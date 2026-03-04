Ζάκερμπεργκ: Η αγορά αρχοντικού ύψους 170 εκ. δολ. σπάει τα ρεκόρ τιμών στο Μαϊάμι

Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, και η σύζυγός του, Πρισίλα Τσαν, πλήρωσαν 170 εκατομμύρια δολάρια για μια υπό κατασκευή έπαυλη στο περιζήτητο νησί Indian Creek του Μαϊάμι. Η συμφωνία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, σύμφωνα με την τοπική υπηρεσία καταχωρίσεων.

Η αγορά αποτελεί ρεκόρ για την κομητεία Μαϊάμι-Ντέιντ και είναι μία από τις πιο ακριβές της χώρας μέχρι σήμερα. Το τρέχον ρεκόρ στις ΗΠΑ κατέχει ο δισεκατομμυριούχος Κεν Γκρίφιν για ένα διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη, αξίας περίπου 238 εκατομμυρίων δολαρίων, το 2019.

Το ρεκόρ της Φλόριντα σημειώθηκε πέρυσι, όταν ένα παραθαλάσσιο συγκρότημα στη Naples (Νάποληδιαπραγματεύτηκε για 225 εκατομμύρια δολάρια.

Οι πωλητές είναι ο Δρ. Άαρον Ρόλινς, ένας αισθητικός χειρουργός των αστέρων, και η σύζυγός του, η μεσίτρια ακινήτων Μαρίν Ρόλινς. Οι Ρόλινς πλήρωσαν περισσότερα από 30 εκατομμύρια δολάρια για το οικόπεδο των περίπου 8 στρεμμάτων το 2020 και έχουν αφιερώσει χρόνια σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας την έπαυλη από ασβεστόλιθο, σημειώνει η Wall Street Journal.

Τα σχέδια προέβλεπαν ένα σπίτι εννέα υπνοδωματίων με εμβαδόν περίπου 2.790 τετραγωνικά μέτρα με αποβάθρα και πισίνα. Οι παροχές θα περιλάμβαναν γυμναστήριο, κομμωτήριο και αίθουσα μασάζ, καθώς και ένα ενυδρείο 5.700 λίτρων και μια βιβλιοθήκη με μυστικό πέρασμα. Οι Ρόλινς έθεσαν το ακίνητο στην αγορά για 200 εκατομμύρια δολάρια τον Νοέμβριο του 2025.

Ο Ζάκερμπεργκ στην αγορά του Μαϊάμι

Οι Ζάκερμπεργκ και Τσαν δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για σχόλια σχετικά με το κλείσιμο της συμφωνίας. Οι μεσίτες ακινήτων, μητέρα και γιος, Ντάνι και Τζιλ Χέρτζμπεργκ, της Coldwell Banker Realty, αρνήθηκαν να σχολιάσουν τον αγοραστή, αλλά δήλωσαν ότι η συμφωνία μιλάει για την εξέλιξη της αγοράς του Μαϊάμι από την έναρξη της πανδημίας Covid.

«Πριν από την πανδημία, το Μαϊάμι ήταν μια αγορά με έκπτωση», είπε ο Ντάνι Χέρτζμπεργκ. Προηγουμένως, οι πωλήσεις στο Μαϊάμι σπάνια έφταναν τα ύψη εκείνων σε αγορές όπως η Νέα Υόρκη, το Παλμ Μπιτς ή το Λος Άντζελες, είπε, αλλά «αυτές οι μέρες έχουν περάσει εδώ και καιρό».

Ένα ιδιωτικό νησί όπου όλα τα σπίτια βρίσκονται ακριβώς πάνω στο νερό, το Indian Creek έχει προσελκύσει μεγάλα ονόματα όπως ο Τομ Μπρέιντι και ο Καρλ ϊκαν. Οι αγοραστές συχνά έλκονται από τη θέα του νησιού, καθώς και από την ιδιωτικότητα και την ασφάλειά του, σύμφωνα με την Τζιλ Χέρτζμπεργκ.

Πέρα από την άνθηση μετά την Covid, η αγορά ειδών πολυτελείας του Μαϊάμι έχει κλιμακωθεί ακόμη πιο έντονα τους τελευταίους μήνες ως αποτέλεσμα του προτεινόμενου φόρου δισεκατομμυριούχων της Καλιφόρνια, ανέφεραν τοπικοί πράκτορες.

Το μέτρο θα επιβάλει έναν εφάπαξ φόρο περιουσίας 5% σε κατοίκους με καθαρή αξία άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων και έχει συγκλονίσει μερικούς από τους πλουσιότερους κατοίκους της Καλιφόρνια. Ο Ζάκερμπεργκ έχει σπίτια σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων του Πάλο Άλτο της Καλιφόρνια, στη λίμνη Τάχο και στη Χαβάη.

Ο επικεφαλής του τεχνολογικού κολοσσού της Καλιφόρνια έχει σπεύσει να αγοράσει σπίτια στο Μαϊάμι από τότε που ανακοινώθηκε η πρόταση, ανέφεραν οι μεσίτες.

Πηγή: ΟΤ