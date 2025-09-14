Έχεις τα χρήματα να επιβιώσεις από μία πυρηνική καταστροφή; Δες πόσο κοστίζουν τα ιδιωτικά καταφύγια στην Ευρώπη

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, πολλές χώρες στην Ευρώπη ήταν γεμάτες με υπόγεια πυρηνικά καταφύγια για την προστασία των πολιτών σε περίπτωση επίθεσης.

Ωστόσο, μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, πολλά από αυτά αποσύρθηκαν, μετατράπηκαν σε μουσεία ή απλά εγκαταλείφθηκαν.

Η ομάδα κυνηγών καταφυγίων Subterranea Britannica υπολογίζει ότι κάποτε υπήρχαν περισσότερα από 280 υπόγεια πυρηνικά καταφύγια στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Νομίζω ότι μόνο ένας πολύ μικρός αριθμός χρησιμοποιείται σήμερα», δήλωσαν στο Euronews.

«Από αυτά που δεν χρησιμοποιούνται, λίγα ή κανένα δεν θα μπορούσαν να επαναλειτουργήσουν. Τα παλαιότερα σχέδια είναι πιθανό να είναι αναποτελεσματικά έναντι των σύγχρονων πυρηνικών όπλων», πρόσθεσαν.

Είναι ένα ιδιωτικό καταφύγιο πιο ακριβό από ένα δωμάτιο;

Εν μέσω των αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων, η έλλειψη εκτεταμένων δικτύων καταφυγίων έχει δημιουργήσει μια εξειδικευμένη αγορά για προσωπικά καταφύγια σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ωστόσο, το κόστος δεν είναι αμελητέο.

Οι πιο βασικές εκδόσεις (συνήθως κάτω των 10 m²) κυμαίνονται μεταξύ 3.000 και 5.000 ευρώ ανά m², περίπου η τιμή ανά m² ενός σύγχρονου στούντιο ή ενός διαμερίσματος ενός υπνοδωματίου σε μια μεσαίου μεγέθους ευρωπαϊκή πόλη.

Η υπόσχεση είναι η προστασία από πυρηνικές, βιολογικές και χημικές απειλές.

Τα βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν μια ενισχυμένη δομή από οπλισμένο σκυρόδεμα (τοίχοι πάχους 30 cm), θωρακισμένες πόρτες ανθεκτικές στην ακτινοβολία και ένα σύστημα εξαερισμού.

Τηλεόραση και… δακρυγόνα: Τι περιλαμβάνουν οι premium εκδόσεις;

Στην πιο ακριβή κατηγορία, ένα καταφύγιο 140 m² που προσφέρει ανέσεις «πραγματικού σπιτιού», όπως σαλόνι και τηλεόραση 40 ιντσών, μπορεί να φτάσει σε τιμή το 1 εκατομμύριο ευρώ, όπως δήλωσε η ιταλική Il Mio Bunker στο Euronews.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Burrowed LTD πωλεί «πολυτελή προκατασκευασμένα καταφύγια» που κοστίζουν έως και 181.000 ευρώ, με μέγιστο μήκος περίπου 16 μέτρα.

Διαθέτουν, μεταξύ άλλων, αεροστεγή πόρτα, ηλεκτρική θερμάστρα, δεξαμενή γλυκού νερού, πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, κρεβάτια με αποθηκευτικό χώρο και γεννήτρια ηλιακής ενέργειας.

Εν τω μεταξύ, η γερμανική εταιρεία BunkerBauer προσφέρει ένα καταφύγιο 9,6 m² για 79.000 ευρώ, το οποίο, εκτός από βιντεοεπιτήρηση, ανιχνευτές κίνησης και συναγερμούς υπερήχων, περιλαμβάνει και εκτοξευτή δακρυγόνου.

Στη Σουηδία, 170.000 ευρώ αρκούν για ένα καταφύγιο 54 m² που μπορεί να φιλοξενήσει τουλάχιστον έξι άτομα, με κουζίνα και γεννήτρια ντίζελ.

🚨 NUCLEAR BUNKERS: FROM BILLIONAIRE BLING TO BACKYARD FLEX Zuckerberg and Kardashian’s luxury bunkers scream apocalypse chic, but now regular folks are joining the club. Starting at $20K, these steel hideaways come with air filters to handle nuclear fallout, biohazards, or… pic.twitter.com/S2QLF4H1Nj — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 24, 2024

Η απουσία του κράτους

Ο Victor Angelier, ιδρυτής της Nuclear Bunker Company με έδρα τη Σουηδία, δήλωσε ότι οι πελάτες του ενδιαφέρονται για ιδιωτικά καταφύγια επειδή δεν αισθάνονται αρκετά ασφαλείς με την «κυβερνητική προστασία».

«Δεν υπάρχει αρκετός χώρος για τον αριθμό των πολιτών», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η πλειονότητα των πελατών του προέρχεται από την Πολωνία, τη Σουηδία και τις Κάτω Χώρες.

Ο Angelier είπε ότι παρατήρησε αύξηση των πελατών μετά την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Το περιστατικό της Τετάρτης με ρωσικά drones στην Πολωνία πυροδότησε εκ νέου το ενδιαφέρον, είπε.

Ποια είναι η ασφαλέστερη χώρα στην Ευρώπη σε περίπτωση πυρηνικής επίθεσης;

Στην Ευρώπη, μόνο λίγες χώρες έχουν διατηρήσει ενεργές τις εγκαταστάσεις καταφυγίων τους.

Το πιο εκτεταμένο σύστημα πυρηνικών καταφυγίων της ηπείρου βρίσκεται στην Ελβετία, τη μόνη χώρα όπου η υποχρέωση παροχής πυρηνικών καταφυγίων για ολόκληρο τον πληθυσμό είναι κατοχυρωμένη στο νόμο.

Περίπου 60 χρόνια μετά τη θέσπιση του νόμου, η Ελβετία διαθέτει σήμερα περίπου 9.000 δημόσια καταφύγια και περίπου 360.000 ιδιωτικά καταφύγια. Η συνολική χωρητικότητά τους είναι περίπου 9,3 εκατομμύρια άτομα — αρκετή για να καλύψει ολόκληρο τον πληθυσμό των περίπου 9 εκατομμυρίων.

Τα δημόσια καταφύγια της Ελβετίας μπορούν σήμερα να φιλοξενήσουν μεταξύ 200 και 5.000 άτομα.

Μερικές από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις είναι το καταφύγιο Beaulieu στη Λωζάνη και η σήραγγα Sonneberg κοντά στη Λουκέρνη. Η τελευταία μπορούσε αρχικά να φιλοξενήσει 20.000 άτομα, αλλά τώρα μπορεί να φιλοξενήσει μόνο το ένα δέκατο περίπου αυτού του αριθμού.

Ποια άλλα ευρωπαϊκά κράτη διαθέτουν ενεργά δίκτυα καταφυγίων;

Η Σουηδία είναι ένα άλλο κράτος που έχει επενδύσει σημαντικά στην πυρηνική ετοιμότητα.

Διαθέτει περίπου 64.000 καταφύγια με αρκετό χώρο για περίπου 7 εκατομμύρια άτομα. Το μεγαλύτερο είναι το καταφύγιο Klara στη Στοκχόλμη, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει έως και 8.000 άτομα σε περίπτωση πολέμου.

Το ζήτημα αντιμετωπίζεται με εξαιρετική σοβαρότητα στη χώρα. Η Σουηδική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας (MSB) έχει δρομολογήσει ένα σχέδιο ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση των επιθεωρήσεων και τη διασφάλιση ότι τα καταφύγια μπορούν να τεθούν σε λειτουργία εντός 48 ωρών, εάν χρειαστεί.

Η γειτονική Φινλανδία διαθέτει επίσης ένα δίκτυο ενεργών καταφυγίων. Σύμφωνα με στοιχεία του 2022, πριν η χώρα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, η Φινλανδία διέθετε 50.500 πυρηνικά καταφύγια, τα περισσότερα από τα οποία (85%) είναι ιδιωτικής ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με το φινλανδικό Υπουργείο Εσωτερικών, αυτό αρκεί για την προστασία 4,8 εκατομμυρίων πολιτών.