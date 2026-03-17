Στη φυλακή ο αστυνομικός για το τροχαίο στη Βουλή με θύμα τον 63χρονο

Στη φυλακή οδηγείται ο 43χρονος αστυνομικός που κατηγορείται για το τροχαίο έξω από τη Bουλή.

Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης, η οποία προκάλεσε το θάνατο επειδή παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη και κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα και ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Πρόκειται για ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα.

Ζητούν δικαιοσύνη

Η οικογένεια του θύματος μάλιστα σε ανακοίνωση της έκανε λόγο για ακραία εγκληματική οδική συμπεριφορά του οδηγού και ζητά την αποκάλυψη της πλήρης αλήθειας για τις συνθήκες του τροχαίου και την απόδοση δικαιοσύνης.