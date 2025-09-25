Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
Το παιδί και η γάτα μπορούν να γίνουν φιλαράκια – Τι λένε οι ειδικοί για την παρουσία κατοικίδιου στο σπίτι
Pet Stories 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:00

Το παιδί και η γάτα μπορούν να γίνουν φιλαράκια – Τι λένε οι ειδικοί για την παρουσία κατοικίδιου στο σπίτι

Η γάτα μπορεί να γίνει ένας αληθινός φίλος για το παιδί αρκεί να τού μάθουμε τις ιδιαιτερότητές της.

Τζούλη Τούντα
A
A
Η επαφή του παιδιού με τη γάτα είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι μόνο καλό του κάνει.

Ωστόσο, οφείλουμε να του μάθουμε τη φύση, τον ξεχωριστό χαρακτήρα της, αλλά και πώς να αλληλεπιδρά μαζί της.

«Η γάτα είναι ένας από τους πιο αγαπητούς συντρόφους σε όλο τον κόσμο. Ανεξάρτητη, αλλά και τρυφερή, γεμάτη περιέργεια και με ιδιαίτερη προσωπικότητα, μπορεί να δεθεί στενά με τα μέλη της οικογένειας – ακόμη και με τα μικρά παιδιά.

Παρόλα αυτά, η αρμονική συνύπαρξη δεν είναι πάντα αυτονόητη. Η γάτα έχει τα δικά της όρια και οι «μικροί άνθρωποι» δεν γνωρίζουν πάντα πώς να τα σέβονται», διευκρινίζει ο σύμβουλος – εκπαιδευτής σκύλου και γάτας, Κώστας Κονταξής.

Η γάτα και το παιδί μπορούν να συμβιώνουν αρμονικά και με ασφάλεια

Ο αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ παιδιού και γάτας είναι απαραίτητη προϋπόθεση

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, ο κ. Κονταξής μας διαφωτίζει για το πώς «χτίζεται» μια θετική σχέση ανάμεσα στη γάτα και το παιδί, όπως και τι λένε οι ειδικοί για τα οφέλη αυτού του δεσμού. Αλλά και ποια είναι τα βήματα που μπορούν να κάνουν οι γονείς, για να εξασφαλίσουν ασφάλεια και να δημιουργήσουν αμοιβαίο σεβασμό.

Επιστημονικά τεκμήρια

Έρευνες δείχνουν, ενημερώνει ο κ. Κονταξής, ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν με ζώα αναπτύσσουν καλύτερες κοινωνικές δεξιότητες, μεγαλύτερη ενσυναίσθηση και υπευθυνότητα.

Μια μελέτη του Journal of Applied Developmental Psychology κατέδειξε ότι η φροντίδα ενός κατοικιδίου, όπως το τάισμα ή το βούρτσισμα, ενισχύει το αίσθημα ευθύνης στα παιδιά.

Επιπλέον, η επαφή με τη γάτα μπορεί να μειώσει το στρες και το άγχος. Τα γουργουρητά της γάτας έχουν αποδειχθεί ότι λειτουργούν καταπραϋντικά όχι μόνο στους ενήλικες, αλλά και στα παιδιά που νιώθουν μοναξιά ή ανησυχία. Για κάποια παιδιά, η γάτα γίνεται ένας έμπιστος φίλος που ακούει χωρίς να κρίνει.

Τι πρέπει να μάθει το παιδί για τη γάτα

Σε αντίθεση με τον σκύλο, που συχνά αναζητά την άμεση αλληλεπίδραση με τον άνθρωπο, εξηγεί ο σύμβουλος – εκπαιδευτής σκύλου και γάτας, το αγαπημένο αιλουροειδές (η γάτα), μπορεί να είναι πιο επιφυλακτικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάει, αλλά ότι εκφράζει την τρυφερότητα με δικούς της όρους. Έτσι, είναι κρίσιμο τα παιδιά να μάθουν ότι:

● Η γάτα δεν θέλει πάντα χάδια – πρέπει να την αφήνουμε να πλησιάσει πρώτη.

● Τα σημάδια που δείχνουν ότι «λέει» «σταμάτα τώρα» είναι η ουρά που χτυπάει, τα αυτιά που γέρνουν πίσω ή το χαμηλό γρύλισμα.

● Δεν σηκώνουμε τη γάτα βίαια ούτε την κυνηγάμε.

● Η γάτα χρειάζεται τον δικό της χώρο, όπως το γατόδεντρο, το κρεβάτι ή το κουτί της.

Αν το παιδί κατανοήσει αυτά τα σημάδια αποφεύγονται παρεξηγήσεις, που, μπορεί να οδηγήσουν σε γρατζουνιές, ή δαγκωματιές.

Ο καθοριστικός ρόλος των γονέων

«Οι γονείς παίζουν τον πιο σημαντικό ρόλο. Πρέπει να διδάξουν στα παιδιά ότι η γάτα είναι μέλος της οικογένειας και όχι παιχνίδι. Ένα μικρό παιδί, μπορεί να θεωρεί φυσιολογικό να τραβήξει την ουρά ή τα αυτιά της γάτας. Όμως αυτές οι πράξεις προκαλούν πόνο και φόβο στο ζώο», επισημαίνει ο κ. Κονταξής.

