε γεγονότα: όταν συμβαίνει κάτι, ακολουθεί κάτι άλλο

Όταν η καθημερινότητά της είναι σταθερή, νιώθει ασφάλεια γιατί, μπορεί να «διαβάσει» το περιβάλλον της

Για να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί αυτή η αντίληψη, χρειάζεται να δούμε πρώτα τον κιρκαδικό ρυθμό της γάτας.

Όπως όλα τα θηλαστικά, αναφέρει ο κύριος Κονταξής, έτσι και οι γάτες διαθέτουν ένα εσωτερικό «ρολόι» που ρυθμίζει τον κύκλο ύπνου και εγρήγορσης.

Οι γάτες είναι δραστήριες κυρίως την αυγή και το σούρουπο, κάτι που σχετίζεται άμεσα με τη φυσική τους συμπεριφορά ως θηρευτές.
Αυτές οι ώρες στη φύση, είναι ιδανικές για κυνήγι. Παρόλο που οι οικόσιτες γάτες δεν χρειάζεται να κυνηγήσουν για να φάνε, το σώμα τους συνεχίζει να λειτουργεί με βάση αυτόν τον ρυθμό.

Έτσι, η «αίσθηση του χρόνου» τους ξεκινά από μια βιολογική βάση που συνδέεται με το φως, το σκοτάδι και τη φυσική δραστηριότητα.

Οι λόγοι που η γάτα λατρεύει τη ρουτίνα

Πέρα όμως από τον βιολογικό ρυθμό, ενημερώνει ο κύριος Κονταξής, η γάτα είναι εξαιρετική στο να μαθαίνει ρουτίνες.

Αν ταΐζετε τη γάτα σας κάθε μέρα περίπου την ίδια ώρα, είναι πολύ πιθανό να αρχίσει να εμφανίζεται μπροστά σας λίγο πριν το φαγητό. Να σας ακολουθεί ή να νιαουρίζει πιο έντονα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι «ξέρει» την ώρα, αλλά ότι έχει μάθει να συνδέει συγκεκριμένα ερεθίσματα με ένα επερχόμενο γεγονός.

Μπορεί να παρατηρεί αλλαγές στο φως, τις δικές σας κινήσεις, να ακούει τους ήχους του σπιτιού. Ή ακόμα να «ξυπνά» τη δική της εσωτερική αίσθηση πείνας.
Όλα αυτά μαζί δημιουργούν ένα μοτίβο που της επιτρέπει να προβλέπει τι πρόκειται να συμβεί.

Αυτός ο μηχανισμός πρόβλεψης, τονίζει ο ειδικός, είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την ευημερία της.

Η γάτα είναι ζώο που αγαπά την προβλεψιμότητα. Όταν η καθημερινότητά της είναι σταθερή, νιώθει ασφάλεια γιατί, μπορεί να «διαβάσει» το περιβάλλον της.

Αντίθετα, όταν το πρόγραμμα αλλάζει συνεχώς, μπορεί να εμφανιστεί άγχος ή σύγχυση.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η γάτα, μπορεί να γίνει πιο ανήσυχη, να νιαουρίζει περισσότερο ή να παρουσιάσει αλλαγές στη συμπεριφορά της.

Η γάτα αντιλαμβάνεται τη διάρκεια του χρόνου

«Ένα ακόμη στοιχείο της χρονικής αντίληψης της γάτας είναι η ικανότητά της να εκτιμά τη διάρκεια. Δεν μετρά τον χρόνο, όπως εμείς, αλλά μπορεί να αντιληφθεί αν κάτι κράτησε λίγο ή πολύ», υπογραμμίζει ο κύριος Κονταξής.

Συνεχίζει λέγοντας ότι αυτό φαίνεται συχνά, όταν επιστρέφουμε στο σπίτι.

Μια γάτα, μπορεί να αντιδρά ήπια αν λείψουμε για μία ώρα, αλλά να δείχνει πολύ μεγαλύτερο ενθουσιασμό ή ένταση αν έχουμε λείψει όλη την ημέρα.


Αυτή η διαφορά φανερώνει ότι η γάτα έχει έναν τρόπο να «καταγράφει» τη διάρκεια της απουσίας, έστω κι αν δεν την αντιλαμβάνεται με αριθμητικούς όρους.

Η μνήμη παίζει καθοριστικό ρόλο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Η γάτα δημιουργεί συνδέσεις ανάμεσα σε γεγονότα: όταν συμβαίνει κάτι, ακολουθεί κάτι άλλο.

Για παράδειγμα, μπορεί να μάθει ότι, όταν ακούγεται ένα συγκεκριμένο συρτάρι να ανοίγει, σύντομα θα έρθει φαγητό. Ή ότι, όταν φοράτε παπούτσια, πρόκειται να φύγετε από το σπίτι.

Από αυτές τις επαναλαμβανόμενες εμπειρίες, διευκρινίζει ο κύριος Κονταξής, «χτίζει» έναν «χρονικό χάρτη» της καθημερινότητάς της.

Τι σχέση έχει ο χρόνος με τα συναισθήματα της γάτας;

Αξίζει επίσης να σημειωθεί, λέει ο κύριος Κονταξής, το πώς συνδέεται ο τρόπος αντίληψης που έχει η γάτα για τον χρόνο, με τα συναισθήματα.

Όταν μια γάτα βιώνει κάτι θετικό, όπως το παιχνίδι ή το φαγητό, μπορεί να φαίνεται ότι ο χρόνος «περνά πιο γρήγορα». Αντίθετα, όταν βιώνει πλήξη ή στρες, οι ώρες περνούν δύσκολα.

Γι’ αυτόν τον λόγο, η έλλειψη ερεθισμάτων μέσα στο σπίτι δεν επηρεάζει μόνο τη συμπεριφορά, αλλά και το πώς η γάτα βιώνει την καθημερινότητά της.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει, τονίζει ο κ. Κονταξής, ότι η σταθερότητα και η ρουτίνα είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία για μια ισορροπημένη γάτα.
Σταθερές ώρες φαγητού, τακτικό παιχνίδι και προβλέψιμες αλληλεπιδράσεις βοηθούν τη γάτα να αισθάνεται ότι «καταλαβαίνει» το περιβάλλον της.

«Δεν χρειάζεται να τηρούμε ένα απόλυτα αυστηρό πρόγραμμα, αλλά μια γενική συνέπεια κάνει μεγάλη διαφορά.

Παράλληλα, η κατανόηση αυτής της διαφορετικής αντίληψης του χρόνου, μπορεί να μάς βοηθήσει, στην καλύτερη ερμηνεία της συμπεριφοράς της», αναφέρει ο κύριος Κονταξής.

Αν μια γάτα αρχίζει να νιαουρίζει επίμονα κάθε απόγευμα, δεν το κάνει για να μας ενοχλήσει. Αλλά γιατί έχει μάθει ότι εκείνη την ώρα συμβαίνει κάτι σημαντικό για εκείνη.

Αν δείχνει ανήσυχη, όταν καθυστερούμε να επιστρέψουμε στο σπίτι, μπορεί να οφείλεται στο ότι έχει «χαλάσει» το μοτίβο που είχε συνηθίσει.

Το «ρολόι» της γάτας είναι ο ρυθμός, ο συσχετισμός και οι εμπειρίες

Τελικά, όπως λέει ο κύριος Κονταξής, οι γάτες δεν ζουν έξω από τον χρόνο ούτε όμως τον αντιλαμβάνονται όπως εμείς.

Ζουν μέσα σε έναν κόσμο ρυθμών, συσχετισμών και εμπειριών.

Ο χρόνος για εκείνες είναι αυτό που επαναλαμβάνεται, αυτό που προβλέπεται και αυτό που συνδέεται με κάτι σημαντικό.

Εν ολίγοις ο κύριος Κονταξής, λέει: «Όσο περισσότερο κατανοούμε αυτόν τον τρόπο αντίληψης, τόσο καλύτερα μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες τους. Αλλά και να δημιουργήσουμε μια καθημερινότητα που τις κάνει να νιώθουν ασφαλείς και ισορροπημένες.

O σύμβουλος – εκπαιδευτής σκύλου και γάτας, Κώστας Κονταξής

⃰ Ο κύριος Κώστας Κονταξής είναι απόφοιτος της Pets Pro Academy, σύμβουλος και εκπαιδευτής σκύλου και γάτας.

Και, όπως λέει: «Η αγάπη μου για τα ζώα ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, αλλά η εκπαίδευση μου κέντρισε το ενδιαφέρον όταν γνώρισα ένα σκυλάκι που είχε αρκετά προβλήματα συμπεριφοράς».

Είναι κάτοχος της ιστοσελίδας wooftrainer.gr

Ελληνικές Τράπεζες: Αυξάνει τις τιμές στόχους η HSBC – Επιστρέφει το επενδυτικό ενδιαφέρον  

Ελληνικές Τράπεζες: Αυξάνει τις τιμές στόχους η HSBC – Επιστρέφει το επενδυτικό ενδιαφέρον  

Πολλοί γύρω σας, αλλά… νιώθετε μόνοι; Η «σιωπηλή» ασυμμετρία που επιβαρύνει την καρδιά

Πολλοί γύρω σας, αλλά… νιώθετε μόνοι; Η «σιωπηλή» ασυμμετρία που επιβαρύνει την καρδιά

Axios: Το παράθυρο για συνομιλίες δεν έχει ακόμα κλείσει, ενώ η αντιπαράθεση μεταφέρεται στα Στενά του Ορμούζ

Axios: Το παράθυρο για συνομιλίες δεν έχει ακόμα κλείσει, ενώ η αντιπαράθεση μεταφέρεται στα Στενά του Ορμούζ

Δικαστήριο στην Ελλάδα αποφάσισε τη συνεπιμέλεια του κατοικιδίου – Τι ισχύει σε άλλες χώρες
Πρωτοποριακή απόφαση 07.04.26

Δικαστήριο στην Ελλάδα αποφάσισε τη συνεπιμέλεια του κατοικιδίου - Τι ισχύει σε άλλες χώρες

Δικαστήριο στην Ελλάδα δέχθηκε ότι ο σκύλος είναι μέλος της οικογένειας. Κι όταν τα μέλη της αποφασίζουν να ζήσουν χωριστά, το ζώο αποκτά συναισθηματική ανασφάλεια.

Πανελλήνια Σχολική Ημέρα Φιλοζωίας: Μαθήματα σεβασμού και ενσυναίσθησης για τα ζώα
Ευαισθητοποίηση + Ενημέρωση 03.04.26

Πανελλήνια Σχολική Ημέρα Φιλοζωίας: Μαθήματα σεβασμού και ενσυναίσθησης για τα ζώα

Η 4η Απριλίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων και, πλέον, ως Πανελλήνια Σχολική Ημέρα Φιλοζωίας στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Φιντάν: Ελλάδα και Κύπρος δεν χρειάζονται στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ – Η συνεργασία τους φέρνει προβλήματα
Τουρκία 13.04.26

Φιντάν: Ελλάδα και Κύπρος δεν χρειάζονται στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ – Η συνεργασία τους φέρνει προβλήματα

«Η Ελλάδα είναι ήδη μέλος του ΝΑΤΟ και η "Ελληνοκυπριακή Διοίκηση'' έχει την υποστήριξη της ΕΕ», τόνισε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν

ΗΠΑ: Γιατί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ
Πολυεπίπεδο ρίσκο 13.04.26

Γιατί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ στις ΗΠΑ

Αναλυτής του BBC προειδοποιεί ότι οι ΗΠΑ ρισκάρουν με την απόφαση να αποκλείσουν τα λιμάνια του Ιράν - Ποιες χώρες προμηθεύονται αργό πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ισπανία κατά Τραμπ: Δεν βλέπει κανένα νόημα σε έναν αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ
Κόσμος 13.04.26

Ισπανία κατά Τραμπ: Δεν βλέπει κανένα νόημα σε έναν αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

Καθώς πλησιάζει η προθεσμία που έχει θέσει ο Τραμπ για τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, πληθαίνουν οι αντιδράσεις για τον αντίκτυπο αυτής της κίνησης

Σύνταξη
Ουγγαρία: Τι σημαίνει η εκλογική ήττα Όρμπαν για Πούτιν, Τραμπ και γιατί χαμογελούν στην Ευρώπη
Κόσμος 13.04.26

Τι σημαίνει η εκλογική ήττα Όρμπαν για Πούτιν, Τραμπ και γιατί χαμογελούν στην Ευρώπη

Ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν έχει βάλει σε αδιέξοδο την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και χρόνια. Η εκλογή του Πέτερ Μαγιάρ θα μπορούσε να το αλλάξει αυτό, έστω και κατά κάποιο τρόπο;

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Οι «απειλές θανάτου» κρατούν τον Γουόκερ Σκόμπελ μακριά από τον χορό του σχολείου του
Εφηβικά δράματα 13.04.26

Ο Γουόκερ Σκόμπελ θα κάνει «κοπάνα» από τον σχολικό χορό επειδή οι θαυμαστές του απειλούν όλες τις κοπέλες με τις οποίες κάνει παρέα

