Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ φέρεται να έχει ξεκινήσει τις εργασίες στο Koolau Ranch, το τεράστιο συγκρότημα 1.400 στρεμμάτων που διαθέτει στο νησί Καουάι της Χαβάης, ήδη από το 2014.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Wired, το συγκρότημα θα περιλαμβάνει ένα καταφύγιο, εξοπλισμένο με δικές του πηγές ενέργειας και προμήθειες τροφίμων, αν και οι ξυλουργοί και οι ηλεκτρολόγοι που εργάζονται στο εργοτάξιο έχουν απαγορευτεί να μιλήσουν για αυτό, βάσει συμφώνου εμπιστευτικότητας.

Ένας τοίχος ύψους 1,80 μέτρων εμπόδιζε την θέα του έργου από έναν κοντινό δρόμο.

Όταν ρωτήθηκε πέρυσι αν δημιουργούσε ένα καταφύγιο για την ημέρα της κρίσης, ο ιδρυτής του Facebook απάντησε κατηγορηματικά «όχι».

Ο υπόγειος χώρος έκτασης περίπου 460 τετραγωνικών μέτρων είναι, όπως εξήγησε, «απλά ένα μικρό υπόγειο».

Αυτό δεν σταμάτησε τις εικασίες.

really good story from @hknightsf about Mark Zuckerberg’s compound in Palo Alto here are the 11 homes he owns in the Crescent Park neighborhood, per NYT pic.twitter.com/LS0EOxvkwV — Meghan Bobrowsky (@MeghanBobrowsky) August 11, 2025

Και σίγουρα δεν βοήθησε η απόφασή του να αγοράσει 11 ακίνητα στη γειτονιά Crescent Park του Palo Alto στην Καλιφόρνια, που φαίνεται να προσθέτουν έναν υπόγειο χώρο 650 τετραγωνικών μέτρων.

Αν και οι οικοδομικές άδειες αναφέρονται σε υπόγεια, σύμφωνα με την New York Times, ορισμένοι από τους γείτονές του το αποκαλούν καταφύγιο.

Ή τη σπηλιά του δισεκατομμυριούχου…

Οι δισεκατομμυριούχοι κάτω από τη γη

Σύμφωνα με το BBC, υπάρχουν επίσης εικασίες γύρω από άλλους μεγάλους άνδρες της τεχνολογίας, ορισμένοι από τους οποίους φαίνεται να έχουν απασχοληθεί με την αγορά τεμαχίων γης με υπόγειους χώρους, έτοιμους να μετατραπούν σε πολυτελή καταφύγια αξίας πολλών εκατομμυρίων.

Ο Ριντ Χόφμαν, συνιδρυτής του LinkedIn, έχει μιλήσει για «ασφάλεια κατά της αποκάλυψης». Πρόκειται για κάτι που έχει περίπου το ήμισυ των υπερπλουσίων, όπως έχει ισχυριστεί στο παρελθόν, με τη Νέα Ζηλανδία να αποτελεί δημοφιλή προορισμό για την αγορά κατοικιών.

Μήπως λοιπόν προετοιμάζονται πραγματικά για πόλεμο, για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ή για κάποιο άλλο καταστροφικό γεγονός που οι υπόλοιποι από εμάς δεν γνωρίζουμε ακόμα;

Τα τελευταία χρόνια, η πρόοδος της τεχνητής νοημοσύνης (AI) έχει προστεθεί σε αυτόν τον κατάλογο πιθανών υπαρξιακών δεινών.

Πολλοί ανησυχούν βαθιά για την ταχύτητα της προόδου.

Η «τεχνική γενική νοημοσύνη»

Ο Ίλια Σούτσκεβερ, επικεφαλής επιστήμονας και συνιδρυτής της Open AI, φέρεται να είναι ένας από αυτούς.

Μέχρι τα μέσα του 2023, η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο είχε κυκλοφορήσει το ChatGPT και εργάζονταν γρήγορα για την ενημέρωσή του.

Ωστόσο, μέχρι εκείνο το καλοκαίρι, ο κ. Σούτσκεβερ είχε κυριευθεί όλο και περισσότερο από την πεποίθηση ότι οι επιστήμονες της πληροφορικής ήταν στα πρόθυρα της ανάπτυξης της τεχνητής γενικής νοημοσύνης (AGI) – του σημείου στο οποίο οι μηχανές θα φτάνουν το επίπεδο της ανθρώπινης νοημοσύνης – σύμφωνα με ένα βιβλίο της δημοσιογράφου Κάρεν Χάο.

Σε μια συνάντηση, ο Σούτσκεβερ πρότεινε στους συναδέλφους του να σκάψουν ένα υπόγειο καταφύγιο για τους κορυφαίους επιστήμονες της εταιρείας πριν από την κυκλοφορία μιας τόσο ισχυρής τεχνολογίας στον κόσμο, αναφέρει η Χάο.

Billionaire bunkers are no longer rare

Zuck isn’t alone

• Peter Thiel built a fortress in New Zealand

• Jeff Bezos has private airstrips & farmland

• Larry Ellison bought 98% of Lanai (another Hawaiian island)

• Dozens of VCs quietly invest in survivalist infrastructure… pic.twitter.com/ztAzZFdk0s — Pesquisador ! (@ospensadorestt) July 30, 2025

«Σίγουρα θα χτίσουμε ένα καταφύγιο πριν κυκλοφορήσουμε την AGI», φέρεται να είπε, αν και δεν είναι σαφές ποιον εννοούσε με το «εμείς».

Αυτό ρίχνει φως σε ένα παράξενο γεγονός: πολλοί κορυφαίοι επιστήμονες υπολογιστών και ηγέτες της τεχνολογίας, μερικοί από τους οποίους εργάζονται σκληρά για να αναπτύξουν μια εξαιρετικά ευφυή μορφή τεχνητής νοημοσύνης, φαίνεται επίσης να φοβούνται βαθιά το τι θα μπορούσε να κάνει κάποια μέρα.

Πότε ακριβώς, λοιπόν, θα φτάσει η AGI; Και θα μπορούσε πραγματικά να αποδειχθεί τόσο καθοριστκή ώστε να φοβίσει τους απλούς ανθρώπους;

Θα έρθει «νωρίτερα από ό,τι νομίζουμε»;

Οι ηγέτες της τεχνολογίας ισχυρίζονται ότι η AGI είναι επικείμενη.

Ο διευθυντής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε τον Δεκέμβριο του 2024 ότι θα έρθει «νωρίτερα από ό,τι νομίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο».

Ο σερ Ντέμις Χασάμπις, συνιδρυτής της DeepMind, έχει προβλέψει ότι θα έρθει μέσα στα επόμενα πέντε έως δέκα χρόνια, ενώ ο ιδρυτής της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, έγραψε πέρυσι ότι ο όρος που προτιμά – «ισχυρή τεχνητή νοημοσύνη» – θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα ήδη από το 2026.

Άλλοι είναι επιφυλακτικοί.

Πρώτα θα πρέπει να γίνουν μια σειρά από «θεμελιώδεις ανακαλύψεις», συμφωνεί ο Μπαμπάκ Χοντζάτ, διευθυντής τεχνολογίας της εταιρείας Cognizant.

Επιπλέον, είναι απίθανο να συμβεί αυτό σε μια μόνο στιγμή.

«were definetly going to build a bunker before we release AGI» – Ilya Sutskever, OpenAihttps://t.co/tOcNDKkZFM — ræthər (@trulightwaves) June 20, 2025

Αντίθετα, η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια τεχνολογία που εξελίσσεται ραγδαία, βρίσκεται σε εξέλιξη και πολλές εταιρείες σε όλο τον κόσμο συναγωνίζονται για να αναπτύξουν τις δικές τους εκδοχές της.

Αλλά ένας από τους λόγους για τους οποίους η ιδέα ενθουσιάζει ορισμένους στο Σίλικον Βάλεϊ είναι ότι θεωρείται πρόδρομος για κάτι ακόμα πιο προηγμένο: την ASI, ή τεχνητή υπερνοημοσύνη – μια τεχνολογία που ξεπερνά την ανθρώπινη νοημοσύνη.

Η τεχνητή «υπερνοημοσύνη»

Ήταν το 1958 όταν η έννοια της «μοναδικότητας» αποδόθηκε μεταθανάτια στον Ούγγρο μαθηματικό John von Neumann. Αναφέρεται στη στιγμή που η νοημοσύνη των υπολογιστών θα ξεπεράσει την ανθρώπινη κατανόηση.

Πιο πρόσφατα, το βιβλίο Genesis του 2024, γραμμένο από τους Έρικ Σμιντ, Κρεγκ Μάντι και τον αείμνηστο Χένρι Κίσινγκερ, διερευνά την ιδέα μιας υπερδύναμης τεχνολογίας που γίνεται τόσο αποτελεσματική στη λήψη αποφάσεων και την ηγεσία, που καταλήγουμε να της παραδώσουμε τον πλήρη έλεγχο.

Είναι θέμα πότε, όχι αν, υποστηρίζουν.

Χρήματα για όλους, χωρίς να χρειάζεται δουλειά;

Όσοι τάσσονται υπέρ της AGI και της ASI είναι σχεδόν ευαγγελιστές όσον αφορά τα οφέλη τους.

Θα βρει νέες θεραπείες για θανατηφόρες ασθένειες, θα λύσει το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και θα εφεύρει μια ανεξάντλητη πηγή καθαρής ενέργειας, υποστηρίζουν.

Ο Έλον Μασκ έχει μάλιστα ισχυριστεί ότι η υπερ-ευφυής τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να εγκαινιάσει μια εποχή «παγκόσμιου υψηλού εισοδήματος».

Πρόσφατα υποστήριξε την ιδέα ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα γίνει τόσο φθηνή και διαδεδομένη που σχεδόν ο καθένας θα θέλει το «δικό του προσωπικό R2-D2 και C-3PO» (αναφερόμενος στα ρομπότ από το Star Wars).

«Όλοι θα έχουν την καλύτερη ιατρική περίθαλψη, τροφή, μεταφορά στο σπίτι και οτιδήποτε άλλο. Βιώσιμη αφθονία», ενθουσιάστηκε.

Υπάρχει φυσικά και η τρομακτική πλευρά.

Μπορεί η τεχνολογία να καταληφθεί από τρομοκράτες και να χρησιμοποιηθεί ως ένα τεράστιο όπλο, ή τι θα συμβεί αν αποφασίσει από μόνη της ότι η ανθρωπότητα είναι η αιτία των προβλημάτων του κόσμου και μας καταστρέψει;

Και εδώ μπαίνουν οι υπερπλούσιοι με τα δικά τους σχέδια για την αποκάλυψη.

«Το να λες ότι ‘αγοράζεις ένα σπίτι στη Νέα Ζηλανδία’ είναι σαν να κλείνεις το μάτι, να μην πεις τίποτα περισσότερο», είχε πει προηγουμένως ο Ριντ Χόφμαν.

Το ίδιο ισχύει πιθανώς και για τα καταφύγια.

What do Zuckerberg, Thiel and Altman have in common? Underground bunkers. -New Zealand citizen Peter Thiel filed plans to build a «luxury lodge,» which local sources and investigative reports suggest is actually a high-security underground bunker with private farmland. -Mark… pic.twitter.com/m2erVBLz6A — Jason Bassler (@JasonBassler1) August 3, 2025

Είναι όλα αυτά καταστροφολογία;

Ο Νιλ Λόρενς είναι καθηγητής μηχανικής μάθησης στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ. Για τον ίδιο, όλη αυτή η συζήτηση είναι ανοησία.

«Η έννοια της Τεχνητής Γενικής Νοημοσύνης είναι εξίσου παράλογη με την έννοια του «Τεχνητού Γενικού Οχήματος», υποστηρίζει.

«Το σωστό όχημα εξαρτάται από το πλαίσιο. Χρησιμοποίησα ένα Airbus A350 για να πετάξω στην Κένυα, χρησιμοποιώ αυτοκίνητο για να πηγαίνω στο πανεπιστήμιο κάθε μέρα, πηγαίνω με τα πόδια στην καφετέρια… Δεν υπάρχει όχημα που να μπορεί να κάνει όλα αυτά.»

Για τον ίδιο, η συζήτηση για την AGI είναι μια απόσπαση της προσοχής.

«Η τεχνολογία που έχουμε [ήδη] αναπτύξει επιτρέπει, για πρώτη φορά, στους κανονικούς ανθρώπους να μιλούν απευθείας σε μια μηχανή και ενδεχομένως να την κάνουν να κάνει αυτό που θέλουν. Αυτό είναι απολύτως εξαιρετικό… και αλλάζει πολλά.

«Η μεγάλη ανησυχία είναι ότι είμαστε τόσο απορροφημένοι από τις αφηγήσεις των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, που χάνουμε τους τρόπους με τους οποίους πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία για να βελτιώσουμε τα πράγματα για τους ανθρώπους».