21.03.2026 | 15:10
Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας κατά την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου
Αστυνομικός για το τροχαίο στη Βουλή: Ακολουθούσα ύποπτο όχημα – Αρνούμαι την κατηγορία θανατηφόρας επικίνδυνης οδήγησης
Ελλάδα 21 Μαρτίου 2026, 17:24

Ο αστυνομικός, ξεκίνησε την απολογία του εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του 63χρονου πατέρα δυο παιδιών.

Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

Τα όσα ισχυρίστηκε στην απολογία του ο αστυνομικός που προκάλεσε το τροχαίο έξω από τη Βουλή, τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης 12 Μαρτίου, παρουσιάζει το in.

Ο αστυνομικός υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τρίτη, μετά την απολογία του σε εισαγγελέα και ανακριτή, προφυλακίστηκε.

Η απολογία του αστυνομικού

«Πριν αναφερθώ στις συνθήκες του συμβάντος, θέλω να εκφράσω αφενός την βαθύτατη λύπη μου για το θανάσιμο τραυματισμό του 63χρονου και αφετέρου να συλλυπηθώ την οικογένειά του. Όμως και ειδικώς προς την αποδιδόμενη κατηγορία της θανατηφόρας επικίνδυνης οδήγησης, την αρνούμαι ρητά» ανέφερε αρχικά σύμφωνα με πληροφορίες.

Στη συνέχεια φέρεται να είπε πως ακολουθούσε ένα ύποπτο όχημα, γι’ αυτό και παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη.

«Την 12η-3 ημέρα Πέμπτη στις 5:40 εκτελώντας διατεταγμένη υπηρεσία, κινούμενος επί της οδού Ακαδημίας στην Αθήνα, με κατεύθυνση προς τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας. Πλησιάζοντας στη συμβολή με τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και σε σχετικά κοντινή απόσταση από αυτή, αντιλήφθηκα ότι στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση την οδό Ριζάρη εκινείτο ένα όχημα που έκρινα ύποπτο. Έχοντας ενεργοποιήσει το φάρο, ο οδηγός του αγνώστου σε μένα οχήματος απέκτησε αμέσως οπτική επαφή μαζί μου και εν συνεχεία αναπτύσσοντας ταχύτητα συνέχισε ευθεία την πορεία του.

Θεώρησα την αντίδρασή του άγνωστου οδηγού ήταν ύποπτη και για το λόγο αυτό συνέχισα να κινούμαι μέχρι το ύψος της συμβολής των οδών και στο αριστερό άκρο της οδού Ακαδημίας, τοποθετώντας μάλιστα τη δίκυκλη μοτοσικλέτα μου σε θέση λοξή προς τα αριστερά στο οδόστρωμα, προκειμένου να έχω συνεχή οπτική επαφή με την πορεία της άγνωστης σε μένα δίκυκλης μοτοσικλέτας, όταν και εντόπισα άλλο επίσης ύποπτο όχημα στην ίδια κατεύθυνση με το προηγούμενο και θεώρησα ότι και τα δύο οχήματα τελούν σε συνεννόηση».

Έπειτα, ξεκίνησε να δίνει εξηγήσεις για το πώς συνέβη το τροχαίο.

«Ο φωτεινός σηματοδότης που υπήρχε στην πορεία μου επί της οδού Ακαδημίας ήταν ερυθρός και αντίστοιχα πράσινος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας.

Παρέμεινα ακινητοποιημένος στο ίδιο σημείο για περίπου 20 δευτερόλεπτα, ελέγχοντας αφενός την κίνηση των διερχόμενων οχημάτων επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας και αφετέρου προσπαθώντας ταυτόχρονα να μην χάσω οπτική επαφή με τα ύποπτα οχήματα.

Προσπαθώντας κατά την κίνησή μου να αποκτήσω εκ νέου οπτική επαφή με το άγνωστο- ύποπτο όχημα, αντιλήφθηκα ξαφνικά μία δίκυκλη μοτοσικλέτα να κινείται στο άκρο δεξιό της μεσαίας λωρίδας του ρεύματος κυκλοφορίας της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας με κατεύθυνση προς την οδό Πανεπιστημίου. Σχεδόν αμέσως μετά την είσοδό μου στη λεωφόρο, η δίκυκλη μοτοσικλέτα (του 63χρονου) βρισκόταν σε απόσταση τουλάχιστον 60-70 μέτρων από εμένα και κατά συνέπεια ο οδηγός της θα μπορούσε με βεβαιότητα να διαπιστώσει τη θέση και την πορεία μου στο οδόστρωμα καθώς ήταν ενεργοποιημένος τόσο ο μπλε φάρος, όσο και η ηχητική σειρήνα του οχήματος μου.

Πίστεψα βάσιμα ότι ο οδηγός της αντιθέτως κινούμενης δίκυκλης μοτοσικλέτας θα ελαττώσει έστω την ταχύτητα του και θα κινηθεί προς τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, αντιλαμβανόμενος όχημα άμεσης ανάγκης. Πλην όμως ο οδηγός της δίκυκλης μοτοσικλέτας συνέχισε να κινείται με την ίδια ταχύτητα παρεκκλίνοντας μάλιστα της πορείας του προς τα αριστερά».

Τέλος, ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε πως το θύμα παρέκκλινε από την πορεία του.

«Σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα παρέκκλινε μάλιστα της πορείας του προς τα αριστερά, δηλαδή προς τον ορατό σε εκείνον κίνδυνο.

Εν προκειμένω με τις παραβάσεις του ΚΟΚ για τις οποίες κατηγορούμαι, κατέστην ταυτόχρονα ισότιμο εν δυνάμει θύμα της δικής μου συμπεριφοράς».

Τράπεζες
Τράπεζες: Το σχέδιο αύξησης κερδών στην Ελλάδα – Δάνεια, asset management και ασφάλειες στο επίκεντρο

Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

Κόσμος
ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν την πυρηνική εγκατάσταση στη Νατάνζ

Νέο βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα μπροστά από τη Βουλή – Τα δραματικά λεπτά που ακολούθησαν μετά την φονική σύγκρουση
Ελλάδα 21.03.26

Ο αστυνομικός παραβιάζει τον φωτεινό σηματοδότη επί της Ακαδημίας και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα προχωρά και σε δεύτερη παράβαση, αφού κινείται στο αντίθετο ρεύμα της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας.

Λέσβος: Κτηνοτρόφοι απέκλεισαν το λιμάνι της Μυτιλήνης
Ελλάδα 21.03.26

Στο λιμάνι της Μυτιλήνης επέστρεψαν κτηνοτρόφοι της Λέσβου που διαμαρτύρονται για το αδιάθετο γάλα . Έχουν προχωρήσει στον αποκλεισμό των εισόδων του λιμανιού όπου θα ξεκινούσε η επιβίβαση πλοιαρίων με προορισμό την Τουρκία.

Προσωρινά κρατούμενος ο 19χρονος που ήταν μαζί με τον 20χρονο το βράδυ της δολοφονίας του στη Καλαμαριά
Ελλάδα 21.03.26

Οι εξηγήσεις που έδωσε για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στο σημείο όπου τελέστηκε το φονικό επεισόδιο στην Καλαμαριά δεν φαίνεται να έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα

Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας σε όλη την επικράτεια κατά την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου
Ελλάδα 21.03.26

Η Αστυνομία λαμβάνει, την Τρίτη 24 Μαρτίου και την Τετάρτη 25 Μαρτίου, αυξημένα μέτρα στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη και αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων

Τσαγκαράκης: Εξελίξεις στη υπόθεση – Συνελήφθη μία υπάλληλός του
Ελλάδα 21.03.26

Μαζί με τον γκαλερίστα συνελήφθη και μια υπάλληλός του, στην οποία φέρεται να είχε αναθέσει να κρύψει το Ευαγγέλιο, όταν αντιλήφθηκε πως γίνουν έλεγχοι εναντίον του

Θεσσαλονίκη: Κλήσεις σε 1.750 οδηγούς για παράνομο παρκάρισμα μπροστά σε κάδους – Πόσο είναι το πρόστιμο
Περίπου 1.750 οδηγοί «πιάστηκαν» να έχουν παρκάρει παράνομα, εντός του 2025, μπροστά από κάδους ή σε σημεία που εμπόδιζαν τη δουλειά των εργαζομένων στην καθαριότητα,

Νέο βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα μπροστά από τη Βουλή – Τα δραματικά λεπτά που ακολούθησαν μετά την φονική σύγκρουση
Ελλάδα 21.03.26

Νικηφόρα έκλεισε τη σεζόν ο Πανιώνιος (3-0), «άλμα» παραμονής η Ελλάς Σύρου (1-0)
Με 0-0 απέναντι στη Μαρκό, έκλεισε τη σεζόν στη Super League 2 η πρωταθλήτρια Καλαμάτα, ενώ ο Πανιώνιος νίκησε 3-0 εντός τον Ολυμπιακό Β’ . «Αγκαλιά» με την παραμονή η Ελλάς Σύρου νίκησε 1-0 τα Χανιά.

Ήλιος, θάλασσα, τέχνη και σεξ – Όταν ο Πικάσο και η Λι Μίλερ πήγαν διακοπές υπό τη σκιά του φασισμού
Στο βιβλίο «In a Vast Horizon», η Άννα Τόμασον αναβιώνει τον μποέμ κόσμο μιας ομάδας φίλων καλλιτεχνών που πέρασαν ένα ζεστό καλοκαίρι στη νότια Γαλλία το 1937. Μεταξύ αυτών ο Πικάσο και η Λι Μίλερ.

Είκοσι δύο κράτη, μεταξύ των οποίων πολλά μέλη της ΕΕ, δηλώνουν «έτοιμα να συμβάλουν» για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ
«Εκφράζουμε την ετοιμότητά μας να συμβάλλουμε σε προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης μέσω των Στενών των Ορμούζ», αναφέρουν, χωρίς να διευκρινίζουν τον τρόπο

Λέσβος: Κτηνοτρόφοι απέκλεισαν το λιμάνι της Μυτιλήνης
LIVE: Φούλαμ – Μπέρνλι
LIVE: Φούλαμ – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φούλαμ – Μπέρνλι για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Δυτική Όχθη: Αντιπροσωπεία της ΕΕ και ευρωπαϊκές χώρες καταδικάζουν την αύξηση της βίας των εποίκων κατά των Παλαιστινίων
Την ώρα που ο κόσμος έχει στραμμένα τα μάτια στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν αύξηση των φονικών επιθέσεων από Ισραηλινούς εποίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Προσωρινά κρατούμενος ο 19χρονος που ήταν μαζί με τον 20χρονο το βράδυ της δολοφονίας του στη Καλαμαριά
Οι εξηγήσεις που έδωσε για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στο σημείο όπου τελέστηκε το φονικό επεισόδιο στην Καλαμαριά δεν φαίνεται να έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα

Βρετανία: Σε έξαρση η μηνιγγίτιδα με 34 κρούσματα – Ουρές φοιτητών για να εμβολιαστούν
Ήδη δύο φοιτητές στην Βρετανία έχασαν τη ζωή τους από τον ιό της μηνιγγίτιδας Β στο Κεντ, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο - Μέχρι την Παρασκευή είχαν χορηγηθεί στη Βρετανία 4.500 εμβόλια και πάνω από 10.500 δόσεις αντιβιοτικών

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Για «μυστήριο» μιλάει το Axios – CIA και Μοσάντ αναζητούν τα ίχνη του νέου ηγέτη του Ιράν
Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως μετά την ανάληψη των καθκόντων του στο Ιράν - Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας λέει ότι έχει «τραυματιστεί και πιθανώς παραμορφωθεί»

Κοινωνικά δικαιώματα: Μια ιδέα που ήρθε πια η ώρα να εφαρμοστεί
Αναδύεται μια αξιοσημείωτη συναίνεση σχετικά με τα κοινωνικά δικαιώματα ως απάντηση της Ευρώπης στην ανισότητα, την υποβάθμιση της δημοκρατίας και τις γεωπολιτικές αναταραχές

Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος στο Ιράν κλιμακώνεται πέρα ​​από τον έλεγχο του Τραμπ – Αβέβαιη η συνέχεια
Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ολοκληρώνει την τρίτη εβδομάδα του πολέμου στο Ιράν αντιμετωπίζοντας μια κρίση που φαίνεται να του ξεφεύγει από τα χέρια του.

Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας σε όλη την επικράτεια κατά την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου
Γερμανία: Νομοσχέδιο για την ψηφιακή βία και τα πορνογραφικά deepfakes, μετά την καταγγελία ηθοποιού για «ψηφιακό βιασμό»
Η υπόθεση έλαβε τεράστιες διαστάσεις στη Γερμανία, ως «το σοβαρότερο παράδειγμα του πώς η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς ένα εργαλείο για fake news, αλλά και ένα όπλο άσκησης βίας μεταξύ συντρόφων»

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

