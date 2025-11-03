Νότης Σφακιανάκης: Η γνωριμία με την Κίλι, ο έρωτας και η τελευταία δημόσια εμφάνιση

Η είδηση του θανάτου της Κίλι Σφακιανάκη, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, έχει βυθίσει στο πένθος τον τραγουδιστή Νότη Σφακιανάκη, ο οποίος έχει αποτραβηχτεί από τα «φώτα» της δημοσιότητας εδώ και καιρό.

Ο θάνατος της Κίλι Σφακιανάκη ήταν αιφνίδιος. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, το βράδυ της Κυριακής (2/11), η 62χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ασκληπιείο της Βούλας, χωρίς σφυγμό.

Παρά τις επίμονες προσπάθειες των ιατρών, οι οποίοι επιχείρησαν ανάνηψη (ΚΑΡΠΑ) για περίπου 40 λεπτά, δεν κατέστη δυνατό να την επαναφέρουν στη ζωή.

Όπως έγινε γνωστό από τα μέσα ενημέρωσης, η Κίλι αντιμετώπιζε χρόνιο πρόβλημα υγείας. Μάλιστα, πρόσφατα, στις 17 Σεπτεμβρίου 2025, ο ανιψιός του τραγουδιστή, Κωνσταντίνος, είχε αναφερθεί στην επιβαρυμένη κατάσταση της θείας του, δηλώνοντας σε τηλεοπτική εκπομπή, «Ελπίζουμε κάθε μέρα για το καλύτερο».

Ο ίδιος μίλησε για τον ξαφνικό θάνατο της Κίλι Σφακιανάκη που σύμφωνα με πληροφορίες είχε διαγνωστεί με Πάρκινσον.

«Δύναμη χρειαζόμαστε όλοι μας. Πόσω μάλλον εκείνος, τα παιδιά. Καλό θα ήταν να τα πούμε άλλη στιγμή παρακαλώ πολύ, να είστε καλά», είπε σε τηλεοπτική εκπομπή.

Η Κίλι πέθανε την ημέρα των γενεθλίων του Νότη Σφακιανάκη, ο οποίος έγινε χθες 66 ετών.

«Το μεγάλο στήριγμα μου»

Η Κίλι υπήρξε το μεγάλο και σταθερό στήριγμα του Νότη Σφακιανάκη. Ο ίδιος ο τραγουδιστής είχε αναφερθεί στη σύζυγό του λέγοντας:

«Η μάνα είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στον πλανήτη. Η μάνα, η μητέρα, η γυναίκα. Η γυναίκα μου είναι ένα μεγάλο στήριγμα σε ό,τι έχω κάνει. Είμαι ένας φυσιολογικός γονιός».

Η γνωριμία, ο έρωτας, η οικογένεια

Ο Νότης Σφακιανάκης γνώρισε τη Βρετανίδα Κίλι, το 1984, στην Κω, όπου και εργαζόταν ως ξεναγός.

Παντρεύτηκαν το 1991 και απέκτησαν τα δίδυμα Απόλλωνα και Αφροδίτη.

Η Κίλι Σφακιανάκη ήταν εξαιρετικά διακριτική και ιδιωτική.

Η τελευταία κοινή δημόσια εμφάνιση τους ήταν τον Απρίλιο του 2017, στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου απαθανατίστηκαν μαζί με την κόρη τους, Αφροδίτη.