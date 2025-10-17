newspaper
Κοζάνη: Αρκούδα εντοπίστηκε να κολυμπάει στη λίμνη Πολυφύτου [Βίντεο]
Ελλάδα 17 Οκτωβρίου 2025 | 16:59

Κοζάνη: Αρκούδα εντοπίστηκε να κολυμπάει στη λίμνη Πολυφύτου [Βίντεο]

Ψαράς εντόπισε αρκούδα να διασχίζει κολυμπώντας τη λίμνη Πολυφύτου

Σύνταξη
Θεατής ενός απρόσμενου θεάματος ήταν ένας ψαράς στη λίμνη Πολυφύτου, όπου μπροστά του πέρασε κολυμπώντας μία αρκούδα.

Ψαράς απαθανάτισε την αρκούδα να κολυμπάει στη λίμνη

Πηγαίνοντας να ρίξει τα δίκτυα του εντόπισε μια μεγαλόσωμη αρκούδα να κατευθύνεται κολυμπώντας από την πλευρά του χωριού Κρανίδια Σερβίων προς την απέναντι όχθη της λίμνης που είναι το χωριό Καισαρειά Κοζάνης.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο ψαράς Θανάσης Γκαμπούρας δήλωσε ότι παρέμεινε στο σημείο της λίμνης και παρακολούθησε από απόσταση την πορεία του ζώου προκειμένου να μην το τρομάξει μέχρι να περάσει στην απέναντι όχθη. Η όλη διαδρομή που έκανε η αρκούδα απο το ένα σημείο στο άλλο της λίμνης είναι μια απόσταση τουλάχιστον 2,5 χιλιομέτρων.

Από το βίντεο φαίνεται ότι το ζώο είναι αρκετά μεγάλο και δεν φέρει κάποιο τραυματισμό. Ο νεαρός ψαράς ανέφερε ότι είναι η πρώτη φορά που βλέπει αρκούδα να διασχίζει τα νερά της λίμνης αν και στο παρελθόν έχει δει αρκετές φορές αγριογούρουνα να κολυμπάνε.

Αφίδνες: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο οδηγός του ενός οχήματος που ενεπλάκη στο τροχαίο με τους δύο νεκρούς
Ελλάδα 17.10.25

Αφίδνες: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο οδηγός του ενός οχήματος που ενεπλάκη στο τροχαίο με τους δύο νεκρούς

Ο οδηγός που επέβαινε μόνος του στο αυτοκίνητο και τραυματίστηκε ελαφρά διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε μεθυσμένος - Σε κρίσιμη κατάσταση ένας από τους τρεις τραυματίες του άλλου οχήματος

Σύνταξη
Μεσσηνία: Ξανά για κατάθεση ο ανιψιός του 68χρονου – Νέα δεδομένα για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ
Ελλάδα 17.10.25

Ξανά για κατάθεση ο ανιψιός του 68χρονου – Νέα δεδομένα για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας

Οι αστυνομικοί εξετάζουν από την αρχή όλα τα δεδομένα για τη διπλή δολοφονία στη Μεσσηνία – Νέα κατάθεση του 33χρονου ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Σύνταξη
Πλακιάς: Τα παιδιά μας δεν έπεσαν υπέρ πατρίδος, τα σκότωσε η πατρίδα – Αν σβήσουν τα ονόματά τους θα τα ξαναγράψω
Τέμπη 17.10.25

Πλακιάς: Τα παιδιά μας δεν έπεσαν υπέρ πατρίδος, τα σκότωσε η πατρίδα – Αν σβήσουν τα ονόματά τους θα τα ξαναγράψω

Ο Νίκος Πλακιάς απάντησε στις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη ότι τα ονόματα των 57 θυμάτων των Τεμπών στο Σύνταγμα θα τα σβήσει ο καιρός και του Βασίλη Φεύγα ότι «τα παιδιά δεν έπεσαν για την πατρίδα»

Σύνταξη
Ευλογιά των προβάτων: Σύλληψη ενός 60χρονου στο τελωνείο των Κήπων που προσπάθησε να περάσει εμβόλια
Ελλάδα 17.10.25

Συνελήφθη 60χρονος που προσπάθησε να περάσει από τα σύνορα στον Έβρο εμβόλια για την ευλογιά των προβάτων

Πολλοί κτηνοτρόφοι ζητούν να εμβολιάσουν τα κοπάδια τους ενάντια στην ευλογιά των προβάτων - Το ΥΠΑΑΤ επισημαίνει ότι συνεχίζει να λαμβάνει μέτρα για την επιδημία αλλά και για τα παράνομα εμβόλια

Σύνταξη
Άνω Πατήσια: Φωτιά σε ισόγειο πολυκατοικίας – Ακούγονταν εκρήξεις, πιθανόν από φιάλες αερίου (βίντεο)
Πανικός 17.10.25

Φωτιά σε ισόγειο πολυκατοικίας στα Πατήσια - Ακούγονταν εκρήξεις, πιθανόν από φιάλες αερίου (βίντεο)

Στην Πυροσβεστική σήμανε συναγερμός - Η φωτιά επεκτάθηκε και σε καμινάδα ψησταριάς αλλά κατεσβέσθη προτού επεκταθεί στους ορόφους της πολυκατοικίας

Σύνταξη
Ουκρανία: Πώς ο Τραμπ θα πιέσει τον Πούτιν να υπογράψει συμφωνία εκεχειρίας – Μπορεί να το καταφέρει;
Ο ρόλος των Tomahawk 17.10.25

Πώς ο Τραμπ θα πιέσει τον Πούτιν να υπογράψει συμφωνία εκεχειρίας στην Ουκρανία - Μπορεί να το καταφέρει;

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία έχουν βαλτώσει - Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι νόμιζε πως είχαν συμφωνήσει με τον Πούτιν, πώς σκοπεύει να τον πιέσει τώρα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Εχει παγίδες η στήριξη στον Γιοβάνοβιτς
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Εχει παγίδες η στήριξη στον Γιοβάνοβιτς

Η Εθνική με τον Γιοβάνοβιτς κέρδισε μόνο τη Λευκορωσία και ηττήθηκε δυο φορές από τη Δανία και μια από την Σκωτία. Τι θα γίνει αν δεν κερδίσει στα δυο τελευταία παιχνίδια;

Βάιος Μπαλάφας
Τρύπα στην ασπίδα του πλανήτη – Γιγάντια ανωμαλία του μαγνητικού πεδίου όλο και μεγαλώνει
Διάστημα 17.10.25

Τρύπα στην ασπίδα του πλανήτη – Γιγάντια ανωμαλία του μαγνητικού πεδίου όλο και μεγαλώνει

Η Ανωμαλία Νοτίου Ατλαντικού, όπως ονομάζεται η περιοχή μειωμένης έντασης του μαγνητικού πεδίου, απειλεί τους δορυφόρους και τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Αθηναϊκός: Καταγγελία στη FIBA για προσβλητική ανάρτηση της Μπεσίκτας
Μπάσκετ 17.10.25

Αθηναϊκός: Καταγγελία στη FIBA για προσβλητική ανάρτηση της Μπεσίκτας

Η τουρκική ομάδα προέβη σε ανάρτηση, η οποία παρουσιάζει τις παίκτριες του Αθηναϊκού ως... σερβιτόρες – Στην επεξεργασμένη φωτογραφία και η Μαριέλλα Φασούλα που αγωνίζεται στην τουρκική ομάδα.

Σύνταξη
Ιταλία: Έκρηξη διέλυσε το αυτοκίνητο ερευνητή δημοσιογράφου – Ζει με αστυνομική προστασία από το 2014
Ένα κιλό εκρηκτικών 17.10.25

Ιταλία: Έκρηξη διέλυσε το αυτοκίνητο ερευνητή δημοσιογράφου – Ζει με αστυνομική προστασία από το 2014

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που κατέστρεψε και το αυτοκίνητο της κόρης του. Ο Σιγκφρίντο Ρανούτσι έχει ενοχλήσει με ρεπορτάζ τη μαφία, αλλά και πολιτικά πρόσωπα και επιχειρηματίες. Έχει δεχθεί απειλές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε» – Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Τύπου 2025 – 2026
Ποδόσφαιρο 17.10.25

«100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε» – Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Τύπου 2025 – 2026

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλουμένων Εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσε ότι η φετινή διοργάνωση του ποδοσφαίρου Τύπου είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Μιλούσε στη Βουλή αλλά κοιτούσε τη δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» βάση και την κριτική Καραμανλή-Σαμαρά
Πολιτική 17.10.25

Μητσοτάκης: Μιλούσε στη Βουλή αλλά κοιτούσε τη δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» βάση και την κριτική Καραμανλή-Σαμαρά

Η παρουσία του Κυρ. Μητσοτάκη στη Βουλή και οι αναφορές του με το βλέμμα στην έντονη δυσαρέσκεια κομματιού της βάσης της ΝΔ για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά και στην κριτική των δύο πρώην πρωθυπουργών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Χαμάς καλεί τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση για εφαρμογή των επόμενων βημάτων της συμφωνίας εκεχειρίας
Κόσμος 17.10.25

Η Χαμάς καλεί τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση για εφαρμογή των επόμενων βημάτων της συμφωνίας εκεχειρίας

Η Χαμάς συνεχίζει την αναζήτηση ισραηλινών σορών στη Γάζα, καλώντας παράλληλα για την εφαρμογή των επόμενων σημείων της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός

Σύνταξη
H τραυματιοφορέας για Βιλντόζα: «Με έπιασε από το λαιμό και με σήκωσε, η γυναίκα του μου τραβούσε τα μαλλιά»
Μπάσκετ 17.10.25

H τραυματιοφορέας για Βιλντόζα: «Με έπιασε από το λαιμό και με σήκωσε, η γυναίκα του μου τραβούσε τα μαλλιά»

Η τραυματιοφορέας που κατήγγειλε την επίθεση του Βιλντόζα και της συζύγου του, αναφέρεται με λεπτομέρειες στο περιστατικό που συνέβη στην Ιταλία και προκάλεσε αίσθηση.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Ξανά για κατάθεση ο ανιψιός του 68χρονου – Νέα δεδομένα για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ
Ελλάδα 17.10.25

Ξανά για κατάθεση ο ανιψιός του 68χρονου – Νέα δεδομένα για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας

Οι αστυνομικοί εξετάζουν από την αρχή όλα τα δεδομένα για τη διπλή δολοφονία στη Μεσσηνία – Νέα κατάθεση του 33χρονου ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: «Η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη μπορεί να γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία»
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Μητσοτάκης: «Η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη μπορεί να γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία»

Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Περιφερειακή Έδρα του Πρωτοδικείου Αθηνών στο Περιστέρι, όπου επισήμανε ότι η μεταρρύθμιση «προωθείται με πείσμα, επιμονή και εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη».

Σύνταξη
Το «επικοινωνιακόν» και το «στιγμιαίον»
Το φανταχτερό και το ακαριαίο 17.10.25

Το «επικοινωνιακόν» και το «στιγμιαίον»

Οι ισορροπημένες αντιδράσεις και προσεγγίσεις είναι αγαθό εν ανεπαρκεία, σε όλα —κατά το μάλλον ή ήττον— τα πεδία της ατομικής δραστηριότητας και του κοινωνικού βίου

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Eurostat: Τρίτη στην ΕΕ η Ελλάδα στη σπατάλη τροφίμων, πάνω από 200 κιλά ανά κάτοικο το 2023 (Γραφήματα)
Στοιχεία Eurostat 17.10.25

Τρίτη στην ΕΕ η Ελλάδα στη σπατάλη τροφίμων, πάνω από 200 κιλά ανά κάτοικο το 2023 (Γραφήματα)

Πάνω από 58 εκατ. τόνοι τροφικών αποβλήτων κατέληξαν στα σκουπίδια το 2023, το 9% προτού καν καταναλωθούν - Περισσότερα από τα μισά προέρχονται από τα νοικοκυριά, σύμφωνα με τη Eurostat

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