Ο σχολικός χορός είναι το σημαντικότερο event στη ζωή κάθε έφηβου στις ΗΠΑ, αλλά ο νεαρός ηθοποιός Γουόκερ Σκόμπελ δεν θα το απολαύσει

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δούκας για ήττα Όρμπαν: Κανένα καθεστώς που εργαλειοποιεί το κράτος δικαίου δεν είναι αήττητο
Εκλογές Ουγγαρία 13.04.26

Δούκας για ήττα Όρμπαν: Κανένα καθεστώς που εργαλειοποιεί το κράτος δικαίου δεν είναι αήττητο

«Μετά από 16 χρόνια, οι πολίτες στην Ουγγαρία αλλάζουν τους όρους του παιχνιδιού», υπογράμμισε ο δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Χάρης Δούκας

Σύνταξη
Αφθώδης πυρετός: «Θυσιάζουν τη Λέσβο για να σωθεί η υπόλοιπη Ελλάδα»
Ελλάδα 13.04.26

Αφθώδης πυρετός: «Θυσιάζουν τη Λέσβο για να σωθεί η υπόλοιπη Ελλάδα»

Ο αφθώδης πυρετός εξακολουθεί να πλήττει την κτηνοτροφία στη Λέσβο ενώ όλα τα βασικά ζητήματα παραμένουν «στον αέρα» - Μιλούν στο in ο κτηνίατρος Γιάννης Τσακίρης, ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής και ο αντιπρόεδρος του αγροτοκτηνοτροφικού συλλόγου Μανταμάδου, Νίκος Αψώκαρδος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
«Ούτε πόλεμος, ούτε ειρήνη»: Η ζωή στη Γάζα έξι μήνες μετά την «εκεχειρία»
Αβεβαιότητα, βία και θάνατος 13.04.26

«Ούτε πόλεμος, ούτε ειρήνη»: Η ζωή στη Γάζα έξι μήνες μετά την «εκεχειρία»

Από τη συμφωνία του Οκτωβρίου του 2025, οι επιθέσεις συνεχίζονται, η ανθρωπιστική βοήθεια είναι ανεπαρκής και οι περιφερειακές συγκρούσεις επιδεινώνουν την αστάθεια στη Γάζα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πάπας Λέων σε Ντόναλντ Τραμπ: Θα συνεχίσω να μιλάω ενάντια στον πόλεμο και να προωθώ την ειρήνη
Απάντηση 13.04.26

Πάπας Λέων σε Ντόναλντ Τραμπ: Θα συνεχίσω να μιλάω ενάντια στον πόλεμο και να προωθώ την ειρήνη

«Δεν νομίζω ότι το μήνυμα του Ευαγγελίου προορίζεται να κακοποιηθεί με τον τρόπο που το κάνουν μερικοί άνθρωποι», ανέφερε ο πάπας Λέων, απαντώντας στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Ουγγαρία: Ο ξέφρενος χορός του μελλοντικού υπουργού Υγείας μετά τη νίκη του Μαγιάρ στις εκλογές
Δείτε βίντεο 13.04.26

Ο ξέφρενος χορός του μελλοντικού υπουργού Υγείας στην Ουγγαρία - Ξεσάλωσε μετά τη νίκη του Μαγιάρ

Τον «γύρο» του διαδικτύου κάνει βίντεο με τον μελλοντικό υπουργό Υγείας της Ουγγαρίας, ο οποίος χορεύει πανηγυρίζοντας την εκλογική νίκη του Μαγιάρ

Σύνταξη
Οι Αμερικανοί έχουν δύο εβδομάδες προθεσμία να σταματήσουν τον Τραμπ
Υπάρχει λύση 13.04.26

Οι Αμερικανοί έχουν δύο εβδομάδες προθεσμία να σταματήσουν τον Τραμπ

«Το μόνο που είναι απαραίτητο για να τερματιστεί ο αντισυνταγματικός και εγκληματικός πόλεμος επιθετικότητας του Τραμπ κατά του Ιράν είναι το Κογκρέσο να κάνει τη δουλειά του»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κατάσκοποι στις ζωές των άλλων – Χιλιάδες εργάτες της AI χτενίζουν το Διαδίκτυο για τα προσωπικά σας δεδομένα
Scale AI 13.04.26

Κατάσκοποι στις ζωές των άλλων – Χιλιάδες εργάτες της AI χτενίζουν το Διαδίκτυο για τα προσωπικά σας δεδομένα

H Scale AI και άλλες εταιρείες ζητούν «ειδικούς» για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης, μετά όμως τους ζητούν να χτενίζουν προφίλ στο Instagram.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

