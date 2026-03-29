Χαλάνδρι: Βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη 19χρονου που οδηγούσε μεθυσμένος

Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Χαλάνδρι, όταν 19χρονος οδηγός δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο και παραβίασε τον μισό ΚΟΚ για να διαφύγει.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ατυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει, ωστόσο εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει.

Παραβίασε τρία κόκκινα φανάρια

Κατά τη διάρκεια της πορείας του, παραβίασε τρεις ερυθρούς σηματοδότες και τέσσερα σήματα STOP, ενώ κινήθηκε αντίθετα σε δύο μονόδρομους.

Η καταδίωξη κατέληξε στη συμβολή των οδών Αθανασίου Διάκου και Λεβαδιάς, όπου το όχημα προσέκρουσε σε κράσπεδο.

Ο οδηγός δεν ακινητοποιήθηκε αλλά επιχείρησε να διαφύγει κάνοντας όπισθεν, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τους αστυνομικούς που τον καταδίωξαν.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι ο 19χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Βίντεο ντοκουμέντο

Το MEGA παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη όπου φαίνεται το λευκό όχημα του 19χρονου και πίσω του να ακολουθεί περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ.