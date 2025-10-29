science
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Από τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ στον Σαμ Άλτμαν – Οι influencer της ανθρώπινης σκέψης
Τεχνολογία 29 Οκτωβρίου 2025 | 10:51

Από τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ στον Σαμ Άλτμαν – Οι influencer της ανθρώπινης σκέψης

Πώς ο Σαμ Άλτμαν επισκιάζει τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ στη διαμόρφωση του τρόπου που σκεφτόμαστε.

Γιώργος Πολύζος
ΕπιμέλειαΓιώργος Πολύζος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πρήξιμο; Δες τι φταίει και πώς να απαλλαγείς φυσικά

Πρήξιμο; Δες τι φταίει και πώς να απαλλαγείς φυσικά

Spotlight

Η εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει επίσημα εκτοπίσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον ρόλο του κυρίαρχου παράγοντα που διαμορφώνει την ανθρώπινη σκέψη και ταυτότητα. Άρα Σαμ Άλτμαν και Μαρκ Ζάκερμπεργκ φαίνεται να διεκδικούν τον ίδιο ρόλο.

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ιδρυτής του Facebook, ο οποίος για χρόνια κατείχε τον ανεπίσημο τίτλο του «υπουργού σκέψης» του κόσμου, βρίσκεται τώρα στη σκιά του Σαμ Άλτμαν, του διευθύνοντος συμβούλου της OpenAI, της εταιρείας πίσω από το ChatGPT.

Από την επιμέλεια στην παραγωγή

Το 2009, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, μόλις 25 ετών, διακήρυξε πως η διττή ταυτότητα (μία για τη δουλειά, μία για την προσωπική ζωή) πλησίαζε στο τέλος της, υποστηρίζοντας την ιδέα μιας ενιαίας ταυτότητας ως ένδειξη «ακεραιότητας». Το Facebook, όπως και το Instagram αργότερα, καθόρισε την εποχή της επιμέλειας και της παρουσίασης.

Εργαλεία όπως το Sora επιτρέπουν στους χρήστες να μετατρέπουν ακατέργαστες ιδέες σε υπερ-ρεαλιστικά βίντεο, με τις νέες εκδοχές της πραγματικότητας να συντάσσονται με πρωτοφανή ευκολία.

Η κοινωνική δικτύωση αναδιαμόρφωσε τον τρόπο που βλέπαμε τους εαυτούς μας και τους άλλους. Τα «like», οι φωτογραφίες και οι αναρτήσεις δημιούργησαν ένα συγκεκριμένο ψηφιακό άβαταρ, ενώ τα φίλτρα του Instagram επιβράβευαν την πιο γυαλιστερή εκδοχή της ζωής μας. Ο Ζάκερμπεργκ ουσιαστικά μας έμαθε να «ποστάρουμε», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Business Insider.

Σήμερα, ο Άλτμαν μας μαθαίνει να «δίνουμε εντολές» (prompt). Το ChatGPT, μέσα σε μόλις τρία χρόνια, έχει ξεπεράσει σε κοινό την πρώιμη εποχή του Facebook, με πάνω από 800 εκατομμύρια εβδομαδιαίους χρήστες. Η εποχή του Άλτμαν είναι η εποχή της παραγωγής (generation), όχι απλώς της παρουσίασης. Εργαλεία όπως το Sora επιτρέπουν στους χρήστες να μετατρέπουν ακατέργαστες ιδέες σε υπερ-ρεαλιστικά βίντεο, με τις νέες εκδοχές της πραγματικότητας να συντάσσονται με πρωτοφανή ευκολία.

O Μαρκ Ζάκερμπεργκ είναι ο μεγάλος οραματιστής του metaverse (Reuters)

O Μαρκ Ζάκερμπεργκ είναι ο μεγάλος οραματιστής του metaverse (Reuters)

Σαμ Άλτμαν και Μαρκ Ζάκερμπεργκ: Η μεγάλη αλλαγή… πλατφόρμας

Η επιρροή του Άλτμαν δεν είναι απλώς μια νέα «μόδα». Είναι μια βαθύτερη αλλαγή στο ψηφιακό τοπίο. Η ροή (feed) του Facebook κάποτε αναδιένειμε την προσοχή προς τα έξω, στέλνοντας κίνηση σε εκδότες. Η Τεχνητή Νοημοσύνη ανατρέπει αυτό το μοντέλο. Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs) αφομοιώνουν ολόκληρο τον ανοιχτό ιστό και απαντούν απευθείας στα ερωτήματα των χρηστών, λειτουργώντας ως μία «χοάνη» (funnel): ρωτάς, απαντάει.

