Νότης Σφακιανάκης: Πέθανε η σύζυγός του Κίλι

Η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι Σφακιανάκη, πέθανε σε ηλικία 62 ετών, έπειτα από μάχη με αυτοάνοσο νόσημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Κίλι Σφακιανάκη φέρεται να εντοπίστηκε το βράδυ της Κυριακής στο σπίτι της οικογένειας, χωρίς σφυγμό, από την κόρη της. Αμέσως μεταφέρθηκε στο Ασκληπίειο Νοσοκομείο της Βούλας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Πρόσφατα, στενοί συγγενείς του τραγουδιστή είχαν αναφέρει ότι η κατάσταση της υγείας της παρουσίαζε διακυμάνσεις, εκφράζοντας ωστόσο αισιοδοξία για θετική εξέλιξη. Ο ανιψιός του Νότη Σφακιανάκη είχε δηλώσει πριν από λίγες εβδομάδες ότι η οικογένεια «διατηρεί αισιοδοξία» και ότι η πορεία της υγείας της παρακολουθείται στενά και «προσδοκά θετικές εξελίξεις καθημερινά».

Ο Νότης Σφακιανάκης και η Κίλι γνωρίστηκαν το 1984 στην Κω, όπου εκείνη εργαζόταν ως ξεναγός. Η γνωριμία τους εξελίχθηκε σε σχέση και το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1991. Από τον γάμο τους απέκτησαν δύο παιδιά, δίδυμα, τον Απόλλωνα και την Αφροδίτη.

Η εμφάνιση της είδησης δημιουργεί αναπόφευκτα ενδιαφέρον λόγω της δημόσιας παρουσίας του τραγουδιστή, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση ή δημόσια δήλωση από τον ίδιο ή από τα παιδιά τους σχετικά με τον θάνατο της συζύγου και μητέρας τους. Η οικογένεια φέρεται να διαχειρίζεται την κατάσταση ιδιωτικά, χωρίς δημοσιότητα.

Δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τις διαδικασίες αποχαιρετισμού ή για την ημερομηνία της κηδείας. Αναμένονται νέες πληροφορίες όταν η οικογένεια ή εκπρόσωποί της προχωρήσουν σε επίσημη ενημέρωση.