Ένας καλός τρόπος εκπαίδευσης του παιδιού, επισημαίνει, είναι η παρατήρηση. Δηλαδή οι γονείς δείχνουν στο παιδί πώς να χαϊδεύουν απαλά την πλάτη ή το κεφαλάκι της γάτας και το ενθαρρύνουν να κάνει το ίδιο. Η θετική ενίσχυση (ένα «μπράβο» ή ένα χαμόγελο) βοηθάει πολύ στο να μάθει το παιδί ποια συμπεριφορά είναι σωστή.

Αν και οι περισσότερες γάτες είναι τρυφερές, πρέπει να θυμόμαστε ότι διαθέτουν νύχια και δόντια. Η προληπτική υγιεινή είναι σημαντική.

● Κόβουμε τα νύχια της γάτας τακτικά.

● Διατηρούμε την αμμοδόχο καθαρή.

● Μαθαίνουμε στο παιδί να πλένει τα χέρια του μετά το παιχνίδι με τη γάτα.

Επίσης, οι γονείς καλό είναι να παρακολουθούν την αλληλεπίδραση, ειδικά όταν το παιδί είναι μικρό. Ακόμα και μια ήρεμη γάτα, μπορεί να τρομάξει αν την πιάσει ένα παιδί απότομα και απρόσεκτα.

Το παιχνίδι φέρνει πιο κοντά το παιδί με τη γάτα

Το παιχνίδι, κάνει σαφές ο κ. Κονταξής, ότι είναι ο πιο φυσικός τρόπος για να δεθεί ένα παιδί με τη γάτα. Με τη χρήση παιχνιδιών, όπως καλάμια με φτερά, μπάλες ή ποντικάκια, το παιδί συμμετέχει ενεργά στο κυνηγητικό ένστικτο της γάτας. Έτσι, το ζώο απολαμβάνει τη δραστηριότητα, ενώ το παιδί μαθαίνει τον σωστό τρόπο αλληλεπίδρασης.

Σημαντικό είναι να μην χρησιμοποιούνται ποτέ τα χέρια ή τα πόδια ως παιχνίδι, γιατί αυτό μπορεί να ενθαρρύνει την επιθετική συμπεριφορά.

Το παιδί πρέπει να μάθει ότι τα παιχνίδια ανήκουν στη γάτα, ενώ εκείνη με τη σειρά της μαθαίνει ότι η ενέργεια εκτονώνεται στο παιχνίδι και όχι πάνω στον άνθρωπο.

Τι μπορεί να μάθει ένα παιδί από τη γάτα – Τι αποκαλύπτουν μελέτες

«Η συνύπαρξη του παιδιού με μία γάτα, μπορεί να γίνει ένα μάθημα ζωής για εκείνο, καθώς μαθαίνει να σέβεται τα όρια των άλλων, να δείχνει φροντίδα, να κατανοεί συναισθήματα χωρίς λόγια», ενημερώνει ο κ. Κονταξής.

Μελέτες στην παιδική ψυχολογία δείχνουν ότι τα παιδιά που έχουν στενή σχέση με κατοικίδια αναπτύσσουν καλύτερη ικανότητα συνεργασίας με συνομηλίκους τους και λιγότερες τάσεις επιθετικότητας.

Οι εσφαλμένες ενέργειες που μπορεί να αφήνουμε να κάνει ένα παιδί

Υπάρχουν ορισμένα λάθη, σύμφωνα με τον κ. Κονταξή, που γίνονται συχνά, όπως:

● Αφήνουμε το παιδί να ταΐζει τη γάτα χωρίς επίβλεψη – μπορεί να δοθεί λάθος τροφή.

● Επιτρέπουμε στο παιδί να μπαίνει στον χώρο της αμμοδόχου – είναι προσωπικό αντικείμενο της γάτας.

● Ενθαρρύνουμε έντονο παιχνίδι που προκαλεί στρες.

Η συνέπεια είναι βασική και ό,τι κανόνας ισχύει σήμερα πρέπει να ισχύει και αύριο.

Το δέσιμο μεταξύ παιδιού και γάτας

Η σχέση παιδιού και γάτας, μπορεί να γίνει ένας μοναδικός δεσμός, λέει ο κ. Κονταξής, που κρατάει για πάντα. Το παιδί μαθαίνει να αγαπάει άνευ όρων, να φροντίζει και να σέβεται, ενώ η γάτα απολαμβάνει τη συντροφιά και το παιχνίδι.

Με τη σωστή καθοδήγηση από τους γονείς, αυτή η σχέση μπορεί να είναι γεμάτη από χαρά, γέλιο και τρυφερότητα.

Συμπερασματικά, ο σύμβουλος – εκπαιδευτής, υπογραμμίζει ότι το παιδί και η γάτα μπορούν να γίνουν οι καλύτεροι φίλοι, αρκεί να υπάρχουν σεβασμός, σωστή εκπαίδευση και επίβλεψη. Η αρμονική συνύπαρξη δεν είναι μόνο εφικτή, αλλά και βαθιά ωφέλιμη και για τις δύο πλευρές.

Ο σύμβουλος – εκπαιδευτής σκύλου και γάτας, Κώστας Κονταξής

● Ο κύριος Κώστας Κονταξής είναι απόφοιτος της Pets Pro Academy, σύμβουλος και εκπαιδευτής σκύλου και γάτας.

Και, όπως λέει: «Η αγάπη μου για τα ζώα ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, αλλά η εκπαίδευση μου κέντρισε το ενδιαφέρον όταν γνώρισα ένα σκυλάκι που είχε αρκετά προβλήματα συμπεριφοράς».

Είναι κάτοχος της ιστοσελίδας wooftrainer.gr.

