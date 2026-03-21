Αστυνομικός για το τροχαίο στη Βουλή: Ακολουθούσα ύποπτο όχημα – Αρνούμαι την κατηγορία θανατηφόρας επικίνδυνης οδήγησης

Τα όσα ισχυρίστηκε στην απολογία του ο αστυνομικός που προκάλεσε το τροχαίο έξω από τη Βουλή, τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης 12 Μαρτίου, παρουσιάζει το in.

Ο αστυνομικός υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τρίτη, μετά την απολογία του σε εισαγγελέα και ανακριτή, προφυλακίστηκε.

Ο αστυνομικός, ξεκίνησε την απολογία του εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του 63χρονου πατέρα δυο παιδιών.

Η απολογία του αστυνομικού

«Πριν αναφερθώ στις συνθήκες του συμβάντος, θέλω να εκφράσω αφενός την βαθύτατη λύπη μου για το θανάσιμο τραυματισμό του 63χρονου και αφετέρου να συλλυπηθώ την οικογένειά του. Όμως και ειδικώς προς την αποδιδόμενη κατηγορία της θανατηφόρας επικίνδυνης οδήγησης, την αρνούμαι ρητά» ανέφερε αρχικά σύμφωνα με πληροφορίες.

Στη συνέχεια φέρεται να είπε πως ακολουθούσε ένα ύποπτο όχημα, γι’ αυτό και παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη.

«Την 12η-3 ημέρα Πέμπτη στις 5:40 εκτελώντας διατεταγμένη υπηρεσία, κινούμενος επί της οδού Ακαδημίας στην Αθήνα, με κατεύθυνση προς τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας. Πλησιάζοντας στη συμβολή με τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και σε σχετικά κοντινή απόσταση από αυτή, αντιλήφθηκα ότι στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση την οδό Ριζάρη εκινείτο ένα όχημα που έκρινα ύποπτο. Έχοντας ενεργοποιήσει το φάρο, ο οδηγός του αγνώστου σε μένα οχήματος απέκτησε αμέσως οπτική επαφή μαζί μου και εν συνεχεία αναπτύσσοντας ταχύτητα συνέχισε ευθεία την πορεία του.

Θεώρησα την αντίδρασή του άγνωστου οδηγού ήταν ύποπτη και για το λόγο αυτό συνέχισα να κινούμαι μέχρι το ύψος της συμβολής των οδών και στο αριστερό άκρο της οδού Ακαδημίας, τοποθετώντας μάλιστα τη δίκυκλη μοτοσικλέτα μου σε θέση λοξή προς τα αριστερά στο οδόστρωμα, προκειμένου να έχω συνεχή οπτική επαφή με την πορεία της άγνωστης σε μένα δίκυκλης μοτοσικλέτας, όταν και εντόπισα άλλο επίσης ύποπτο όχημα στην ίδια κατεύθυνση με το προηγούμενο και θεώρησα ότι και τα δύο οχήματα τελούν σε συνεννόηση».

Έπειτα, ξεκίνησε να δίνει εξηγήσεις για το πώς συνέβη το τροχαίο.

«Ο φωτεινός σηματοδότης που υπήρχε στην πορεία μου επί της οδού Ακαδημίας ήταν ερυθρός και αντίστοιχα πράσινος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας.

Παρέμεινα ακινητοποιημένος στο ίδιο σημείο για περίπου 20 δευτερόλεπτα, ελέγχοντας αφενός την κίνηση των διερχόμενων οχημάτων επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας και αφετέρου προσπαθώντας ταυτόχρονα να μην χάσω οπτική επαφή με τα ύποπτα οχήματα.

Προσπαθώντας κατά την κίνησή μου να αποκτήσω εκ νέου οπτική επαφή με το άγνωστο- ύποπτο όχημα, αντιλήφθηκα ξαφνικά μία δίκυκλη μοτοσικλέτα να κινείται στο άκρο δεξιό της μεσαίας λωρίδας του ρεύματος κυκλοφορίας της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας με κατεύθυνση προς την οδό Πανεπιστημίου. Σχεδόν αμέσως μετά την είσοδό μου στη λεωφόρο, η δίκυκλη μοτοσικλέτα (του 63χρονου) βρισκόταν σε απόσταση τουλάχιστον 60-70 μέτρων από εμένα και κατά συνέπεια ο οδηγός της θα μπορούσε με βεβαιότητα να διαπιστώσει τη θέση και την πορεία μου στο οδόστρωμα καθώς ήταν ενεργοποιημένος τόσο ο μπλε φάρος, όσο και η ηχητική σειρήνα του οχήματος μου.

Πίστεψα βάσιμα ότι ο οδηγός της αντιθέτως κινούμενης δίκυκλης μοτοσικλέτας θα ελαττώσει έστω την ταχύτητα του και θα κινηθεί προς τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, αντιλαμβανόμενος όχημα άμεσης ανάγκης. Πλην όμως ο οδηγός της δίκυκλης μοτοσικλέτας συνέχισε να κινείται με την ίδια ταχύτητα παρεκκλίνοντας μάλιστα της πορείας του προς τα αριστερά».

Τέλος, ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε πως το θύμα παρέκκλινε από την πορεία του.

«Σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα παρέκκλινε μάλιστα της πορείας του προς τα αριστερά, δηλαδή προς τον ορατό σε εκείνον κίνδυνο.

Εν προκειμένω με τις παραβάσεις του ΚΟΚ για τις οποίες κατηγορούμαι, κατέστην ταυτόχρονα ισότιμο εν δυνάμει θύμα της δικής μου συμπεριφοράς».