Το πιο εντυπωσιακό είναι ο τρόπος που η AI παρεμβαίνει στην ίδια μας την ταυτότητα. Εάν στην εποχή των social media επιμεληθήκαμε την ταυτότητά μας για τον υπολογιστή, στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο υπολογιστής αρχίζει να επιμελείται την ταυτότητά μας για εμάς.

Οι εφαρμογές της AI εκτείνονται πλέον σε τομείς που ήταν άλλοτε αποκλειστικά ανθρώπινοι, όπως η σύνταξη emails, η εύρεση δώρων ή ακόμα και οι γαμήλιες προσφωνήσεις. Η «συν-συγγραφή» της οικειότητας με ένα bot εγείρει το ερώτημα: τι άλλο αναθέτουμε σε εξωτερικούς συνεργάτες;

O Σαμ Άλτμμαν της OpenAI αλλάζει τον τρόπο που χρησιμοποιούμε το Διαδίκτυο (Reuters)

O Σαμ Άλτμμαν της OpenAI αλλάζει τον τρόπο που χρησιμοποιούμε το Διαδίκτυο (Reuters)

Η αγωνία του αντίκτυπου

Αυτή η εκρηκτική αλλαγή δεν είναι χωρίς κινδύνους. Ενώ η παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να επιταχύνει την εργασία και να βελτιώσει την ποιότητα, φέρνει επίσης τον κίνδυνο του «workslop» (περιττό, χαμηλής ποιότητας περιεχόμενο) και της μείωσης της παραγωγικότητας εάν χρησιμοποιηθεί λανθασμένα.

Πέραν των επαγγελματικών κινδύνων, υπάρχουν και σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις: μελέτες έχουν δείξει ότι η βαριά χρήση του ChatGPT εντείνει τα αισθήματα μοναξιάς, ενώ έχουν αναφερθεί τραγικά περιστατικά που συνδέονται με συνομιλίες με chatbots.

Ο Ζακερμπεργκ αναγνωρίζει την απειλή. Προσπαθεί απεγνωσμένα να καλύψει τη διαφορά, αναφέρει ο Business Insider, με δισεκατομμύρια σε επενδύσεις και επιθετικές προσφορές για να «κλέψει» ερευνητές της OpenAI.

Σαμ Άλτμαν και Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ποιος είναι τελικά ο «υπουργός σκέψης»; Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αρχίζει να διαμορφώνει την πρόθεση, το πρώτο —και μερικές φορές το τελικό— προσχέδιο αυτού που λέμε και κάνουμε, ο τίτλος του «υπουργού σκέψης» φαίνεται να ανήκει πλέον στον Σαμ Άλτμαν. Η εποχή του ψηφιακού εαυτού εισέρχεται σε ένα απρόβλεπτο κεφάλαιο, όπου η γραμμή μεταξύ ανθρώπινης και μηχανικής σκέψης γίνεται ολοένα και πιο δυσδιάκριτη.

Πηγή: ΟΤ.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Eurobank Equities: Τα 3 στοιχεία που αξίζουν προσοχής στο deal ΟΠΑΠ – Allwyn

Eurobank Equities: Τα 3 στοιχεία που αξίζουν προσοχής στο deal ΟΠΑΠ – Allwyn

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρήξιμο; Δες τι φταίει και πώς να απαλλαγείς φυσικά

Πρήξιμο; Δες τι φταίει και πώς να απαλλαγείς φυσικά

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Στα 111,8 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2025

Ληξιπρόθεσμα χρέη: Στα 111,8 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2025

inWellness
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream science
Πώς θα είναι ο πλανήτης το 2100; Ένα online παιχνίδι μας αφήνει να μαντέψουμε… και το μέλλον φαίνεται ζοφερό
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 28.10.25

Πώς θα είναι ο πλανήτης το 2100; Ένα online παιχνίδι μας αφήνει να μαντέψουμε… και το μέλλον φαίνεται ζοφερό

Φανταστείτε να περπατάτε σε μια πόλη στο -όχι και τόσο μακρινό- μέλλον του 2100 και να βλέπετε πώς η κλιματική αλλαγή έχει μεταμορφώσει τα τοπία γύρω σας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Μπιλ Γκέιτς ζητά αλλαγή προτεραιοτήτων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
«Στροφή στρατηγικής» 28.10.25

Ο Μπιλ Γκέιτς ζητά αλλαγή προτεραιοτήτων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Η προστασία της υγείας και της ευημερίας σε έναν κόσμο που θερμαίνεται έχει μεγαλύτερη σημασία από τους βραχυπρόιεσμους στόχους μείωσης των εκπομπών, υποστηρίζει ο Γκέιτς.

Σύνταξη
Ρομποτικά σκυλιά και αυτόνομα drone – Πώς η DeepSeek και η ΑΙ γίνονται το νέο όπλο της Κίνας
«Αλγοριθμική κυριαρχία» 27.10.25

Ρομποτικά σκυλιά και αυτόνομα drone – Πώς η DeepSeek και η ΑΙ γίνονται το νέο όπλο της Κίνας

H DeepSeek, πρωτοπόρος της τεχνητής νοημοσύνη στην Κίνα, προσφέρει τις υπηρεσίες της στον κινεζικό στρατό, ο οποίος πάντως συνεχίζει να χρησιμοποιεί αμερικανικά τσιπ για την ΑΙ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι θα είναι ο νέος προπονητής της Γιουβέντους»
Ποδόσφαιρο 29.10.25

«Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι θα είναι ο νέος προπονητής της Γιουβέντους»

Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι συμφώνησε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Γιουβέντους, με συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2026 και δυνατότητα επέκτασης ανάλογα την πορεία της ομάδας στο Champions League.

Σύνταξη
«Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους»: Άνοιξε η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για κύρια κατοικία
Στεγαστική κρίση 29.10.25

Άνοιξε η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου στο πλαίσιο του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για νέους» έχει οριστεί η 30η Απριλίου 2026 - Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Σύνταξη
«Πρέπει να είναι κόπανος η άλλη»: Η Βικτόρια Μπέκαμ για τη σχέση της με τις άλλες γυναίκες – χωρίς να λέει το όνομα της Νίκολα Πελτζ
Ξεκατίνιασμα 29.10.25

«Πρέπει να είναι κόπανος η άλλη»: Η Βικτόρια Μπέκαμ για τη σχέση της με τις άλλες γυναίκες – χωρίς να λέει το όνομα της Νίκολα Πελτζ

Με την κόντρα μέσα στην οικογένεια να αγγίζει το κόκκινο τους τελευταίους μήνες, η Βικτόρια Μπέκαμ μίλησε για τη σχέση της με τις άλλες γυναίκες. Και ήταν ξεκάθαρη, έστω κι αν δεν είπε ποτέ το όνομα της νύφη της Νίκολα Πελτζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ολυμπιακός: Το depth chart με τον Κίναν Έβανς και η δύσκολη… εξίσωση του Μπαρτζώκα
Euroleague 29.10.25

Το depth chart με τον Κίναν Έβανς και η δύσκολη... εξίσωση του Μπαρτζώκα

Ο Κίναν Έβανς είναι ξανά διαθέσιμος, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να προπονείται για πρώτη φορά πλήρης – Πώς έχει διαμορφωθεί το ρόστερ που έχει στα χέρια του ο Γιώργος Μπαρτζώκας…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Τσουκαλάς: Ο Παύλος Μαρινάκης υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών και ψεύδεται ανερυθρίαστα σε απευθείας μετάδοση
ΠΑΣΟΚ 29.10.25

Τσουκαλάς: Ο Παύλος Μαρινάκης υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών και ψεύδεται ανερυθρίαστα σε απευθείας μετάδοση

«Το μόνο ακριβές στα λεγόμενα του κ. Μαρινάκη ήταν ότι η τροπολογία χρειαζόταν για να "είναι όλοι στην ίδια σελίδα"», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Στέγαση: Μια κρίση που απειλεί τα θεμέλια της δημοκρατίας – Η λύση βρίσκεται στην πολιτική βούληση
Κοινωνικό συμβόλαιο 29.10.25

Στέγαση: Μια κρίση που απειλεί τα θεμέλια της δημοκρατίας – Η λύση βρίσκεται στην πολιτική βούληση

Πώς οι φτωχότερες μεταπολεμικές κοινωνίες αντιμετώπισαν τις ανάγκες για στέγαση και οι σύγχρονες δεν μπορούν; Και γιατί η αχαλίνωτη κερδοσκοπία στην αγορά ακινήτων απειλεί το κοινωνικό συμβόλαιο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Χάρης Θεοχάρης: Επίθεση στα γραφεία του υφυπουργού – «Έβαλαν φωτιά στην είσοδο των γραφείων που είχαν κόσμο», καταγγέλλει η ΝΔ
Καταδικάζει 29.10.25

Επίθεση στα γραφεία του Χάρη Θεοχάρη - «Έβαλαν φωτιά στην είσοδο των γραφείων που είχαν κόσμο», καταγγέλλει η ΝΔ

Η ΝΔ καταδίκασε την επίθεση στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη και κάλεσε όλα τα κόμματα «να εκφράσουν καθαρά και δυνατά την αυτονόητη αποδοκιμασία και καταδίκη τους»

Σύνταξη
Διχαστικός ο Παύλος Μαρινάκης, «επαναστατική γυμναστική» η διαμαρτυρία για τα Τέμπη
Πολιτική Γραμματεία 29.10.25

Διχαστικός ο Παύλος Μαρινάκης, «επαναστατική γυμναστική» η διαμαρτυρία για τα Τέμπη

Μιλώντας ειρωνικά και απαξιωτικά για τις κοινωνικές διαμαρτυρίες και κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι επενδύσει στο μπάχαλο, ο Παύλος Μαρινάκης στη «γραμμή» του τοξικού διχασμού, που θυμίζει άλλες εποχές, υπερασπίστηκε την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη. «Παραμύθια της Χαλιμάς» ότι φεύγει ο Μητσοτάκης και έρχεται ο Δένδιας. Τα καρφιά σε Τσίπρα και Σαμαρά

Σύνταξη
Έρευνα: Η γυναικεία καρδιά αντιδρά καλύτερα στην άσκηση – Γιατί οι άνδρες πρέπει να προσπαθήσουν διπλά
Έρευνα 29.10.25

Η γυναικεία καρδιά ανταποκρίνεται καλύτερα στην άσκηση - Γιατί οι άνδρες πρέπει να προσπαθήσουν διπλά

Οι γυναίκες που γυμνάζονται περίπου τέσσερις ώρες την εβδομάδα μπορούν να προστατεύσουν αποτελεσματικά την καρδιά τους - Πώς εξηγείται το βιολογικό τους πλεονέκτημα

Σύνταξη
Τζοσέπ Μαρτίνεθ: Ο τερματοφύλακας της Ίντερ κινδυνεύει με φυλάκιση για ανθρωποκτονία από αμέλεια
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Τζοσέπ Μαρτίνεθ: Ο τερματοφύλακας της Ίντερ κινδυνεύει με φυλάκιση για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Ο δεύτερος τερματοφύλακας της Ίντερ, Τζοσέπ Μαρτίνεθ, κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης από 2 έως 7 χρόνια, καθώς κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Σύνταξη
Αυτόχθονες ιθαγενείς: Οι μισές από τις 197 φυλές στον κόσμο κινδυνεύουν με εξαφάνιση
Κόσμος 29.10.25

Κραυγή αγωνίας: Οι μισές από τις φυλές των αυτόχθονων ιθαγενών απειλούνται - Ο ρόλος των influencer

Οι φυλές αυτές των ιθαγενών επιβιώνουν με το κυνήγι, το ψάρεμα και την καλλιέργεια μικρής κλίμακας, διατηρώντας γλώσσες και παραδόσεις που προηγούνται των σύγχρονων εθνικών κρατών

Σύνταξη
Ένας στους τρεις πιστεύει ότι τα φαντάσματα υπάρχουν – αλλά κανείς δεν τολμά να το πει στους φίλους του
X-Files 29.10.25

Ένας στους τρεις πιστεύει ότι τα φαντάσματα υπάρχουν – αλλά κανείς δεν τολμά να το πει στους φίλους του

Με το Χάλογουιν να πλησιάζει, μια νέα έρευνα έδειξε ότι ένας στους τρεις ανθρώπους πιστεύει στα φαντάσματα. Το Τέρας του Λοχ Νες δεν είχε την ίδια τύχη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Λειψυδρία: Εντείνεται η ανησυχία από τη δραματική συρρίκνωση του Μόρνου – Απόκοσμο τοπίο η τεχνητή λίμνη
Λειψυδρία 29.10.25

Εντείνεται η ανησυχία από τη δραματική συρρίκνωση του Μόρνου - Απόκοσμο τοπίο η τεχνητή λίμνη (βίντεο)

«Λογικό να υπάρχει ανησυχία, ειδικά αν ο φετινός χειμώνας έχει λίγα χιόνια και λίγες βροχές» λέει ο διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, για τον κίνδυνο από τη λειψυδρία

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο