# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Η νησίδα – καταφύγιο των δισεκατομμυριούχων στο Μαϊάμι με πρόβλημα… αποχέτευσης
Κόσμος 18 Αυγούστου 2025 | 10:00

Η νησίδα – καταφύγιο των δισεκατομμυριούχων στο Μαϊάμι με πρόβλημα… αποχέτευσης

Το «Billionaire Bunker» του Μαϊάμι, όπου ζουν ο Τζεφ Μπέζος, η Ιβάνκα Τραμπ, ο Χούλιο Ιγκλέσιας και ο Τομ Μπρέιντι, αποδεικνύει ότι ούτε η υπερπολυτέλεια γλιτώνει από τα πιο απλά προβλήματα υποδομής

ΕπιμέλειαΓεώργιος Μαζιάς
A
A
Spotlight

Στο Μαϊάμι της Φλόριντα, λίγα χιλιόμετρα από το κοσμοπολίτικο South Beach, βρίσκεται μια μικρή τεχνητή νησίδα που έχει γίνει συνώνυμη με την απόλυτη αποκλειστικότητα. Η Indian Creek είναι γνωστή διεθνώς ως το «Billionaire Bunker», καθώς σε αυτήν έχουν επιλέξει να χτίσουν τις κατοικίες τους μερικοί από τους πιο ισχυρούς και πλούσιους ανθρώπους στον κόσμο: ο ιδρυτής της Amazon Τζεφ Μπέζος (με τρεις επαύλεις στο όνομά του), η Ιβάνκα Τραμπ με την οικογένειά της, ο θρύλος του αμερικανικού ποδοσφαίρου Τομ Μπρέιντι, αλλά και ο Ισπανός τραγουδιστής Χούλιο Ιγκλέσιας.

Η νησίδα αριθμεί μόλις 30 με 40 επαύλεις, καθεμία από τις οποίες κοστίζει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια και διαθέτει τεράστιους χώρους, πισίνες, αίθουσες κινηματογράφου και, φυσικά, πολυάριθμα μπάνια. Η ασφάλεια είναι δρακόντεια: η πρόσβαση γίνεται μόνο μέσω ελεγχόμενης γέφυρας, ενώ υπάρχει δική της ιδιωτική αστυνομία και σύστημα παρακολούθησης.

Η «λεπτομέρεια» που έγινε πρόβλημα

Παρά την ακραία πολυτέλεια, η Indian Creek στο Μαϊάμι κρύβει ένα πρόβλημα που φαντάζει σχεδόν κωμικό: δεν διαθέτει οργανωμένο αποχετευτικό δίκτυο. Καθεμία από τις υπερπολυτελείς κατοικίες λειτουργεί με ατομική σηπτική δεξαμενή. Αυτές, όμως, γεμίζουν και αποτελούν απειλή για το περιβάλλον, καθώς τα λύματα μπορούν να μολύνουν τα νερά που περιβάλλουν την νησίδα.

Όταν οι κάτοικοι προσπάθησαν να διοχετεύσουν τα απόβλητά τους στο αποχετευτικό σύστημα της γειτονικής πόλης Surfside, οι τοπικές αρχές αντέδρασαν. Υπενθύμισαν ότι το δίκτυο έχει χρηματοδοτηθεί επί δεκαετίες από τους φόρους των κατοίκων της πόλης και έθεσαν ως όρο την καταβολή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για να ενταχθεί η Indian Creek.

Παρά την οικονομική τους επιφάνεια, οι δισεκατομμυριούχοι ιδιοκτήτες αρνήθηκαν να πληρώσουν, χαρακτηρίζοντας την πρόταση «εκβιαστική». Αντί γι’ αυτό, αποφάσισαν να βρουν άλλη λύση.

Η εναλλακτική που εξετάζεται είναι η κατασκευή ιδιωτικού αποχετευτικού αγωγού, ο οποίος θα περνά κάτω από τους δρόμους του Surfside και θα συνδέεται με το δίκτυο της γειτονικής Bay Harbor Islands. Το έργο θα έχει μήκος περίπου ένα χιλιόμετρο και θα επιτρέψει στην νησίδα να συνεχίσει να λειτουργεί αυτόνομα, χωρίς να πληρώσει το κόστος ένταξης στο δημόσιο δίκτυο.

