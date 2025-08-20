Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
Τροχαίο στην Αγία Παρασκευή με έναν σοβαρά τραυματία – Συγκρούστηκε ΙΧ με μηχανή
Χαϊδεύουμε τη γάτα σε μέρη του σώματός της που την ευχαριστούν – Άραγε, ποια είναι;
Pet Stories 20 Αυγούστου 2025 | 10:00

Χαϊδεύουμε τη γάτα σε μέρη του σώματός της που την ευχαριστούν – Άραγε, ποια είναι;

Σε αντίθεση με τον σκύλο, που η καλύτερή του θα ήταν να τον χαϊδεύουμε… κάθε τρεις και λίγο, η γάτα είναι εκείνη που αποφασίζει πότε είναι η ώρα για αγκαλιές και χάδια.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
A
A
Από τα πιο αγαπημένα κατοικίδια είναι η γάτα. Έχει μια γοητεία, αλλά και προσωπικότητα, που μαγεύουν.
Ένα πλάσμα που εκφράζει την αγάπη και τη στοργή της στον άνθρωπό της, αλλά όταν εκείνη το θελήσει. Γιατί όλες οι ώρες δεν είναι ίδιες για εκείνη.

«Οι γάτες, αγαπημένοι μου κατοικιδιογονείς, είναι γοητευτικά και ευαίσθητα πλάσματα που, συνήθως, επιζητούν την τρυφερότητα και τα χάδια, αλλά μόνο με τους δικούς τους όρους!
Το να χαϊδέψεις μια γάτα, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Μπορεί η κάθε γάτα να έχει τη δική της, ξεχωριστή προσωπικότητα, όμως υπάρχουν κάποια σημάδια που δείχνουν αν της αρέσει το χάδι, ή δεν θέλει άλλο», αναφέρει η κτηνίατρος, Dr Νικολέτα Σερέτη.

Όταν, λοιπόν, η γάτα ευχαριστιέται τα χάδια, συνεχίζει η κτηνίατρος, κάνει κάποιες κινήσεις και, παράλληλα, το σώμα της παίρνει συγκεκριμένες στάσεις. Όπως επίσης, «λέει» και πότε δεν επιθυμεί άλλο τα χάδια.

Η κοιλιά, τα πόδια και η ουρά είναι «απαγορευμένες ζώνες» για χάδια

Σε πολλές γάτες, τους αρέσει να τις χαϊδεύουμε κάτω από το πιγούνι

Εν ολίγοις, η γάτα αποφασίζει πότε θέλει χάδια. Εμείς είμαστε στη θέση να κατανοήσουμε τη γάτα μας; Έτσι, ώστε να δημιουργήσουμε συναισθήματα χαράς και ικανοποίησης, τόσο για τη γάτα όσο και για εμάς;

Το «τεστ» που κάνουμε για να δούμε εάν η γάτα θέλει το χάδι – Αν… περάσει, πώς τη χαϊδεύουμε;

Αφήνουμε τη γάτα να έρθει εκείνη προς το μέρος μας, περιγράφει η κα Σερέτη, και προτάσσουμε, σιγά – σιγά, το χέρι μας, για να το μυρίσει. Αν αντιδράσει θετικά και δεν απομακρυνθεί, μπορούμε να τη χαϊδέψουμε. Φροντίζουμε να βλέπει την κίνηση του χεριού μας, πριν την ακουμπήσουμε, για να μην αισθανθεί απότομα το άγγιγμα και νοιώσει απειλή.
Πάντα ξεκινάμε με ήρεμο τρόπο χωρίς να κάνουμε βιαστικές και αγχωτικές κινήσεις.

Σε ποια σημεία του σώματος της αρέσει στη γάτα να τη χαϊδεύουν

Οι περισσότερες γάτες λατρεύουν τα χάδια γύρω από το κεφάλι και τα μάγουλα. Είναι ένα ασφαλές σημείο του σώματός της, για να ξεκινήσουμε να τη χαϊδεύουμε, συμβουλεύει η κτηνίατρος.

Επίσης, για τις γάτες, είναι πολύ ευχάριστες οι απαλές, ανοδικές κινήσεις κάτω από το πηγούνι, καθώς δυσκολεύονται να το καθαρίσουν με τη γλώσσα τους.

Ουκ ολίγες γάτες ευχαριστιούνται τα απαλά χάδια στην πλάτη – από τους ώμους μέχρι τη βάση της ουράς. Το χέρι μας πάντα κινείται προς τη φορά του τριχώματος, καθώς οι περισσότερες γάτες δεν θέλουν να τις χαϊδεύουμε «κόντρα».

Τα μέρη του σώματος που δεν αγγίζουμε

Η κοιλιά, τα πόδια και η ουρά είναι, σύμφωνα με την κα Σερέτη, ευαίσθητες περιοχές. Δεν είναι λίγες οι γάτες που δεν θέλουν να τις αγγίζουν στα συγκεκριμένα σημεία. Μάλιστα, μπορεί να αντιδράσουν επιθετικά. Πάντα παρακολουθούμε τη «γλώσσα του σώματός» τους όταν πειραματιζόμαστε με αυτά τα μέρη του σώματός τους.

Οι αντιδράσεις της γάτας όταν ευχαριστιέται το χάδι

Μια γάτα που αρχίζει να γουργουρίζει και να κάνει κινήσεις με τα πόδια της, σαν να «ζυμώνει», μάλλον απολαμβάνει τα χάδια και αισθάνεται άνετα. Το «ζύμωμα» είναι ένστικτο, εξηγεί η κα Σερέτη, καθώς το κάνουν τα νεογέννητα γατάκια, μέχρι να απογαλακτίσουν από τη μητέρα τους, προκειμένου να αυξήσουν τη ροή του γάλακτος.

Μία γατούλα που τρίβει το κεφάλι της στο χέρι ή το σώμα μας, δείχνει αγάπη και εμπιστοσύνη.

Επίσης, αφήνει το άρωμά της πάνω μας για να μας «μαρκάρει» ως «δικό» της, και παράλληλα δείχνει ότι κοντά μας νιώθει ασφάλεια.

Μια ουρά που κουνιέται απαλά, δείχνει, συνήθως, ότι η γάτα είναι χαλαρή. Μάλιστα, αν τρέμει ελαφρά (η ουρά), μπορεί να σημαίνει και ενθουσιασμό.

Πώς θα καταλάβουμε ότι η γάτα δεν θέλει άλλο χάδι;

Το «κλειδί» για να αντιληφθούμε ότι η γάτα δεν επιθυμεί άλλο τα χάδια μας, είναι να μπορούμε να κατανοούμε τη «γλώσσα του σώματός» της.
Κάποια σημάδια, που δείχνουν ότι ενοχλείται και θέλει να την αφήσουμε στην ησυχία της, αναφέρει η κα Σερέτη.

● Καρφωμένο βλέμμα με διασταλμένες κόρες: Η γάτα, μπορεί να νιώθει απειλή ή ανησυχία.

● Αυτιά κολλημένα πίσω στο κεφάλι: Είναι σαφές σημάδι άγχους ή φόβου.

● Αυτιά προς τα πίσω ή κάτω: Η γάτα δείχνει ότι νιώθει άβολα ή ενοχλημένη.

● Ουρά τεντωμένη και κουνιέται έντονα: Δείχνει εκνευρισμό και ότι δεν θέλει άλλο.

● Συριγμοί ή γρυλίσματα: Ξεκάθαρη προειδοποίηση ότι δεν θέλει άλλο χάδι.

Καταληκτική φράση της κυρίας Σερέτη είναι: «Ειδικά στην αρχή, γατογονείς μου, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο πώς να πλησιάζουμε τη γάτα. Να έχουμε υπομονή και να παρατηρούμε τη συμπεριφορά της, προκειμένου να καταλάβουμε πότε της αρέσει το χάδι και ποια στιγμή πρέπει να το σταματήσουμε. Με τον καιρό χτίζεται η εμπιστοσύνη και η οικειότητα, που οδηγούν σε μια σχέση ζωής, μεταξύ γάτας και γατογονέα».

Η κτηνίατρος, Dr Νικολέτα Σερέτη

● Η κα Νικολέτα Σερέτη είναι απόφοιτος της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου.

Από πολύ μικρή αγαπούσε τα ζώα, γι΄αυτό αποφάσισε να ακολουθήσει την επιστήμη της κτηνιατρικής.

Πιστεύει ότι η ενημέρωση είναι εξίσου σημαντική με τη θεραπεία. Για τον λόγο αυτό, μοιράζεται τις συμβουλές και τις γνώσεις της, μέσω των ΜΜΕ και των social media, προκειμένου να κατατοπιστούν οι ιδιοκτήτες ζώων.

Στόχος της είναι να καλλιεργήσει έναν κόσμο όπου κάθε ζώο θα λαμβάνει τη φροντίδα και τον σεβασμό που του αξίζει.
Διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο κτηνιατρείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Instagram – TikTok – YouTube
@Dr.NikoletaSereti

