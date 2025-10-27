newspaper
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
Ιαπωνία: Από νομό της χώρας ζητούν τη βοήθεια του στρατού για θανάτωση αρκούδων λόγω αύξησης επιθέσεων
Κόσμος 27 Οκτωβρίου 2025 | 11:21

Ιαπωνία: Από νομό της χώρας ζητούν τη βοήθεια του στρατού για θανάτωση αρκούδων λόγω αύξησης επιθέσεων

Οι τοπικές αρχές στην Άκιτα στην Ιαπωνία έχουν ανακοινώσει ότι 54 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί φέτος από επιθέσεις αρκούδων

Σύνταξη
Ο κυβερνήτης του νομού Άκιτα στην Ιαπωνία, μιας ορεινής περιοχής στα βόρεια της χώρας, ζήτησε τη βοήθεια του στρατού για την προστασία των κατοίκων από ένα άνευ προηγουμένου κύμα επιθέσεων από αρκούδες.

Η αύξηση του αριθμού των αρκούδων και η μείωση των αγροτικών πληθυσμών στην Ιαπωνία φέρνουν όλο και συχνότερα τους ανθρώπους σε επαφή με τα ζώα αυτά

«Η εξάντληση στην περιοχή μας φθάνει στα όριά της», έγραψε χθες στο Instagram ο κυβερνήτης Κέντα Σουζούκι.

Ο ίδιος είπε ότι σχεδιάζει να επισκεφθεί το υπουργείο Άμυνας αυτοπροσώπως για να ζητήσει τη βοήθειά του για τη θανάτωση των αρκούδων.

Μια εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας δήλωσε άγνοια για τυχόν προγραμματισμένη επίσκεψη.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η έκκληση του Σουζούκι διατυπώθηκε έπειτα από επίθεση αρκούδας στον Άκιτα την Παρασκευή κατά την οποία σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τρεις τραυματίστηκαν εν μέσω αριθμού ρεκόρ επιθέσεων σε όλη τη χώρα φέτος.

Οι καφέ αρκούδες που συναντώνται στο βόρειο νησί Χοκάιντο ζυγίζουν έως και 400 κιλά.

Από 11 στους 54 οι θάνατοι μετά από επιθέσεις αρκούδων σε έναν χρόνο

Οι τοπικές αρχές στην Άκιτα έχουν ανακοινώσει ότι 54 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί φέτος από επιθέσεις αρκούδων –από 11 που ήταν τον περασμένο χρόνο– ενώ και οι εμφανίσεις των ζώων έχουν εξαπλασιαστεί φέτος και έχουν ξεπεράσει τα 8.000 περιστατικά.

Η αύξηση του αριθμού των αρκούδων και η μείωση των αγροτικών πληθυσμών φέρνουν όλο και συχνότερα τους ανθρώπους σε επαφή με τα ζώα αυτά. Πολλά περιστατικά έχουν σημειωθεί σε πόλεις και χωριά όπου οι αρκούδες αναζητούν τροφή, κάποιες φορές εισβάλλοντας σε σπίτια και, τουλάχιστον σε δύο περιπτώσεις, σε σούπερ μάρκετ.

Ο γηράσκων πληθυσμός της Ιαπωνίας σημαίνει επίσης ότι η χώρα διαθέτει ελάχιστους κυνηγούς που έχουν την ικανότητα να εντοπίζουν αρκούδες, οι οποίες πλέον φοβούνται λιγότερο την ανθρώπινη παρουσία σε σχέση με παλαιότερα.

Οι ιαπωνικές μαύρες αρκούδες, που συναντώνται συχνά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ζυγίζουν έως και 140 κιλά.

Οι καφέ αρκούδες που συναντώνται στο βόρειο νησί Χοκάιντο ζυγίζουν έως και 400 κιλά.

Οι αρχές του Άκιτα έχουν ξεκινήσει «να διανέμουν απωθητικό σπρέι για αρκούδες κατά μήκος των δρόμων που οδηγούν σε σχολεία για να εγγυηθούν την ασφάλεια των μαθητών», ανέφερε ο Σουζούκι στην ανάρτησή του.

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Στο μικροσκόπιο της JPMorgan τα αποτελέσματα

Ελληνικές τράπεζες: Στο μικροσκόπιο της JPMorgan τα αποτελέσματα

Ταμείο Ανάκαμψης: Η Ελλάδα στο τελικό σπριντ και ο χρόνος που τελειώνει 

Ταμείο Ανάκαμψης: Η Ελλάδα στο τελικό σπριντ και ο χρόνος που τελειώνει 

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
Βρετανία: Οι όροι του πρίγκιπα Άντριου και της Σάρα Φέργκιουσον για να φύγουν από την οικία τους – Τι ζήτησαν
Θα δεχθεί ο Κάρολος; 27.10.25

Οι όροι του πρίγκιπα Άντριου και της Σάρα Φέργκιουσον για να φύγουν από την πολυτελή οικία τους - Τι ζήτησαν

Ο πρίγκιπας Άντριου και η πρώην σύζυγός του Σάρα Φέργκιουσον λέγεται ότι συμφώνησαν τελικά να εγκαταλείψουν τη Βασιλική Στοά - αλλά μόνο εάν λάβουν αντάλλαγμα. Τι ζήτησαν από τον βασιλιά Κάρολο;

Σύνταξη
Ρωσικοί Burevestnik: «Άπιαστος» πυρηνικός κίνδυνος ή όπλο για το θεαθήναι;
Φόβοι και απομυθοποίηση 27.10.25

Ρωσικοί Burevestnik: «Άπιαστος» πυρηνικός κίνδυνος ή όπλο για το θεαθήναι;

Σύμφωνα με τη Μόσχα, το Burevestnik είναι ένα θαυματουργό όπλο απέναντι στο οποίο δεν υπάρχει αντίδοτο. Αναλυτές, όμως αν και αναγνωρίζουν τους κινδύνους για τη Δύση έχουν μια άλλη ανάγνωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βαθαίνει η κρίση του νερού στην Ευρώπη – Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους ανθρώπους και την οικονομία
Κόσμος 27.10.25

Βαθαίνει η κρίση του νερού στην Ευρώπη – Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους ανθρώπους και την οικονομία

Συνεχίζεται σταθερά η κρίση του νερού στην Ευρώπη, με την κλιματική αλλαγή να μην συμβάλλει υπέρ της επίλυσης του προβλήματος, αλλά εντείνοντας τις ανησυχίες των ειδικών και των πολιτών

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τουρκία: Αποδίδουν και «πολιτική κατασκοπεία» στον φυλακισμένο Εκρέμ Ιμάμογλου
Τουρκία 27.10.25

Αποδίδουν και «πολιτική κατασκοπεία» στον φυλακισμένο Εκρέμ Ιμάμογλου

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ο μεγαλύτερος πολιτικός αντίπαλος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, βρίσκεται στη φυλακή από τον Μάρτιο αναμένοντας τη δίκη του με κατηγορίες περί «διαφθοράς»

Σύνταξη
Μπορεί το Διαδίκτυο να «πέσει»; Μέσα στο εύθραυστο σύστημα που κρατάει ενωμένο τον σύγχρονο κόσμο
Τεχνολογία 27.10.25

Μπορεί το Διαδίκτυο να «πέσει»; Μέσα στο εύθραυστο σύστημα που κρατάει ενωμένο τον σύγχρονο κόσμο

Πίσω από κάθε meme και κάθε μήνυμα κρύβεται μια υποδομή δεκαετιών. Οι ειδικοί σκέφτονται τα πιθανά σενάρια που θα μπορούσαν να το καταστρέψουν το Διαδίκτυο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Έρχεται «τέλος» στην εμπορική αντιπαράθεση ΗΠΑ – Βραζιλίας, προαναγγέλλει ο Λούλα
«Στις επόμενες μέρες» 27.10.25

