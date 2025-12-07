Σερ: Τρίτος γάμος στα 80α γενέθλια της – «40 χρόνια διαφορά; Κανένα πρόβλημα» – Οι άλλοι σύζυγοι

Η θρυλική Σερ, στα 79 της χρόνια, αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι οι κανόνες και οι συμβάσεις της κοινωνίας δεν την αγγίζουν. Λίγο πριν γιορτάσει τα 80ά γενέθλιά της τον Μάιο, η Σερ φέρεται να ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας για τρίτη φορά, στο πλευρό του 39χρονου συντρόφου της, Αλεξάντερ ΑΕ Έντουαρντς, αγνοώντας πλήρως τη διαφορά ηλικίας των 40 ετών.

Τρία χρόνια μετά την αρχή της σχέσης τους, η Σερ και ο Αλεξάντερ Έντουαρντς είναι έτοιμοι να επισφραγίσουν τον έρωτά που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.

Η 79χρονη τραγουδίστρια φέρεται να έχει ορίσει το χρονικό πλαίσιο του γάμου της, ο οποίος αναμένεται να πραγματοποιηθεί την άνοιξη, γύρω από τα 80ά της γενέθλια, επιβεβαιώνοντας πως ο ρομαντισμός, η δέσμευση και η τόλμη δεν έχουν ηλικία.

Σύμφωνα με τη Mail On Sunday, η 79χρονη τραγουδίστρια φέρεται να έχει αποφασίσει να πει για ακόμη μια φορά το Ναι τρεις μόλις μήνες πριν κλείσει τα 80 της χρόνια τον Μάιο.

Ο γάμος αυτός, ο τρίτος για τη διάσημη ερμηνεύτρια, είναι βέβαιο ότι θα συζητηθεί με αφορμή τη διαφορά ηλικίας του ζευγαριού.

Πηγή προσκείμενη στη Σερ δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα The Mirror πως η ηθοποιός και τραγουδίστρια «δεν δίνει δεκάρα» για τη διαφορά ηλικίας και είναι αποφασισμένη να δεσμευτεί.

Η πηγή ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έχει βάλει στόχο να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας μαζί του κοντά στην ημερομηνία-ορόσημο τον Μάιο. Βλέπει τον επερχόμενο εορτασμό της για τα 80 χρόνια ως την τέλεια στιγμή για εκείνη και τον Αλεξάντερ να σφραγίσουν τη συμφωνία».

Η Σερ, η οποία έχει υπάρξει δύο φορές παντρεμένη, συγκατοικεί στην πολυτελή έπαυλη της τραγουδίστριας, ιταλικού αναγεννησιακού στυλ, έκτασης 1.200 τετραγωνικών μέτρων στο Μάλιμπου.

«Τον αγαπώ»

Η ίδια η Σερ μίλησε πρόσφατα για το πόσο βαθιά ερωτευμένη είναι με τον Αλεξάντερ σε συνέντευξή της στην Γκέιλ Κινγκ στην πρωινή εκπομπή CBS Mornings.

«Ξέρεις, μεγαλώνεις, αλλά το πνεύμα σου είναι νεότερο. Απλώς τον αγαπώ. Νομίζω ότι είναι όμορφος και είναι πραγματικά ταλαντούχος», δήλωσε η ερμηνεύτρια του If I Could Turn Back Time.

Απαντώντας στις επιθέσεις που δέχεται το ζευγάρι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λόγω της διαφοράς ηλικίας, η Σερ ήταν κατηγορηματική. «Δεν ζουν τη ζωή μου. Κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει μεταξύ μας. Απλώς περνάμε υπέροχα».

Η ερμηνεύτρια αποκάλυψε επίσης την τρυφερή σχέση που έχει αναπτύξει με τον εξάχρονο γιο του Αλεξάντερ, Σλας, τον οποίο απέκτησε με την πρώην σύντροφό του, Άμπερ Ρόουζ. Η Σερ περιέγραψε το αγόρι ως «έξυπνο, αστείο» και «απολαυστικό».

«Συνήθιζα να λέω, ‘Θεέ μου, δώσε μου έναν άνδρα και ένα μικρό παιδί’», αποκάλυψε στην Γκέιλ Κινγκ, δηλώνοντας ότι πήρε «ακριβώς» αυτό που ζήτησε.

Προηγούμενοι γάμοι, οικογενειακές δυσκολίες

Η Σερ έχει μια πολύπλοκη προσωπική ιστορία. Ο πρώτος της γάμος ήταν με τον Σόνι Μπόνο από το 1964 έως το 1975, με τον οποίο απέκτησαν τον γιο τους, Τσαζ Μπόνο.

Το ζευγάρι έφτασε στην κορυφή ως το ποπ δίδυμο Sonny & Cher τη δεκαετία του ’60 και πρωταγωνίστησε σε ομώνυμη τηλεοπτική εκπομπή τη δεκαετία του ’70.

Στα απομνημονεύματά της, η Σερ περιγράφει τον γάμο της με τον αείμνηστο Σόνι Μπόνο ως μια επώδυνη εμπειρία. Η Σερ ισχυρίστηκε ότι ο Σόνι της φερόταν άσχημα και ότι κάποια στιγμή «σκέφτηκε σοβαρά» να τον σκοτώσει, νιώθοντας παγιδευμένη στη σχέση.

Τέσσερις ημέρες μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου της μαζί του, η Σερ παντρεύτηκε τον Γκρεγκ Άλμαν στις 30 Ιουνίου 1975, τον συνιδρυτή του συγκροτήματος The Allman Brothers Band, ο οποίος απεβίωσε το 2017 σε ηλικία 69 ετών.

Ο γάμος αυτός, αν και κράτησε για μικρό διάστημα, έφερε στον κόσμο τον γιο τους, Ελάιτζα Μπλου, το 1976. Ο Ελάιτζα αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια προβλήματα εξάρτησης, ενώ το καλοκαίρι ο 49χρονος μουσικός χρειάστηκε να νοσηλευτεί έπειτα από υπερβολική δόση.