Ο κυβερνήτης του νομού Άκιτα στην Ιαπωνία, μιας ορεινής περιοχής στα βόρεια της χώρας, ζήτησε τη βοήθεια του στρατού για την προστασία των κατοίκων από ένα άνευ προηγουμένου κύμα επιθέσεων από αρκούδες.

«Η εξάντληση στην περιοχή μας φθάνει στα όριά της», έγραψε χθες στο Instagram ο κυβερνήτης Κέντα Σουζούκι.

Ο ίδιος είπε ότι σχεδιάζει να επισκεφθεί το υπουργείο Άμυνας αυτοπροσώπως για να ζητήσει τη βοήθειά του για τη θανάτωση των αρκούδων.

Μια εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας δήλωσε άγνοια για τυχόν προγραμματισμένη επίσκεψη.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η έκκληση του Σουζούκι διατυπώθηκε έπειτα από επίθεση αρκούδας στον Άκιτα την Παρασκευή κατά την οποία σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τρεις τραυματίστηκαν εν μέσω αριθμού ρεκόρ επιθέσεων σε όλη τη χώρα φέτος.

Από 11 στους 54 οι θάνατοι μετά από επιθέσεις αρκούδων σε έναν χρόνο

Οι τοπικές αρχές στην Άκιτα έχουν ανακοινώσει ότι 54 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί φέτος από επιθέσεις αρκούδων –από 11 που ήταν τον περασμένο χρόνο– ενώ και οι εμφανίσεις των ζώων έχουν εξαπλασιαστεί φέτος και έχουν ξεπεράσει τα 8.000 περιστατικά.

Η αύξηση του αριθμού των αρκούδων και η μείωση των αγροτικών πληθυσμών φέρνουν όλο και συχνότερα τους ανθρώπους σε επαφή με τα ζώα αυτά. Πολλά περιστατικά έχουν σημειωθεί σε πόλεις και χωριά όπου οι αρκούδες αναζητούν τροφή, κάποιες φορές εισβάλλοντας σε σπίτια και, τουλάχιστον σε δύο περιπτώσεις, σε σούπερ μάρκετ.

Ο γηράσκων πληθυσμός της Ιαπωνίας σημαίνει επίσης ότι η χώρα διαθέτει ελάχιστους κυνηγούς που έχουν την ικανότητα να εντοπίζουν αρκούδες, οι οποίες πλέον φοβούνται λιγότερο την ανθρώπινη παρουσία σε σχέση με παλαιότερα.

Οι ιαπωνικές μαύρες αρκούδες, που συναντώνται συχνά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ζυγίζουν έως και 140 κιλά.

Οι καφέ αρκούδες που συναντώνται στο βόρειο νησί Χοκάιντο ζυγίζουν έως και 400 κιλά.

Οι αρχές του Άκιτα έχουν ξεκινήσει «να διανέμουν απωθητικό σπρέι για αρκούδες κατά μήκος των δρόμων που οδηγούν σε σχολεία για να εγγυηθούν την ασφάλεια των μαθητών», ανέφερε ο Σουζούκι στην ανάρτησή του.