Έρχεται «τέλος» στην εμπορική αντιπαράθεση ΗΠΑ – Βραζιλίας, προαναγγέλλει ο Λούλα

«Είμαι πεπεισμένος ότι μέσα σε μερικές ημέρες θα καταλήξουμε σε οριστική λύση μεταξύ των ΗΠΑ και της Βραζιλίας», προέβλεψε ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα

Σύνταξη
Αργεντινή: «Θα συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις», υπόσχεται ο υπερφιλελεύθερος Μιλέι μετά τη σαρωτική νίκη του στις εκλογές
Αργεντινή 27.10.25

«Θα συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις», υπόσχεται ο υπερφιλελεύθερος Μιλέι μετά τη σαρωτική νίκη του στις εκλογές

Αυτές οι εκλογές αποτελούν «την επιβεβαίωση της εντολής που λάβαμε το 2023», δήλωσε ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι, απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του στο Μπουένος Άιρες

Σύνταξη
Ορλάντο Φίτζες: «Ο πόλεμος Ευρώπης – Ρωσίας ήδη έχει αρχίσει, είναι υβριδικός»
Παρανοήσεις... 27.10.25

Ορλάντο Φίτζες: «Ο πόλεμος Ευρώπης - Ρωσίας ήδη έχει αρχίσει, είναι υβριδικός»

«Δεν θα έλεγα ότι είμαι αισιόδοξος για ειρήνη στην Ουκρανία ούτε για επιστροφή της Ρωσίας στην ευρωπαϊκή οικογένεια», λέει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο Ορλάντο Φίτζες, καθηγητής στο Birbeck του Λονδίνου

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Ο Τραμπ θέλει άμεση κατάπαυση του πυρός λέει ο Ζελένσκι – «Όχι» Λαβρόφ
Κόσμος 27.10.25

Ο Τραμπ θέλει άμεση κατάπαυση του πυρός λέει ο Ζελένσκι – «Όχι» Λαβρόφ

Ο Τραμπ συμφωνεί με την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία κατά μήκος της τρέχουσας γραμμής του μετώπου, δηλώνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με την Ρωσία να αρνείται μέσω του Σεργκέι Λαβρόφ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ελικόπτερο και μαχητικό αεροσκάφος των ΗΠΑ κατέπεσαν στη Νότια Σινική Θάλασσα
Αεροπλανοφόρο Nimitz 27.10.25

Ελικόπτερο και μαχητικό των ΗΠΑ κατέπεσαν στη Νότια Σινική Θάλασσα

Ελικόπτερο Sea Hawk και μαχητικό αεροσκάφος Super Hornet των ΗΠΑ, που είχαν και τα δύο απονηωθεί από το αεροπλανοφόρο Nimitz, κατέπεσαν με διαφορά περίπου μισής ώρας στη Νότια Σινική Θάλασσα.

Σύνταξη
Αργεντινή: Σημαντική νίκη για την παράταξη του Μιλέι στις ενδιάμεσες εκλογές
Ενδιάμεσες εκλογές 27.10.25

Σημαντική νίκη για την παράταξη του Μιλέι

Σημαντική νίκη κατήγαγε η παράταξη του Μιλέι στις ενδιάμεσες εκλογές που διεξήχθησαν στην Αργεντινή, εξασφαλίζοντας 64 έδρες στο Κοινοβούλιο έναντι 31 των Περονιστών.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Στρατιωτικές ασκήσεις των ΗΠΑ στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο ως «πρόκληση» για το «ξέσπασμα πολέμου»
Τρινιντάντ και Τομπάγκο 27.10.25

Ασκήσεις - «πρόκληση» των ΗΠΑ για «ξέσπασμα πολέμου» κατά της Βενεζουέλας

Στρατιωτικές ασκήσεις προγραμματίζουν οι ΗΠΑ στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο, τις οποίες η Βενεζουέλα καταγγέλλει ως πρόκληση για το ξέσπασμα πολέμου εναντίον της.

Σύνταξη
