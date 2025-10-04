newspaper
Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025
Ιαπωνία: Δύο νεκροί από επιθέσεις που αποδίδονται σε αρκούδες
04 Οκτωβρίου 2025 | 15:50

Ιαπωνία: Δύο νεκροί από επιθέσεις που αποδίδονται σε αρκούδες

Μια γυναίκα, που μάζευε μανιτάρια, βρέθηκε νεκρή σε δάσος ενώ αγνοείται η τύχη μιας άλλης.

Σύνταξη
Επιθέσεις, που αποδίδονται σε αρκούδες, στοίχισαν χθες, τη ζωή σε δύο ανθρώπους στην Ιαπωνία, έγινε σήμερα γνωστό από την αστυνομία και ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, καθώς ο πληθυσμός των ζώων αυτών αυξάνεται στη χώρα.

Μια γυναίκα, που μάζευε μανιτάρια, βρέθηκε νεκρή σε δάσος του νομού Μιγιάγκι, στο βορειοανατολικό τμήμα του νησιού Χονσου, ενώ αγνοείται η τύχη μιας άλλης, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, αρκούδες είχαν επιτεθεί σε 85 ανθρώπους στη διάρκεια ενός έτους μέχρι το Μάρτιο 2025, προκαλώντας το θάνατο τριών απ’ αυτούς

Η αστυνομία δεν επιβεβαίωσε επισήμως τα αίτια του θανάτου της εβδομηντάχρονης γυναίκας, αλλά σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης οι αρχές ειδοποιήθηκαν από άλλους που μάζευαν μανιτάρια και έκαναν λόγο για επίθεση αρκούδας.

Μια άλλη επίθεση, που επίσης αποδόθηκε σε αρκούδα, στοίχισε τη ζωή σε έναν 78χρονο στο νομό Ναγκάνο, βορειοδυτικά του Τόκιο, σύμφωνα με την εφημερίδα Ασάχι Σιμπούν.

Όλο και περισσότερες αρκούδες παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια στην Ιαπωνία, μέχρι και σε κατοικημένες περιοχές, για λόγους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και τη μείωση του ανθρώπινου πληθυσμού.

Τον περασμένο μήνα, η Ιαπωνία χαλάρωσε τους κανόνες για τα πυροβόλα όπλα ώστε να διευκολύνει τη χρήση τους από τους κυνηγούς στις περιφέρειες των πόλεων έπειτα από αύξηση των επιθέσεων αρκούδων.

Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση NHK, οι επιθέσεις αρκούδας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πέντε ανθρώπους ενώ έχουν προκαλέσει τον τραυματισμό άλλων 64 στο διάστημα από τον Απρίλιο μέχρι τον Αύγουστο φέτος.

Προηγουμένως, σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία, οι αρκούδες είχαν επιτεθεί σε 85 ανθρώπους στη διάρκεια ενός έτους μέχρι το Μάρτιο 2025, προκαλώντας το θάνατο τριών απ’ αυτούς.

Την προηγούμενη χρονιά είχαν καταγραφεί 219 επιθέσεις και έξι θάνατοι.

Global Sumud Flotilla: «Η κυβέρνηση αδιαφορεί για τους απαχθέντες» – Επιστολή των συγγενών των ελλήνων ακτιβιστών
04.10.25

«Η κυβέρνηση αδιαφορεί για τους απαχθέντες» - Επιστολή των συγγενών των ελλήνων ακτιβιστών του Flotilla

Οι 27 έλληνες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla κρατούνται παρανόμως στο Ισραήλ - Με δημόσια επιστολή τους οι συγγενείς τους καταγγέλλουν ότι η κυβέρνηση τους κρατούν ανενημέρωτους

Σύνταξη
Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με drone σε σιδηροδρομικό σταθμό – Τουλάχιστον 30 τραυματίες
04.10.25

Ρωσική επίθεση με drone σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Ουκρανία - Τουλάχιστον 30 τραυματίες

Η επίθεση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε βαγόνια τρένων - Eικόνες δείχνουν ένα βαγόνι κατεστραμμένο από τις φλόγες, με παραμορφωμένα μεταλλικά μέρη και σπασμένα παράθυρα

Σύνταξη
Βρετανία: «Νομίζω ότι είναι εγωιστικό»: Ποιοι και για ποιο λόγο τα έχουν βάλει με τον Γουίλιαμ και την Κέιτ
04.10.25

«Νομίζω ότι είναι εγωιστικό»: Ποιοι και για ποιο λόγο τα έχουν βάλει με τον Γουίλιαμ και την Κέιτ

Η επιθυμία του Γουίλιαμ και της Κέιτ για περισσότερη ιδιωτικότητα σημαίνει ζώνη αποκλεισμού περιμέτρου 2,3 μιλίων και λιγότερη δημόσια γη για τους πεζούς

Σύνταξη
Ερντογάν: Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως όλες τις επιθέσεις του και να σεβαστεί το σχέδιο εκεχειρίας
04.10.25

Ερντογάν: Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως όλες τις επιθέσεις του και να σεβαστεί το σχέδιο εκεχειρίας

«Αυτή η γενοκτονία, αυτή η ντροπιαστική εικόνα που έχει πληγώσει βαθιά την παγκόσμια συνείδηση, πρέπει τώρα να τερματιστεί» τόνισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Σύνταξη
Νέες φουρτούνες; – Ο πολιτικός «σωσίας» του Τραμπ στην Τσεχία ως επόμενος «πονοκέφαλος» για ΕΕ και Ουκρανία
04.10.25

Νέες φουρτούνες; – Ο πολιτικός «σωσίας» του Τραμπ στην Τσεχία ως επόμενος «πονοκέφαλος» για ΕΕ και Ουκρανία

Οι κάλπες στην Τσεχία αναμένεται να σηματοδοτήσουν την επάνοδο του εθνικολαϊκιστή δισεκατομμυριούχου Αντρέι Μπάμπις στην εξουσία, διαταράσσοντας περαιτέρω, σε μια κρίσιμη συγκυρία, τη συνοχή των «27»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Σαναέ Τακαΐτσι: Η γυναίκα που μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω στην Ασία
04.10.25

Σαναέ Τακαΐτσι: Η γυναίκα που μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω στην Ασία

Εκφράζονται ανησυχίες ότι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην Ιαπωνία, Σαναέ Τακαΐτσι, θα κάνει τη χώρα να εγκαταλείψει τον μεταπολεμικό πασιφισμό της για να αυτοπροβληθεί επιθετικά στην Ασία

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ζαπορίζια: Ο ΔΟΑΕ συζητά με Ρωσία και Ουκρανία για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στον πυρηνικό σταθμό
04.10.25

Ζαπορίζια: Ο ΔΟΑΕ συζητά με Ρωσία και Ουκρανία για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στον πυρηνικό σταθμό

Οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές αλληλοκατηγορούνται για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης και τον βομβαρδισμό της περιοχής της Ζαπορίζια.

Σύνταξη
Μόναχο: H αστυνομία επιβεβαιώνει τον εντοπισμό τουλάχιστον δύο drones πάνω από το αεροδρόμιο
04.10.25

Μόναχο: H αστυνομία επιβεβαιώνει τον εντοπισμό τουλάχιστον δύο drones πάνω από το αεροδρόμιο

Τουλάχιστον 6.500 επιβάτες υποχρεώθηκαν να μείνουν στο αεροδρόμιο του Μονάχου, περιμένοντας να δοθεί άδεια να αρχίσουν ξανά οι πτήσεις. Πολλά δρομολόγια ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν.

Σύνταξη
Γάζα: Στην Αίγυπτο οι διαπραγματεύσεις – Κρίσιμες οι επόμενες ώρες – 20 νεκροί από επιθέσεις του Ισραήλ
04.10.25 Upd: 17:02

Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για τη Γάζα - Στην Αίγυπτο οι διαπραγματεύσεις - 20 νεκροί από επιθέσεις του Ισραήλ

Η Χαμάς απάντησε εν μέρει θετικά στο σχέδιο Τραμπ ο οποίος σχολίασε ότι η παλαιστινιακή οργάνωση είναι έτοιμη για διαρκή ειρήνη και ζήτησε από το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς

Νεκτάριος Δαργάκης - Φύλλια Πολίτη - Αρχοντία Κάτσουρα
Ντόναλντ Τραμπ: Πιστεύω ότι η Χαμάς είναι έτοιμη για ειρήνη – Το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς
04.10.25

Ντόναλντ Τραμπ: Πιστεύω ότι η Χαμάς είναι έτοιμη για ειρήνη – Το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς

Ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του δηλώνει ότι η Χαμάς έχει συμφωνήσει στο σχέδιό του για εκεχειρία. Καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς,ώστε να απελευθερωθούν οι όμηροι.

