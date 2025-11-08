«Δεν ζουν τη ζωή μου» – Η 79χρονη Σερ απαντάει στους επικριτές της για τον 39χρονο σύντροφό της 

Η 79χρονη ντίβα Σερ, σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην Γκέιλ Κινγκ, μίλησε για τα 40 χρόνια διαφοράς με τον σύντροφό της και απάντησε σε όλους όσοι την κατηγορούν λέγοντας ξεκάθαρα: «Δεν έχετε ιδεά»

Παρά τη διαφορά των σαράντα ετών που έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια από τότε που συνδέθηκαν το 2022, η Σερ δηλώνει ότι η ηλικία δεν υπήρξε ποτέ εμπόδιο, ενώ εξηγεί γιατί ο νεότερος σύντροφός της «δεν έχει πρόβλημα» με τη μεγάλη ηλικιακή διαφορά τους, βρίσκοντας το μυστικό της ευτυχίας στο άφθονο γέλιο και τον κοινό ενθουσιασμό.

Από το Believe έως το Burlesque, η αειθαλής Σερ έχει αποδείξει ότι ζει τη ζωή της με αυστηρά δικούς της κανόνες.

Σε νέα τηλεοπτική της εμφάνιση, η 79χρονη καλλιτέχνιδα κλήθηκε να σχολιάσει τις αντιδράσεις του κοινού για τον δεσμό της με τον Αλεξάντερ Έντουαρντς, τον οποίο χαρακτήρισε «έναν από τους πιο ταλαντούχους ανθρώπους που έχει συναντήσει».

Η απάντηση της Σερ στους επικριτές ήταν αφοπλιστική. «Δεν ζουν τη ζωή μου» είπε ενώ αποκάλυψε ότι η σχέση αυτή εκπλήρωσε μια παλαιότερη, αστεία της ευχή. «Θεέ μου, δώσε μου ένα παιδί και έναν άνδρα» είχε ευχηθεί. Το παιδί στην εκπλήρωση της ευχής της είναι ο 6χρονος γιος του Έντουαρντς, Σλας.

Η Σερ, αρνείται κατηγορηματικά να συμμορφωθεί με τις κοινωνικές νόρμες. Μιλώντας στην Γκέιλ Κινγκ για την εκπομπή CBS Mornings, η 79χρονη ντίβα μίλησε για τη σχέση της με τον σαράντα χρόνια νεότερο της μουσικό που ξεκίνησε το 2022 προκαλώντας αναρίθμητα σχόλια λόγω της ηλικιακής διαφοράς των σαράντα ετών μεταξύ τους.

Η Σερ είπε ότι τα όσα λέγονται την αφήνουν παγερά αδιάφορη. «Ό,τι να ‘ναι», είπε η Σερ στην Γκέιλ Κινγκ. «Δεν ζουν τη ζωή μου. Κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει ανάμεσά μας, αλλά απλώς το διασκεδάζουμε πολύ».

Το κλειδί της σχέσης, σύμφωνα με τη Σερ, βρίσκεται στην απλότητα και την πνευματική σύνδεση. «Γελάμε συνέχεια. Απλώς τον λατρεύω», είπε, εξηγώντας ότι ο Έντουαρντς δεν έχει κανένα πρόβλημα με τη μεγάλη διαφορά ηλικίας τους.

«Όχι, δόξα τω Θεώ», σημείωσε με ανακούφιση η σταρ, προσθέτοντας: «Απλώς λέει: ‘Ξέρεις, μεγαλώνεις, αλλά το πνεύμα σου είναι νεότερο’». Πέραν της χημείας τους, η Σερ είναι γεμάτη επαίνους για τον σύντροφό της. «Νομίζω ότι είναι όμορφος. Είναι πραγματικά ταλαντούχος», είπε.

Η σχέση της Σερ με τον Έντουαρντς δεν περιλαμβάνει μόνο εκείνον, αλλά και τον 6χρονο γιο του, Σλας, με τον οποίο η σταρ έχει δεθεί πολύ. «Είναι τόσο αστείος. Είναι τόσο έξυπνος. Είναι μία απόλαυση» είπε.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης, η Σερ αναφέρθηκε και στο νέο της επιχειρηματικό εγχείρημα, το παγωτό Cherlato.

Η Σερ αποκάλυψε ότι συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία των γεύσεων, πολλές από τις οποίες φτιάχνονται «στην κουζίνα της».

«Δοκίμαζα τα πάντα, πηγαίνοντας από το ένα στο άλλο», είπε, περιγράφοντας τη διαδικασία. Τέλος, η Σερ τόνισε ότι αρνείται να βάλει το όνομά της σε προϊόντα που δεν πιστεύει, παρά τις πολλές προτάσεις. «Πρώτα απ’ όλα, θέλω να πω αυτό – μου προσφέρουν να κάνω τα πάντα. Δεν θέλω», δήλωσε.

«Ο κόσμος με εμπιστεύεται, αισθάνεται ότι δεν θα τους έλεγα ψέματα. Δεν θέλω ποτέ αυτό να αλλάξει», ξεκαθάρισε η ηθοποιός του Burlesque, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για αυθεντικότητα σε κάθε πτυχή της ζωής της.