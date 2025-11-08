magazin
08.11.2025 | 18:31
Συναγερμός στην Πάτρα - Φωτιά σε ορφανοτροφείο
«Δεν ζουν τη ζωή μου» – Η 79χρονη Σερ απαντάει στους επικριτές της για τον 39χρονο σύντροφό της 
«Δεν ζουν τη ζωή μου» – Η 79χρονη Σερ απαντάει στους επικριτές της για τον 39χρονο σύντροφό της 

Η 79χρονη σούπερ σταρ Σερ μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με τον 39χρονο μουσικό παραγωγό, Αλεξάντερ Έντουαρντς στο CBS

Fitness tips για βαθύ και αναζωογονητικό ύπνο

Fitness tips για βαθύ και αναζωογονητικό ύπνο

Η 79χρονη ντίβα Σερ, σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην Γκέιλ Κινγκ, μίλησε για τα 40 χρόνια διαφοράς με τον σύντροφό της και απάντησε σε όλους όσοι την κατηγορούν λέγοντας ξεκάθαρα: «Δεν έχετε ιδεά»

Παρά τη διαφορά των σαράντα ετών που έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια από τότε που συνδέθηκαν το 2022, η Σερ δηλώνει ότι η ηλικία δεν υπήρξε ποτέ εμπόδιο, ενώ εξηγεί γιατί ο νεότερος σύντροφός της «δεν έχει πρόβλημα» με τη μεγάλη ηλικιακή διαφορά τους, βρίσκοντας το μυστικό της ευτυχίας στο άφθονο γέλιο και τον κοινό ενθουσιασμό.

Από το Believe έως το Burlesque, η αειθαλής Σερ έχει αποδείξει ότι ζει τη ζωή της με αυστηρά δικούς της κανόνες.

Σε νέα τηλεοπτική της εμφάνιση, η 79χρονη καλλιτέχνιδα κλήθηκε να σχολιάσει τις αντιδράσεις του κοινού για τον δεσμό της με τον Αλεξάντερ Έντουαρντς, τον οποίο χαρακτήρισε «έναν από τους πιο ταλαντούχους ανθρώπους που έχει συναντήσει».

Η απάντηση της Σερ στους επικριτές ήταν αφοπλιστική. «Δεν ζουν τη ζωή μου» είπε ενώ αποκάλυψε ότι η σχέση αυτή εκπλήρωσε μια παλαιότερη, αστεία της ευχή. «Θεέ μου, δώσε μου ένα παιδί και έναν άνδρα» είχε ευχηθεί. Το παιδί στην εκπλήρωση της ευχής της είναι ο 6χρονος γιος του Έντουαρντς, Σλας.

Η Σερ, αρνείται κατηγορηματικά να συμμορφωθεί με τις κοινωνικές νόρμες. Μιλώντας στην Γκέιλ Κινγκ για την εκπομπή CBS Mornings, η 79χρονη ντίβα μίλησε για τη σχέση της με τον σαράντα χρόνια νεότερο της μουσικό που ξεκίνησε το 2022 προκαλώντας αναρίθμητα σχόλια λόγω της ηλικιακής διαφοράς των σαράντα ετών μεταξύ τους.

Η Σερ είπε ότι τα όσα λέγονται την αφήνουν παγερά αδιάφορη. «Ό,τι να ‘ναι», είπε η Σερ στην Γκέιλ Κινγκ. «Δεν ζουν τη ζωή μου. Κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει ανάμεσά μας, αλλά απλώς το διασκεδάζουμε πολύ».

Το κλειδί της σχέσης, σύμφωνα με τη Σερ, βρίσκεται στην απλότητα και την πνευματική σύνδεση. «Γελάμε συνέχεια. Απλώς τον λατρεύω», είπε, εξηγώντας ότι ο Έντουαρντς δεν έχει κανένα πρόβλημα με τη μεγάλη διαφορά ηλικίας τους.

«Όχι, δόξα τω Θεώ», σημείωσε με ανακούφιση η σταρ, προσθέτοντας: «Απλώς λέει: ‘Ξέρεις, μεγαλώνεις, αλλά το πνεύμα σου είναι νεότερο’». Πέραν της χημείας τους, η Σερ είναι γεμάτη επαίνους για τον σύντροφό της. «Νομίζω ότι είναι όμορφος. Είναι πραγματικά ταλαντούχος», είπε.

Η σχέση της Σερ με τον Έντουαρντς δεν περιλαμβάνει μόνο εκείνον, αλλά και τον 6χρονο γιο του, Σλας, με τον οποίο η σταρ έχει δεθεί πολύ. «Είναι τόσο αστείος. Είναι τόσο έξυπνος. Είναι μία απόλαυση» είπε.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης, η Σερ αναφέρθηκε και στο νέο της επιχειρηματικό εγχείρημα, το παγωτό Cherlato.

Η Σερ αποκάλυψε ότι συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία των γεύσεων, πολλές από τις οποίες φτιάχνονται «στην κουζίνα της».

«Δοκίμαζα τα πάντα, πηγαίνοντας από το ένα στο άλλο», είπε, περιγράφοντας τη διαδικασία. Τέλος, η Σερ τόνισε ότι αρνείται να βάλει το όνομά της σε προϊόντα που δεν πιστεύει, παρά τις πολλές προτάσεις. «Πρώτα απ’ όλα, θέλω να πω αυτό – μου προσφέρουν να κάνω τα πάντα. Δεν θέλω», δήλωσε.

«Ο κόσμος με εμπιστεύεται, αισθάνεται ότι δεν θα τους έλεγα ψέματα. Δεν θέλω ποτέ αυτό να αλλάξει», ξεκαθάρισε η ηθοποιός του Burlesque, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για αυθεντικότητα σε κάθε πτυχή της ζωής της.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Μις Υφήλιος: Πώς η Μις Μεξικό έδωσε φωνή στην ομορφιά – «Σύμβολο θάρρους απέναντι στο χυδαίο»
Νέα αρχή; 08.11.25

Μις Υφήλιος: Πώς η Μις Μεξικό έδωσε φωνή στην ομορφιά – «Σύμβολο θάρρους απέναντι στο χυδαίο»

Τα καλλιστεία Μις Υφήλιος επισκιάστηκαν από ένα πρωτοφανές δράμα δημόσιου εκφοβισμού, το οποίο οδήγησε στην απομάκρυνση του διευθυντή Ναβάτ Ιτσαραγσίλ και ανέδειξε τη Φατίμα Μπος σε νέο σύμβολο γυναικείας αλληλεγγύης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ουγγαρία: 21χρονος Έλληνας βραβεύτηκε με το «Χρυσό Μετάλλιο Τιμής» – Είχε σώσει πατέρα και κόρη από πνιγμό
Η ανθρωπιά ενώνει 08.11.25

Ουγγαρία: 21χρονος Έλληνας βραβεύτηκε με το «Χρυσό Μετάλλιο Τιμής» – Είχε σώσει πατέρα και κόρη από πνιγμό

Ο Αναστάσιος Γκαρίπης, kite surfer, είχε σώσει το καλοκαίρι στην Επανομή ένα κορίτσι και τον πατέρα του, που παρασύρθηκαν από τα κύματα. «Έκανα αυτό που υπαγορεύεται από την ανθρώπινη υπόσταση», είπε.

Σύνταξη
Πανιώνιος – Μαρούσι 92-80: Δεύτερη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, 0/6 οι «κυανέρθροι»
Μπάσκετ 08.11.25

Πανιώνιος – Μαρούσι 92-80: Δεύτερη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, 0/6 οι «κυανέρθροι»

Πρώτη εκτός έδρας νίκη για το Μαρούσι και δεύτερη συνολικά μετά το 92-80 επί του Πανιωνίου στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας» της Γλυφάδας. Οι «κυανέρυθροι» παρέμειναν χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα (0/6).

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με ιστορική παγωνιά – Πολικό κύμα ψύχους έως την Τετάρτη
Πρόωρος χειμώνας 08.11.25

Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με ιστορική παγωνιά – Πολικό κύμα ψύχους έως την Τετάρτη

Πολικό κύμα ψύχους θα σαρώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες από αυτό το Σαββατοκύριακο και για πέντε ημέρες. Θα πέσουν τα πρώτα χιόνια, ενώ το κρύο θα φτάσει ακόμη και έως τη Φλόριντα.

Σύνταξη
Βορίζια: Μέλος της οικογένειας Καργάκη έβαλε τη βόμβα – Ποιος την κατασκεύασε, πού οδηγείται η αστυνομική έρευνα
Βορίζια 08.11.25

Μέλος της οικογένειας Καργάκη έβαλε τη βόμβα - Ποιος την κατασκεύασε, πού οδηγείται η αστυνομική έρευνα

Η αστυνομία φαίνεται να έχει φτάσει στα ίχνη του βομβιστή και του κατασκευαστή της βόμβας - Μέσα στις φυλακές Αλικαρνασσού οργανώθηκε η βομβιστική επίθεση

Σύνταξη
Λάβρος Σαμαράς κατά Μητσοτάκη: Μετέτρεψε τη ΝΔ σε μπλε υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ – Διέγραψε εμένα άρον – άρον, για «Φεράρι» και «Φραπέ» το σκέφτηκε
Πολιτική Γραμματεία 08.11.25

Λάβρος Σαμαράς κατά Μητσοτάκη: Μετέτρεψε τη ΝΔ σε μπλε υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ – Διέγραψε εμένα άρον – άρον, για «Φεράρι» και «Φραπέ» το σκέφτηκε

Με γλώσσα σκληρή και χωρίς περιστροφές ο Αντώνης Σαμαράς εξαπολύει δριμεία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η διαφορά μου είναι πολιτική και αξιακή, τονίζει. «Ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει την δεξιά, την κεντροδεξιά, ούτε την ιστορία και τη βάση της ΝΔ. Για αυτό την έχει μετατρέψει σε υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα». «Δεν έφυγα για να επιστρέψω. Με διέγραψε», λέει, πετώντας νέα καρφιά

Σύνταξη
Η όμορφη κίνηση του Σλούκα προκειμένου νεαρός παίκτης του Περιστεριού να σκοράρει (vid)
Μπάσκετ 08.11.25

Η όμορφη κίνηση του Σλούκα προκειμένου νεαρός παίκτης του Περιστεριού να σκοράρει (vid)

Ο Κώστας Σλούκας έκανε εσκεμμένα φάουλ στον 18χρονο Δημήτρη Παπαγεωργίου προκειμένου ο νεαρός καλαθοσφαιριστής να σημειώσει τους πρώτους του πόντους με το Περιστέρι.

Σύνταξη
42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Χιλιάδες δρομείς στα 5χλμ – Νικήτρια με ρεκόρ η Αναστασάκη, πρωτιά και ο Γεωργίου
Μοναδικές στιγμές 08.11.25

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Χιλιάδες δρομείς στα 5χλμ – Νικήτρια με ρεκόρ η Αναστασάκη, πρωτιά και ο Γεωργίου

Οι αγώνες ξεκίνησαν από τη Λεωφόρο Αμαλίας και τερμάτισαν στο Παναθηναϊκό Στάδιο, με τη συμμετοχή χιλιάδων δρομέων όλων των ηλικιών

Σύνταξη
Μαραθώνιος Αθήνας: Ποια είναι τα φαβορί για μία θέση στο βάθρο
Αθλητισμός & Σπορ 08.11.25

Μαραθώνιος Αθήνας: Ποια είναι τα φαβορί για μία θέση στο βάθρο

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας θα αναδείξει τους νέους Πανελληνιονίκες προσδίδοντας επιπλέον ενδιαφέρον και ένταση στη μεγάλη αυτή γιορτή.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Η πόλωση αμερικανικού τύπου εξαπλώνεται στον κόσμο – Ο ρόλος των social media
Φαύλος κύκλος 08.11.25

Η πόλωση αμερικανικού τύπου εξαπλώνεται στον κόσμο – Ο ρόλος των social media

Έρευνες δείχνουν ότι αλγόριθμοι social media και η θεματολογία πολλών ΜΜΕ έχουν κάτι κοινό. Επιλέγουν, στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής, να ενισχύουν τη διχόνοια με θέματα «πολιτιστικού πολέμου»

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το ΕΚΠΑ προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε όλους τους φοιτητές του στο πρόγραμμα Google AI Pro
Τεχνητή νοημοσύνη 08.11.25

Το ΕΚΠΑ προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε όλους τους φοιτητές του στο πρόγραμμα Google AI Pro

«Στόχος της δράσης είναι η χρήση των παραπάνω από τους εγγεγραμμένους φοιτητές του Πανεπιστημίου, χρησιμοποιώντας στις σπουδές τους κορυφαία εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης», σημειώνεται από το ΕΚΠΑ

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε
Ποδόσφαιρο 08.11.25

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε για την 11η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
LIVE: Σάντερλαντ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 08.11.25

LIVE: Σάντερλαντ – Άρσεναλ

LIVE: Σάντερλαντ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Σάντερλαντ – Άρσεναλ για την 11η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Διαιτητής Γ’ Εθνικής κατάγγειλε απειλές πριν από αγώνα – ΕΠΟ: «Καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας»
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Διαιτητής Γ’ Εθνικής κατάγγειλε απειλές πριν από αγώνα – ΕΠΟ: «Καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας»

Ξεπέρασαν κάθε όριο στη Γ’ Εθνική καθώς ο Μεσσήνιος διαιτητής Αλέξανδρος Τσαμούρης κατάγγειλε στην αστυνομία απειλητικό τηλεφώνημα. Δήλωσε κώλυμα και αντικαταστάθηκε από το ματς Πύργος-Ζάκυνθος

Βάιος Μπαλάφας
Παναιτωλικός-ΑΕΛ 3-0: Ανάσα για τους γηπεδούχους, «καμπανάκια» για τους Θεσσαλούς
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Παναιτωλικός-ΑΕΛ 3-0: Ανάσα για τους γηπεδούχους, «καμπανάκια» για τους Θεσσαλούς

Ηταν ανώτερος και το έδειξε ο Παναιτωλικός, ο οποίος νίκησε άνετα 3-0 την ΑΕΛ, πετυχαίνοντας δυο γκολ με πέναλτι. Οι Αγρινιώτες ανέβηκαν στην 9η θέση και οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να ζορίζονται

Σύνταξη
Τραμπ: Προτείνει την απευθείας αποστολή χρημάτων στους δικαιούχους, παρακάμπτοντας τις ασφαλιστικές
Εν μέσω shutdown 08.11.25

Ο Τραμπ προτείνει την... απευθείας αποστολή χρημάτων στους δικαιούχους, παρακάμπτοντας τις ασφαλιστικές

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι στόχος είναι να μπορούν οι Αμερικανοί να αγοράσουν μόνοι τους μια «καλύτερη ασφαλιστική κάλυψη υγείας» και να τους περισσεύουν χρήματα

Σύνταξη
Μίρα Ναΐρ: Πώς η σπουδαία κινηματογραφίστρια σμίλεψε τον γιο της Ζοράν Μαμντάνι – «Το οξυγόνο μου, το καύσιμο μου»
Μήλο και μηλιά 08.11.25

Μίρα Ναΐρ: Πώς η σπουδαία κινηματογραφίστρια σμίλεψε τον γιο της Ζοράν Μαμντάνι – «Το οξυγόνο μου, το καύσιμο μου»

Καθώς ο Ζοράν Μαμντάνι γράφει ιστορία στη Νέα Υόρκη, όλοι συμφωνούν σε ένα. Η μητέρα του Μίρα Ναΐρ και οι ταινίες της είναι γεμάτες από τις αξίες που ο απόγονος της έφερε με κρότο στην πολιτική σκηνή της καπιταλιστικής υπερδύναμης των ΗΠΑ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
