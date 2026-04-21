Κέντρικ Ναν για Βεζένκοφ: «Παίρνει βοήθεια απ’ τους πορτοκαλί…» (pic)
Ο Κέντρικ Ναν πέταξε… καρφιά για το παιχνίδι του Σάσα Βεζένκοφ, γράφοντας σε διαδικτυακό σχόλιο ότι ο Βούλγαρος σταρ του Ολυμπιακού βοηθιέται από τους διαιτητές.
Μπορεί ο Κέντρικ Ναν λίγες μέρες πριν να ψήφισε τον Σάσα Βεζένκοφ για MVP της regular season της Euroleague, όμως έκανε ένα ιδιαίτερο σχόλιο για τον Βούλγαρο φόργουορντ.
Ο σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού ήταν αυτός που τον έβγαλε πολυτιμότερο παίκτη και στην καλύτερη πεντάδα, όμως ανέφερε ότι ευνοείται από τη διαιτησία.
Συγκεκριμένα, ο Ναν έγραψε ότι παίρνει βοήθεια από τους ρέφερι ο Βεζένκοφ στα ματς που αγωνίζεται, ενώ μάλιστα ανέφερε κι ότι ποτέ δεν έχει να πέφτει πάνω του το οποιοδήποτε double team.
Αναλυτικά το σχόλιο του Κέντρικ Ναν για τον Βεζένκοφ:
«Όλοι οι κυριαρχικοί guards κάνουν πολλά περισσότερα. Ευτυχώς η ομάδα του είναι στο νούμερο 1 και αυτός παίζει εξαιρετικά χωρίς να χρειάζεται να κάνει πολλά. Επίσης παίρνει τρομερή βοήθεια από τους “πορτοκαλί”, καλό γι’ αυτόν. Δεν νομίζω ότι έχει δει ποτέ double team», έγραψε ο Ναν μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις