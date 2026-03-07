Μπορεί ο μέσος άνθρωπος να μην έχει και πολλές επιλογές σε περιόδους γεωπολιτικού χάους, αλλά οι πλουσιότεροι, οι αποκαλούμενοι κροίσοι, μπορούν να στραφούν σε ένα πολυτελές υπόγειο καταφύγιο.

Τα καταφύγια έγιναν ένα «νέο σύμβολο κύρους της ελίτ» στην εποχή μετά την πανδημία, λέει ο Λάρι Χολ

«Όταν ξεσπάει ένας πόλεμος ή όταν η Αμερική βομβαρδίζει το Ιράν, προκαλεί μια άνοδο στην επιχείρησή μας», δήλωσε στο Business Insider ο Ρον Χάμπαρντ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Atlas Survival Shelters.

Ο Λάρι Χολ, ιδιοκτήτης της εταιρείας πολυτελών καταφυγίων Survival Condo, δήλωσε επίσης ότι έχει δει αυξημένο ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια γεωπολιτικών συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Ο Χάμπαρντ είπε ότι είναι ασφαλές να υποθέσουμε ότι οι περισσότεροι δισεκατομμυριούχοι έχουν κάποιο είδος καταφυγίου, αν και σχετικά λίγοι έχουν εξαιρετικά πολυτελή καταφύγια που κοστίζουν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια (κεντρική φωτογραφία από το Forbes).

Ο Χολ είπε ότι έχει κατασκευάσει ένα συγκρότημα καταφυγίων με πισίνα και άλλοι έχουν συμπεριλάβει ένα σκοπευτήριο ή μια αίθουσα μπόουλινγκ. Είπε ότι αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται πωλήσεις καταφυγίων μεταξύ 1 εκατομμυρίου και 2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Όπως το βλέπει ο Χολ, τα καταφύγια έχουν γίνει ένα «νέο σύμβολο κύρους της ελίτ» στην εποχή μετά την πανδημία, ενώ το θέμα ήταν παλαιότερα ταμπού.

Μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της τεχνολογίας της χώρας έχουν ακολουθήσει την τάση του «ετοιμοπόλεμων» την τελευταία δεκαετία, αγοράζοντας υπόγεια καταφύγια και συλλογές όπλων.

Οι κροίσοι και τα καταφύγιά τους

Ο συνιδρυτής του LinkedIn, Ριντ Χόφμαν, δήλωσε στο New Yorker το 2017 ότι πιστεύει πως περισσότεροι από τους μισούς δισεκατομμυριούχους συναδέλφους του στη Silicon Valley έχουν αγοράσει κάποιο είδος κρησφύγετου για το τέλος του κόσμου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, δεν έχει επιβεβαιώσει αναφορές ότι έχει ένα καταφύγιο επιβίωσης, αλλά είπε σε πρόσφατο podcast ότι έχει μια «υπόγεια σήραγγα» στο ράντσο του στη Χαβάη.

Το 2023, το Wired ανέφερε ότι ο Ζάκερμπεργκ κατασκεύαζε ένα υπόγειο καταφύγιο 456 τετραγωνικών μέτρων στο ράντσο του. Έναν χρόνο αργότερα, το τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Hawaii News Now ανέφερε ότι τα έγγραφα σχεδιασμού που είχαν υποβληθεί περιελάμβαναν ένα «καταφύγιο καταιγίδας» μήκους σχεδόν 418 τετραγωνικών μέτρων.

Ο Ζάκερμπεργκ υποβάθμισε επίσης τις αναφορές για καταφύγια κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Bloomberg τον Δεκέμβριο, κάνοντας λόγο για «υπόγειο» ή «αποθηκευτικό χώρο».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, αρνήθηκε επίσης ότι έχει καταφύγιο, λέγοντας αντ’ αυτού ότι έχει «δομές». Δεν μοιράστηκε λεπτομέρειες για τις «δομές» σε μια εκδήλωση του WSJ Tech Live το 2023, αλλά σημείωσε ότι καμία από αυτές δεν θα ήταν χρήσιμη εάν η τεχνητή νοημοσύνη «πάει στραβά».

Ο συνιδρυτής του PayPal, Πίτερ Τιλ, προσπάθησε να κατασκευάσει ένα συγκρότημα 10 υπνοδωματίων στη Νέα Ζηλανδία, αλλά η τοπική κυβέρνηση απέρριψε τα σχέδιά του μετά από καταγγελίες περιβαλλοντολόγων. Κάποιοι υποψιάστηκαν ότι τμήματα του κτήματος προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν ως καταφύγια για την Ημέρα της Κρίσης.

Ο Χολ δήλωσε στο BI ότι έχει «εκπλαγεί» με ορισμένες από τις αναφερόμενες τοποθεσίες καταφυγίων, καθώς η Καλιφόρνια και η Νέα Ζηλανδία βρίσκονται κοντά σε ενεργά όρια τεκτονικών πλακών.

«Είναι τα δύο μέρη που δεν θέλεις να χτίζεις καταφύγια, κι όμως αυτοί οι δισεκατομμυριούχοι φέρονται να χτίζουν σε αυτά τα δύο μέρη», είπε.

Όπλα και χειρουργικές επεμβάσεις

Κάποιοι επιλέγουν διαφορετικές… προετοιμασίες για την Ημέρα της Κρίσης. Ο Άλτμαν έχει δηλώσει πως διαθέτει «όπλα, χρυσό, ιωδιούχο κάλιο, αντιβιοτικά, μπαταρίες, νερό, μάσκες αερίων από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Reddit, Στιβ Χάφμαν, δήλωσε στο New Yorker ότι αγόρασε όπλα, πυρομαχικά και μοτοσικλέτες. Και το πήγε ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας ότι το 2015, έκανε χειρουργική επέμβαση στα μάτια με λέιζερ για να βελτιώσει, ελπίζοντας, τις πιθανότητες επιβίωσής του.

Το ενδιαφέρον για υλικά που θυμίζουν την Ημέρα της Κρίσης δεν επεκτείνεται μόνο σε εκείνους που προετοιμάζονται για το τέλος του κόσμου.

Ο Πάλμερ Λάκι, ιδρυτής της Oculus και της Anduril, δεν έχει αυτοαποκαλεστεί ετοιμοπόλεμος, αλλά κατέχει μια σημαντική συλλογή από παλαιότερα οχήματα στρατιωτικού τύπου. Εχει πει στο Bloomberg ότι κατέχει επίσης παροπλισμένα σιλό πυραύλων, μερικά από τα οποία εκτείνονται υπόγεια, όπου αποθηκεύει την -κατά τον ίδιο- μεγαλύτερη συλλογή βιντεοπαιχνιδιών στον κόσμο. «Το έβαλα σε μία από τις βάσεις πυραύλων μου, 200 πόδια κάτω από το έδαφος», δήλωσε ο Λάκι στο Bloomberg.

Πηγή: ΟΤ