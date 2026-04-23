Φονική επίθεση αρκούδας στην Πολωνία – Νεκρή 58χρονη

Μια γυναίκα, ηλικίας 58 ετών, έχασε τη ζωή της αφού της επιτέθηκε μία αρκούδα σήμερα, κοντά στο χωριό Πλόνα, στη νοτιοανατολική Πολωνία, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), επικαλούμενο τους πυροσβέστες.

Τις υπηρεσίες διάσωσης ειδοποίησε ο γιος του θύματος, διευκρίνισε ο Πάβελ Γκίμπα, εκπρόσωπος Τύπου της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Πυροσβέστες και αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο, ωστόσο διαπίστωσαν πως ήταν μάταιο να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειας στο θύμα, λόγω της έκτασης των τραυμάτων της, συμπλήρωσε η ίδια πηγή.

Η άφιξή τους στο σημείο της τραγωδίας καθυστέρησε εξαιτίας «του δύσβατου εδάφους και της απουσίας ακριβούς σήμανσης στην περιοχή», διευκρίνισε ο εκπρόσωπος Τύπου.

Ο θάνατος του θύματος διαπιστώθηκε σύντομα. Η έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η Πολωνία καταμετρά έναν πληθυσμό περίπου 100 καφέ αρκούδων, εκ των οποίων το 80% ζει στα Όρη Μπιεστσάντι, όπου σημειώθηκε η επίθεση, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του 2024.

Οι φονικές επιθέσεις παραμένουν εξαιρετικά σπάνιες στην Πολωνία. Όπως μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ, η τελευταία τέτοια επίθεση σημειώθηκε το 2014.