Σύνταξη
Αποπομπή Γεωργιάδη ζητά η Νέα Αριστερά για τη στοχοποίηση της γιατρού του Πάνου Ρούτσι
04.10.25

Αποπομπή Γεωργιάδη ζητά η Νέα Αριστερά για τη στοχοποίηση της γιατρού του Πάνου Ρούτσι

«Κανένας υπουργός δεν έχει το δικαίωμα να εκτοξεύει κατηγορίες κατά γιατρών επειδή διαφωνεί πολιτικά», επισημαίνει η Νέα Αριστερά, εκτοξεύοντας σφοδρά πυρά κατά του Άδωνι Γεωργιάδη

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σάντερλαντ
04.10.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σάντερλαντ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Σάντερλαντ για την 7η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Γουέστ Χαμ
04.10.25

LIVE: Άρσεναλ – Γουέστ Χαμ

LIVE: Άρσεναλ – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Άρσεναλ – Γουέστ Χαμ για την 7η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Γουέστ Χαμ
04.10.25

LIVE: Άρσεναλ – Γουέστ Χαμ

LIVE: Άρσεναλ - Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Άρσεναλ - Γουέστ Χαμ για την 7η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Σατιρικό βιβλίο του Τόλκιν που εκδόθηκε μετά θάνατον καταγγέλλει την κουλτούρα του αυτοκινήτου
04.10.25

Σατιρικό βιβλίο του Τόλκιν που εκδόθηκε μετά θάνατον καταγγέλλει την κουλτούρα του αυτοκινήτου

«Πρόκειται για μια σάτιρα της νεωτερικότητας. Τα τέρατά της είναι τα αυτοκίνητα» γράφει ο John Garth στους Times. Στο σατιρικό έργο The Bovadium Fragments, που εκδόθηκε μετά το θάνατό του, ο δημιουργός του Χόμπιτ, Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν, καταγγέλλει τα τετράτροχα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Sean «Diddy» Combs: Η τελική απόφαση του δικαστηρίου – Σε πόσα χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε;
04.10.25

Sean «Diddy» Combs: Η τελική απόφαση του δικαστηρίου – Σε πόσα χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε;

Ο μεγιστάνας του χιπ-χοπ Sean «Diddy» Combs καταδικάστηκε την Παρασκευή σε ποινή φυλάκισης λίγο πάνω από τέσσερα χρόνια, για αδικήματα που σχετίζονται με πορνεία και αφορούν τις δύο πρώην συντρόφους του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιερά Οδός: Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ οδηγών – Τον τραυμάτισε στο μάτι με κατσαβίδι και εξαφανίστηκε
04.10.25

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ οδηγών - Τον τραυμάτισε στο μάτι με κατσαβίδι και εξαφανίστηκε

Oδηγός παραβίασε το κόκκινο, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και τραυμάτισε με κατσαβίδι στο μάτι μοτοσικλετιστή στην Ιερά Οδό - Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Τότεναμ
04.10.25

LIVE: Λιντς – Τότεναμ

LIVE: Λιντς – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την αναμέτρηση Λιντς – Τότεναμ για την 7η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Το δίκιο είναι πάντα με τη μεριά αυτών που αγωνίζονται ενάντια στη βαναυσότητα και αυτών που κάνουν βήματα για την ειρήνη
04.10.25

Το δίκιο είναι πάντα με τη μεριά αυτών που αγωνίζονται ενάντια στη βαναυσότητα και αυτών που κάνουν βήματα για την ειρήνη

Ο στολίσκος της αλληλεγγύης δεν έφτασε στη Γάζα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το Ισραήλ κέρδισε κάτι. Το ακριβώς αντίθετο. Και τώρα πρέπει να μιλήσουμε για την ειρήνη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΕΕΑ: «Προϊόντα χαμηλού κόστους από τρίτες χώρες κατακλύζουν την αγορά» – Ζητεί επιβολή τέλους στα δέματα
04.10.25

«Προϊόντα χαμηλού κόστους από τρίτες χώρες κατακλύζουν την αγορά» - Επιβολή τέλους στα δέματα ζητεί το ΕΕΑ

Μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες όπως οι Shein και Temu εισέρχονται στην αγορά δέματα με πολύ φτηνά και αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα που πλήττουν τον ανταγωνισμό, λέει η Επιτροπή Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Σύνταξη
Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο