Συγκλονίζουν τα λόγια του αυτόπτη μάρτυρα του τροχαίου με θύμα 63χρονο έξω από τη Βουλή – Βίντεο ντοκουμέντο

Συγκλονίζουν τα λόγια του αυτόπτη μάρτυρα του τροχαίου με θύμα τον 63χρονο, έξω από τη Βουλή.

Ο αυτόπτης μάρτυρας, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά το τροχαίο αναζητούσε επί ώρες κάποιον από την οικογένεια του θύματος στα νοσοκομεία της Αθήνας προκειμένου να του παραδώσει τα στοιχεία του και να καταθέσει τα όσα είδε.

«Το είδα όλο μπροστά μου»

Σύμφωνα με την οικογένεια του θύματος, οι αρχές δεν τον αναζήτησαν στο σημείο και δεν τον ενέταξαν εξ αρχής ως μάρτυρα κατά την επίσημη καταγραφή του δυστυχήματος.

Την ίδια ώρα, ο νεαρός άνδρας λίγα λεπτά μετά το σοκαριστικό τροχαίο που προκάλεσε αστυνομικός έστειλε ηχητικό σε φίλο του περιγράφοντας τα όσα είχε δει.

Στο ηχητικό, ο ίδιος καταγράφεται να λέει «Σπύρο τον σκότωσε μπροστά μου ρε. Ξεκινάει το μηχανάκι της αστυνομίας, ξεκινάει από απέναντι από τη Βουλή, από απέναντι, καθόταν στο αντίθετο ρεύμα και ξεκινάει από το απέναντι ρεύμα, όπως ξεκινάω κι εγώ στο φανάρι της Βουλής στην Βασιλίσσης Σοφίας, ξεκινάει τάπα ρε και δεν κοιτούσε ευθεία, κοιτούσε εμάς και πάει και σκάει πάνω στο άλλο μετωπικά, σε ένα παπί που ήταν ένας ανθρωπάκος. Το είδα όλο μπροστά ήμουν ο πρώτος που ήμουν εκεί. Παίρνω 100 κατευθείαν, σκότωσαν άνθρωπο ρε, που πήγαινε 5 η ώρα στη δουλειά του. Δεν μπορούσα καν να πάω κοντά, ο αστυνομικός ζούσε, ο άλλος δεν κουνήθηκε ούτε λίγο, δεν καταλαβαίνεις ο άνθρωπος έχει πεθάνει μπροστά μου» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Θα εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο μέσο»

Την ίδια ώρα η οικογένεια του θύματος είναι παγωμένη. «Μοναδική απαίτηση και αταλάντευτη θέση της οικογένειας είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θα εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για την αποκάλυψη της πλήρους αλήθειας και την παραπομπή παντός υπαιτίου. Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η ποινική δίωξη και η παραδειγματική τιμωρία του υπαίτιου οδηγού, οι ενέργειες του οποίου στέρησαν τη ζωή από έναν νέο άνθρωπο. Θα παρακολουθούμε στενά τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, προκειμένου να αποδοθεί το δίκαιο που αναλογεί στη μνήμη του συγγενή μας» υπογραμμίζουν.

Ο αστυνομικός συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση και αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη.