Φονική επίθεση αρκούδας στην Πολωνία – Νεκρή 58χρονη
- Συντάξεις Μαΐου: Ξεκινούν σήμερα οι πληρωμές – Πότε εμφανίζονται τα χρήματα στα ΑΤΜ
- Οι 15 παραβάσεις που μπορούν να σας κάνουν να χάσετε το δίπλωμά σας και να δώσετε ξανά εξετάσεις
- Ανοιξε το νέο Xilton: Νέα εποχή για το εμβληματικό ξενοδοχείο Conrad Athens The Ilisia
- Σοβαρή συμπλοκή ανάμεσα σε δύο 19χρονες – Την έσπρωξε σε τζαμαρία
Μια γυναίκα, ηλικίας 58 ετών, έχασε τη ζωή της αφού της επιτέθηκε μία αρκούδα σήμερα, κοντά στο χωριό Πλόνα, στη νοτιοανατολική Πολωνία, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), επικαλούμενο τους πυροσβέστες.
Τις υπηρεσίες διάσωσης ειδοποίησε ο γιος του θύματος, διευκρίνισε ο Πάβελ Γκίμπα, εκπρόσωπος Τύπου της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας.
Πυροσβέστες και αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο, ωστόσο διαπίστωσαν πως ήταν μάταιο να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειας στο θύμα, λόγω της έκτασης των τραυμάτων της, συμπλήρωσε η ίδια πηγή.
Η άφιξή τους στο σημείο της τραγωδίας καθυστέρησε εξαιτίας «του δύσβατου εδάφους και της απουσίας ακριβούς σήμανσης στην περιοχή», διευκρίνισε ο εκπρόσωπος Τύπου.
Ο θάνατος του θύματος διαπιστώθηκε σύντομα. Η έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.
Η Πολωνία καταμετρά έναν πληθυσμό περίπου 100 καφέ αρκούδων, εκ των οποίων το 80% ζει στα Όρη Μπιεστσάντι, όπου σημειώθηκε η επίθεση, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του 2024.
Οι φονικές επιθέσεις παραμένουν εξαιρετικά σπάνιες στην Πολωνία. Όπως μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ, η τελευταία τέτοια επίθεση σημειώθηκε το 2014.
- Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Πόσες πιθανότητες έχει να υπερασπιστεί τον τίτλο της η Αργεντινή
- Eva Douzinas, CEO of the Rauch Foundation, On Open Pen Fish Farming In Greece
- Οι «παππούδες» που λήστεψαν την Κιμ Καρντάσιαν στο Παρίσι γίνονται σειρά
- Κεφαλονιά: Νέο βίντεο ντοκουμέντο για την υπόθεση της 19χρονης – Τι κατέθεσε ο φίλος της Μυρτούς στον ανακριτή
- Σπουδαία ανατροπή για τον Τσιτσιπά και πρόκριση στον δεύτερο γύρο της Μαδρίτης (vid)
- «Access by Design: Ρυθμιστικό Πλαίσιο, Συνταγογράφηση και Βιώσιμες Δαπάνες Υγείας»
- Στη φυλακή ο ανήλικος για την παράσυρση της 16χρονης στη Λιοσίων