Ένα σύμβολο των αντιφάσεων του πλούτου

Η υπόθεση της Indian Creek αναδεικνύει μια ενδιαφέρουσα αντίφαση. Από τη μία, μιλάμε για ένα «καταφύγιο» όπου ο πλούτος και η ισχύς περισσεύουν· από την άλλη, οι κάτοικοι της νησίδας αντιμετωπίζουν προβλήματα που συνήθως ταλαιπωρούν μικρές κοινότητες με ανεπαρκείς υποδομές. Η απροθυμία τους να πληρώσουν το κόστος που ζητούν οι τοπικές αρχές δείχνει επίσης πώς η οικονομική ελίτ συχνά επιδιώκει να λειτουργεί έξω από τους κανόνες που ισχύουν για όλους τους υπόλοιπους.

Η ιστορία αυτή έχει προκαλέσει ειρωνικά σχόλια στα αμερικανικά ΜΜΕ. Το «Billionaire Bunker» που στεγάζει μερικά από τα πιο διάσημα ονόματα του πλανήτη καταλήγει να απασχολεί την επικαιρότητα όχι για τις χλιδάτες βίλες του, αλλά για το πώς θα διαχειριστεί κάτι τόσο βασικό όσο τα λύματα. Για τους επικριτές, είναι ακόμη ένα παράδειγμα του πώς ο πλούτος δεν εξασφαλίζει πάντα λύσεις σε στοιχειώδη προβλήματα, ενώ για τους κατοίκους, είναι ένα ακόμη βήμα για να διατηρήσουν την αυτάρκειά τους και την πολυτελή απομόνωση που αναζητούν.

Στην πραγματικότητα, η Indian Creek δεν είναι απλώς ένας τόπος κατοικίας· είναι ένα σύμβολο των αντιφάσεων του αμερικανικού πλούτου: απόλυτη χλιδή και ασφάλεια, αλλά με τα πιο καθημερινά ζητήματα να παραμένουν άλυτα.

Ουκρανία: Ζελένσκι και Ευρωπαίοι θα πιέσουν τον Τραμπ για «εγγυήσεις ασφαλείας» – Παρτίδα πόκερ στον Λ. Οίκο
Τι σημαίνει στην πράξη 18.08.25

Ζελένσκι και Ευρωπαίοι θα πιέσουν για «εγγυήσεις ασφαλείας» - Παρτίδα πόκερ για την Ουκρανία στον Λευκό Οίκο

Απειλή για γενικευμένο πόλεμο προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία - Οι «εγγυήσεις ασφαλείας» προτεραιότητα για τους Ευρωπαίους - Τι σημαίνουν στην πράξη

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Σύνταξη
Ο κυκλώνας Έριν ενισχύεται και απειλεί τις Μπαχάμες
Κόσμος 18.08.25

Ο κυκλώνας Έριν ενισχύεται και απειλεί τις Μπαχάμες

Το λεγόμενο μάτι του κυκλώνα βρισκόταν ακόμη 1.555 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Ακρωτηρίου Χάτερας, στη Βόρεια Καρολίνα, με ανέμους 215 χιλιομέτρων την ώρα, σύμφωνα με έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο του κέντρου

Σύνταξη
Ουκρανία: Στην Ουάσινγκτον ο Ζελένσκι – Το μήνυμά του λίγες ώρες πριν τη συνάντηση με Τραμπ
Στην Ουάσινγκτον 18.08.25

«Ειρήνη με διάρκεια» θέλει ο Ζελένσκι - Το μήνυμά του λίγες ώρες πριν τη συνάντηση με Τραμπ

Ο Ζελένσκι, ζητά «ειρήνη που θα έχει διάρκεια. Όχι όπως πριν από χρόνια, όταν η Ουκρανία αναγκάστηκε να παραχωρήσει» εδάφη και «ο Πούτιν το χρησιμοποίησε ως εφαλτήριο για μια νέα επίθεση».

Σύνταξη
Βολιβία: Δυο υποψήφιοι της Δεξιάς προκρίνονται στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών
Ηττα Αριστεράς 18.08.25

Δυο υποψήφιοι της Δεξιάς στον δεύτερο γύρο των προεδρικών στη Βολιβία

Προς γενική κατάπληξη, γερουσιαστής της χριστιανοδημοκρατικής κεντροδεξιάς, ο Ροδρίγο Πας, κατέλαβε την πρώτη θέση με 31,3 ως 31,6% των ψήφων στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στη Βολιβία.

Σύνταξη
Κίνα: 10 νεκροί και 2 αγνοούμενοι σε πλημμύρες στην Εσωτερική Μογγολία
Εσωτερική Μογγολία 18.08.25

10 νεκροί και 2 αγνοούμενοι σε πλημμύρες στη βόρεια Κίνα

Ομάδα δεκατριών ανθρώπων είχε κατασκηνώσει σε τομέα της Εσωτερικής Μογγολίας όταν σημειώθηκαν «ξαφνικές» πλημμύρες που είχαν ως αποτέλεσμα δέκα από αυτούς να χάσουν τη ζωή τους και δυο να αγνοούνται.

Σύνταξη
Ιράν: 7 τζιχαντιστές νεκροί σε μάχη με τις δυνάμεις ασφαλείας – «Προετοίμαζαν επιθέσεις»
«Ετοίμαζαν επιθέσεις» 18.08.25

7 τζιχαντιστές νεκροί σε μάχη στο Ιράν

«Επτά μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης Ανσάρ αλ Φουρκάν σκοτώθηκαν σε ένοπλη σύγκρουση» με τις δυνάμεις ασφαλείας, αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο IRNA του Ιράν.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής γερμανικών στρατευμάτων σε δύναμη ασφαλείας
Αντικαγκελάριος Γερμανίας 18.08.25

Συμμετοχή γερμανικών στρατευμάτων σε δύναμη ασφαλείας για την Ουκρανία

«Φυσικά», απάντησε ο γερμανός αντικαγκελάριος στο ερώτημα «εάν η Γερμανία - και η Ευρώπη - πρέπει να στείλουν στρατιώτες στην Ουκρανία προκειμένου να διασφαλιστεί η ειρήνη».

Σύνταξη
Ήταν 12 ετών και εμφανίστηκε για ένα λεπτό στα Σαγόνια του Καρχαρία, ωστόσο μέχρι και σήμερα πληρώνεται από αυτό
Τρόμος & χρήμα 18.08.25

Ήταν 12 ετών και εμφανίστηκε για ένα λεπτό στα Σαγόνια του Καρχαρία, ωστόσο μέχρι και σήμερα πληρώνεται από αυτό

O Τζέφφρεϊ Βόρχες ήταν 12 ετών όταν εμφανίστηκε για λίγο στα Σαγόνια του Καρχαρία. Μισό αιώνα μετά συνεχίζει να βγάζει καλά χρήματα από εκείνα τα 60 δευτερόλεπτα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Καιρός: Καμπανάκι Λαγουβάρδου για έντονη κεραυνική δραστηριότητα – Πού απαιτείται προσοχή
Σαν φθινόπωρο 18.08.25

Καμπανάκι Λαγουβάρδου για έντονα φαινόμενα με κεραυνούς - Πού απαιτείται προσοχή

Μια πρόσκαιρη, «φθινοπωρινή» μεταβολή, θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός, όπως αναφέρει ο Κώστας Λαγουβάρδος, που προειδοποιεί για έντονη κεραυνική δραστηριότητα σε μεγάλο μέρος της χώρας

Σύνταξη
«Νέα Γιάλτα», «στάση κομπάρσου», «εποχές αναστάτωσης» – Πώς βλέπουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση τις διεθνείς εξελίξεις
Στο πλαίσιο του Ουκρανικού 18.08.25

«Νέα Γιάλτα», «στάση κομπάρσου», «εποχές αναστάτωσης» – Πώς βλέπουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση τις διεθνείς εξελίξεις

Ο υφυπουργός Γιάννης Λοβέρδος, το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Βάσια Αναστασίου και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Κώστας Μπάρκας αναφέρθηκαν στις εξελίξεις γύρω από το Ουκρανικό στο φόντο των συναντήσεων του Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
«Η κυβερνητική γραμμή ήταν μεταξύ ‘κλιματική κρίση’ και ‘πάρτε κουβάδες’» – Αντιπολιτευτικά πυρά για τις πυρκαγιές
Σφοδρά πυρά 18.08.25

«Η κυβερνητική γραμμή ήταν μεταξύ ‘κλιματική κρίση’ και ‘πάρτε κουβάδες’» – Αντιπολιτευτικά πυρά για τις πυρκαγιές

Βάσια Αναστασίου από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και Κώστας Μπάρκας από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκτόξευσαν βέλη κατά της κυβέρνησης για τη διαχείριση των πυρκαγιών - Τι είπε ο υφυπουργός Γιάννης Λοβέρδος

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Πεντάχρονο υπέστη έγκαυμα σε αναψυκτήριο με ψυχαγωγικά παιχνίδια – Δύο συλλήψεις από την ΕΛ.ΑΣ
Στη Θεσσαλονίκη 18.08.25

Πεντάχρονο υπέστη έγκαυμα σε αναψυκτήριο με ψυχαγωγικά παιχνίδια - Δύο συλλήψεις από την ΕΛ.ΑΣ

Σε αναψυκτήριο στην Τούμπα, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, στο οποίο λειτουργούσαν ψυχαγωγικά παιχνίδια, ο ανήλικος ήρθε σε επαφή με ένα από αυτά με αποτέλεσμα να υποστεί έγκαυμα στο χέρι

Σύνταξη
Βλάβη ασανσέρ στο Γεννηματάς: Ερωτήματα για τις εταιρείες συντήρησης και πιστοποίησης μετά το νέο περιστατικό
Ελλάδα 18.08.25

Βλάβη ασανσέρ στο Γεννηματάς: Ερωτήματα για τις εταιρείες συντήρησης και πιστοποίησης μετά το νέο περιστατικό

Δεύτερο περιστατικό με βλάβη ανελκυστήρα, ο οποίος σταμάτησε μεταξύ δύο ορόφων, σημειώθηκε μέσα σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» - Τι λέει ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

Σύνταξη
Η μεγάλη… αντίφαση για Νεϊμάρ: Πρώτα βραβεύτηκε από τη Σάντος και μετά έβαλε τα… κλάματα για την εξάρα (pics, vid)
Ποδόσφαιρο 18.08.25

Η μεγάλη… αντίφαση για Νεϊμάρ: Πρώτα βραβεύτηκε από τη Σάντος και μετά έβαλε τα… κλάματα για την εξάρα (pics, vid)

Η Σάντος διασύρθηκε με 6-0 εντός έδρας από την Βάσκο Ντα Γκάμα, στο ματς που ο Νεϊμάρ συμπλήρωσε 250 ματς και βραβεύτηκε από τον σύλλογο, με τον Βραζιλιάνο να ξεσπά σε λυγμούς μετά την βαριά ήττα…

Σύνταξη
Η σφαγή των Miami Showband – Τι οδήγησε στη δολοφονία των «Ιρλανδών Beatles»;
30 Ιουλίου 1975 18.08.25

Η σφαγή των Miami Showband - Τι οδήγησε στη δολοφονία των «Ιρλανδών Beatles»;

Η μπάντα Miami Showband ήταν στο αποκορύφωμα της επιτυχίας της, έχοντας κατακτήσει επτά φορές την κορυφή των ιρλανδικών charts. Τότε σταμάτησαν σε ένα ψεύτικο σημείο ελέγχου στην κομητεία Down – και τρεις από τα έξι μέλη της σκοτώθηκαν. Πενήντα χρόνια μετά, ο επιζών Des Lee αναπολεί εκείνη την τρομερή νύχτα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τσεκούρι σε επιδόματα: Πώς οι ονομαστικές αυξήσεις μισθών οδηγούν σε περικοπές κοινωνικών παροχών
ΟΠΕΚΑ 18.08.25

Τσεκούρι σε επιδόματα: Πώς οι ονομαστικές αυξήσεις μισθών οδηγούν σε περικοπές κοινωνικών παροχών

Τον Ιούλιο του 2025 έλαβαν κοινωνικά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ περίπου 1,1 εκατομμύρια άτομα, από 1,35 εκατομμύρια το 2023. Σχεδόν 250.000 δικαιούχοι πετάχτηκαν εκτός του συστήματος πρόνοιας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πάτρα: Απολογείται ο 25χρονος κατηγορούμενος για τη φωτιά στο Γηροκομείο – Τι λένε οι συνήγοροί του
Πάτρα 18.08.25

Απολογείται ο 25χρονος κατηγορούμενος για τη φωτιά στο Γηροκομείο - Τι λένε οι συνήγοροι του

«Ο εντολέας μας βρέθηκε στην περιοχή αποκλειστικά με την ιδιότητα του εθελοντή», τονίζουν, μεταξύ άλλων, οι συνήγοροι του 25χρονου που κατηγορείται για τη φωτιά στην περιοχή Γηροκομείο, στην Πάτρα

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025
Απόρρητο