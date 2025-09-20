Εδώ και λίγες ημέρες, ο Ιούλιος η φώκια επέστρεψε ανάμεσα στους ανθρώπους. Η νεαρή αρσενική φώκια, είχε πρωτοεμφανιστεί τον Ιούλιο στη Ρόδο και συγκεκριμένα στην παραλία Έλλη, να μαζέψει τις δυνάμεις του μετά από τσακωμό με άλλη αρσενική φώκια.

Πλέον εμφανίστηκε και πάλι, αυτή τη φορά στη Σύμη για να ξεκουραστεί και καθώς επίσης βρίσκεται σε διαδικασία αλλαγής τριχώματος. Για αυτό και η νεαρή φώκια επιθυμεί να παραμείνει στεγνή και έξω από το νερό μέχρι η διαδικασία να ολοκληρωθεί. Η ΜΟm – Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας ζήτησε από το κοινό να μην τον πλησιάζει, να μην τον ταΐζει, να μην τον βρέχει και κυρίως να μην τον χαϊδεύει.

Όπως όλες οι φώκιες έτσι και ο Ιούλιος είναι και πρέπει να λογίζεται ως άγριο ζώο. Αν συνηθίσει υπερβολικά την παρουσία του ανθρώπου, μπορεί να πλησιάσει… τον λάθος άνθρωπο. Αντίστοιχα το τάισμα αγρίων ζώων, τα βγάζει από τον χαρακτήρα του άγριου ζώου και μαθαίνει να συσχετίζει τον άνθρωπο με την τροφή. Κάτι όχι ιδανικό για κανένα ζώο.

Βρίσκοντας τροφή χωρίς κόπο απευθείας από τον άνθρωπο, πάλι οδηγεί στο να πλησιάζει η φώκια τους ανθρώπους κάτι που βάζει σε κίνδυνο την ασφάλειά της.

Η ανακοίνωση της ΜοΜ για την γλυκύτατη φώκια

«Τις τελευταίες ημέρες, οι κάτοικοι της Σύμης είχαν την τύχη να θαυμάσουν από κοντά μια νεαρή αρσενική φώκια να ξεκουράζεται στις παραλίες του Νημποριού και της Μαραθούντας.

Μετά από ενδελεχή μελέτη των φωτογραφιών και των βίντεο που μας στείλατε, έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μάλλον πρόκειται για τον… «Ιούλιο», την φώκια που έγινε διάσημη στη Ρόδο το φετινό καλοκαίρι και την οποία είχαν φροντίσει το προσωπικό του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου του ΕΛΚΕΘΕ και ο κτηνίατρος κ. Παναγιώτης Μαργιές, καθώς έφερε επιφανειακά τραύματα, μάλλον από διένεξη με άλλον αρσενικό.

Ο Ιούλιος είναι στη διαδικασία αλλαγής τριχώματος, γι αυτό θέλει να παραμείνει στεγνός και έξω από το νερό μέχρι αυτή να ολοκληρωθεί. Παρακαλούμε τους πάντες να μην τον πλησιάζουν, να μη τον ταΐζουν, να μη τον βρέχουν, και να μην τον χαϊδεύουν!

Επίσης, κρατήστε μακριά μικρά παιδιά και κατοικίδια! Εάν παρατηρήσετε άλλους δίπλα σας να αγνούν τις οδηγίες αυτές, ενημερώστε τους σχετικά, είναι σημαντικό τόσο για την ευημερία του ζώου όσο και για την ασφάλειά τους! Σας ευχαριστούμε θερμά!».