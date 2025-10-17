Θεατής ενός απρόσμενου θεάματος ήταν ένας ψαράς στη λίμνη Πολυφύτου, όπου μπροστά του πέρασε κολυμπώντας μία αρκούδα.

Ψαράς απαθανάτισε την αρκούδα να κολυμπάει στη λίμνη

Πηγαίνοντας να ρίξει τα δίκτυα του εντόπισε μια μεγαλόσωμη αρκούδα να κατευθύνεται κολυμπώντας από την πλευρά του χωριού Κρανίδια Σερβίων προς την απέναντι όχθη της λίμνης που είναι το χωριό Καισαρειά Κοζάνης.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο ψαράς Θανάσης Γκαμπούρας δήλωσε ότι παρέμεινε στο σημείο της λίμνης και παρακολούθησε από απόσταση την πορεία του ζώου προκειμένου να μην το τρομάξει μέχρι να περάσει στην απέναντι όχθη. Η όλη διαδρομή που έκανε η αρκούδα απο το ένα σημείο στο άλλο της λίμνης είναι μια απόσταση τουλάχιστον 2,5 χιλιομέτρων.

Από το βίντεο φαίνεται ότι το ζώο είναι αρκετά μεγάλο και δεν φέρει κάποιο τραυματισμό. Ο νεαρός ψαράς ανέφερε ότι είναι η πρώτη φορά που βλέπει αρκούδα να διασχίζει τα νερά της λίμνης αν και στο παρελθόν έχει δει αρκετές φορές αγριογούρουνα να κολυμπάνε.