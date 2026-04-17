Σερ: Ζητά εσπευσμένα την κηδεμονία του γιου της για να τον σώσει – «Τα εκατομμύρια θα τον καταστρέψουν»

Η προσωπική τραγωδία της Σερ έρχεται ξανά στο προσκήνιο, καθώς η θρυλική καλλιτέχνις παλεύει να σώσει τον γιο της Ελάιζα Μπλου Άλμαν από τους δαίμονες της εξάρτησης, καταθέτοντας αίτημα κηδεμονίας που περιγράφει μια κατάσταση «οριακή και επικίνδυνη».

Η ντίβα κατέθεσε την Παρασκευή 17 Απριλίου 2026 επίσημο αίτημα για τον διορισμό προσωρινού κηδεμόνα στην περιουσία του γιου της.

Η κίνηση αυτή δεν αποτελεί κεραυνό εν αιθρία, καθώς η διάσημη τραγουδίστρια είχε επιχειρήσει κάτι ανάλογο και στο παρελθόν, αποσύροντας όμως την αίτηση τον Σεπτέμβριο του 2024 μετά από μια ιδιωτική συμφωνία συμφιλίωσης.

Ωστόσο, τα γεγονότα των τελευταίων μηνών αποδεικνύουν ότι η κατάσταση έχει φτάσει πλέον στο απροχώρητο, με τη Σερ να ισχυρίζεται στα δικαστικά έγγραφα ότι ο γιος της είναι ανίκανος να διαχειριστεί τους οικονομικούς του πόρους λόγω σοβαρών θεμάτων ψυχικής υγείας και συνεχιζόμενης χρήσης ουσιών.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν οι επεισοδιακές συλλήψεις του Ελάιζα στο Νιου Χάμσαϊρ νωρίτερα φέτος.

Στα τέλη Φεβρουαρίου, ο 49χρονος μουσικός συνελήφθη στο ελίτ σχολείο Σεντ Πολς στο Κόνκορντ, κατηγορούμενος για επίθεση, απειλή και διατάραξη κοινής ησυχίας, αφού φέρεται να εισέβαλε στον χώρο ισχυριζόμενος ότι είναι γονέας υποψήφιου μαθητή.

Μόλις δύο ημέρες μετά την απελευθέρωσή του, συνελήφθη ξανά για διάρρηξη σε ιδιωτική κατοικία στο Γουίντχαμ.

Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν να καπνίζει στον καναπέ της οικίας, έχοντας προκαλέσει ζημιές χιλιάδων δολαρίων, γεγονός που οδήγησε στην προσωρινή του κράτηση και στην αποκάλυψη μιας πλήρους αποσταθεροποίησης της προσωπικής του ζωής.

Στην υποστήριξη του αιτήματος της Σερ τάχθηκε και η αδελφή του Ελάιζα, Ντέβον Άλμαν, η οποία σε δήλωσή της περιέγραψε τον αδελφό της ως «κίνδυνο για τον εαυτό του και τους γύρω του».

Η κύρια ανησυχία της οικογένειας εστιάζεται στακτικά ποσά που λαμβάνει ο Ελάιζα από το καταπίστευμα του αείμνηστου πατέρα του, του θρύλου της ροκ Γκρεγκ Άλμαν.

Η Σερ φοβάται ότι οποιοδήποτε χρηματικό ποσό φτάνει στα χέρια του γιου της δαπανάται άμεσα σε ναρκωτικά, αφήνοντάς τον χωρίς πόρους για τη διαβίωσή του και θέτοντας την ίδια του τη ζωή σε άμεσο κίνδυνο.

Τα έγγραφα αναφέρουν επίσης περιστατικά όπου ο Ελάιτζα λιποθύμησε μέσα στο αυτοκίνητό του σε ώρα αιχμής ή προκάλεσε πυρκαγιές στην κουζίνα του επειδή «χάθηκε» λόγω της επήρειας ουσιών.

Η Σερ προτείνει τον Τζέισον Ρούμπιν ως διαχειριστή της περιουσίας, επιδιώκοντας μια δομημένη επίβλεψη που θα εξασφαλίσει τη θεραπεία του γιου της και την προστασία των περιουσιακών του στοιχείων.

Παρά την προηγούμενη αντίσταση του Ελάιζα, ο οποίος είχε δηλώσει νηφάλιος και ικανός το 2024, τα νέα στοιχεία με τις ποινικές διώξεις και την παραβίαση των όρων εγγύησης φαίνεται να βαραίνουν την πλάστιγγα υπέρ της μητέρας του.

Η ακροαματική διαδικασία αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς θα κρίνει αν η Σερ θα καταφέρει τελικά να επιβάλει τον νομικό έλεγχο που θεωρεί απαραίτητο για να αποτρέψει μια επερχόμενη τραγωδία.

Η περιουσία του Ελάιζα Μπλου Άλμαν εκτιμάται σήμερα στα 10 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που προέρχεται από την προσωπική του πορεία ως μουσικός αλλά κυρίως από ένα σημαντικό καταπίστευμα που δημιούργησε ο αείμνηστος πατέρας του, Γκρεγκ Άλμαν.

Η κληρονομιά αυτή δεν αποτελεί εφάπαξ ποσό, αλλά τροφοδοτείται διαρκώς από τα πνευματικά δικαιώματα της μουσικής των Allman Brothers, εξασφαλίζοντάς του μια αέναη ροή κεφαλαίων που προορίζονται για την άνετη διαβίωσή του.