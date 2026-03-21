Νέο βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα μπροστά από τη Βουλή – Τα δραματικά λεπτά που ακολούθησαν μετά την φονική σύγκρουση

Νέο βίντεο ντοκουμέντο, που εξασφάλισαν οι «Εξελίξεις Τώρα», καταγράφει καρέ καρέ τα δραματικά λεπτά μετά το τροχαίο που προκάλεσε ο αστυνομικός έξω από τη Βουλή.

Ήταν 5 λεπτά μετά τις 05:30 τα ξημερώματα της 12ης Μαρτίου. Ο αστυνομικός παραβιάζει τον φωτεινό σηματοδότη επί της Ακαδημίας και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα προχωρά και σε δεύτερη παράβαση, αφού κινείται στο αντίθετο ρεύμα της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας.

Ελάχιστα μέτρα πιο κάτω, ο αστυνομικός με την υπηρεσιακή του μοτοσυκλέτα συγκρούεται σχεδόν μετωπικά με το μοναδικό όχημα που κινείται εκείνη την στιγμή στην κάθοδο, τη μηχανή του 63χρονου.

Η σύγκρουση είναι σφοδρή. Οι δύο μοτοσικλετιστές καταλήγουν στην άσφαλτο σε διαφορετικά ρεύματα κυκλοφορίας. Ακόμα και το κράνος που φορούσε ο 63χρονος εκσφενδονίζεται μέτρα μακριά.

<span<br /> data-mce-type=»bookmark» style=»display: inline-block; width: 0px;<br /> overflow: hidden; line-height: 0;»<br /> class=»mce_SELRES_start»>﻿</span><br />

Ο χρόνος «παγώνει». Οι οδηγοί που έχουν δει το σοκαριστικό δυστύχημα αφήνουν τα οχήματά τους στην δεξιά πλευρά του δρόμου. Κατεβαίνουν, ο ένας καλεί σε βοήθεια και ο δεύτερος προσπαθεί να σταματήσει τους διερχόμενους για να φτάσει πάνω από τον αστυνομικό.

Η κυκλοφορία σταματά. Ένας ακόμη αυτόπτης μάρτυρας πλησιάζει τον 63χρονο, σκύβει από πάνω του και προσπαθεί να δει αν έχει της αισθήσεις του. Την ίδια ώρα, κάποιοι σηκώνουν και απομακρύνουν τη μηχανή του αστυνομικού.

Αστυνομικοί που βρίσκονταν έξω από τη Βουλή προσπαθούν να ρυθμίσουν την κυκλοφορία.

8 λεπτά αργότερα εμφανίζεται το πρώτο ασθενοφόρο και παραλαμβάνει τον 63χρονο. Ο αστυνομικός παραμένει στο οδόστρωμα, έχοντας τις αισθήσεις του, με τους συναδέλφους του να προσπαθούν να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες.

16 λεπτά αργότερα φτάνει ένα ακόμη ασθενοφόρο. Στο σημείο πλέον βρίσκονται δύο περιπολικά και ένα όχημα από το ανακριτικό της Τροχαίας. Ο αστυνομικός παραλαμβάνεται από το ΕΚΑΒ και μεταφέρεται τραυματισμένος στο 401.

Έλαβε εξιτήριο, οδηγήθηκε ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή και προφυλακίστηκε.