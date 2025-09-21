Μέσα στην άλυτη υπόθεση δολοφονίας του σκονισμένου φεστιβάλ Burning Man στην έρημο της Νεβάδα

Τα κακά προμηνύματα ήρθαν νωρίς στο φετινό Burning Man — το διαβόητα άγριο, εβδομαδιαίο φεστιβάλ τέχνης, μουσικής και ανεξέλεγκτης αυτοέκφρασης που διοργανώνεται στο τέλος κάθε καλοκαιριού στην έρημο Black Rock της Νεβάδα.

Κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο της 10ήμερης εκδήλωσης, όταν χιλιάδες συμμετέχοντες ανέλαβαν το τρομερό έργο της ανέγερσης μιας πλήρως λειτουργικής πόλης περίπου 80.000 κατοίκων σε μια άγονη αλκαλική πεδιάδα στην έρημο 100 μίλια βόρεια του Reno, ισχυροί άνεμοι κατέστρεψαν πολλές από τις προσωρινές κατασκευές ή εμπόδισαν την ανέγερσή τους.

Κολλημένοι στα αυτοκίνητα για 20 ώρες

Όταν ο άνεμος τελικά κόπασε (ημέρα Κυριακή) και οι πύλες άνοιξαν επίσημα, οι συμμετέχοντες άρχισαν να συρρέουν στην πόλη, ακριβώς την ώρα που άρχισε να βρέχει καρεκλοπόδαρα. Η καταρρακτώδης βροχή επαναλήφθηκε τη Δευτέρα και την Τρίτη, πλημυρίζοντας το συνήθως άνυδρο περιβάλλον.

«Η playa ήταν μια λίμνη», λέει η συμμετέχουσα Erin Kindt, η οποία περιγράφει τη λάσπη που έκανε τους δρόμους της πόλης, καλυμμένους με σκόνη της ερήμου, σχεδόν αδιάβατους και μη προσβάσιμους για τα αυτοκίνητα. Όσοι ήταν ήδη μέσα στην πύλη παρέμειναν κοντά στην κατασκήνωση από ανάγκη, ενώ όσοι ήταν ακόμα έξω έμειναν κολλημένοι στα οχήματά τους — μερικοί για έως και 20 ώρες.

Η βροχή σταμάτησε, επιτέλους

Την Τετάρτη, ο καιρός τελικά βελτιώθηκε, καθώς οι άνεμοι κόπασαν και η έρημος στέγνωσε. Σαν να ήθελε να υπογραμμίσει προφητικά τη μεταφορά της ανανέωσης και της αναγέννησης, μια γυναίκα από το Σολτ Λέικ Σίτι, που συμμετείχε για πρώτη φορά στο Burning Man, ξεκίνησε τη μέρα με ανεξήγητους πόνους στην κοιλιά και την ολοκλήρωσε με μια έκπληξη: μια υγιή κορούλα που γεννήθηκε στο τροχόσπιτό της.

Κινητοποιημένοι από το αναζωπυρωμένο πνεύμα και την αίσθηση του επείγοντος, έχοντας «χάσει» μερικές ημέρες από το Burning Man που περίμεναν, οι πολίτες του Black Rock άρχισαν να γιορτάζουν με μανία.

«Η βροχή σταμάτησε επιτέλους και όλοι γειώθηκαν» λέει η Kindt. «Μετατράπηκε σε ένα άγριο, τρελό, ξέφρενο πάρτι, με ηλιοβασιλέματα και ανατολές γεμάτα από ανθρώπους που ήθελαν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ημέρες του Burning Man που μας είχαν απομείνει».

Τι ακριβώς συνέβη και γιατί παραμένει για την ώρα μυστήριο; Ίσως να μην μάθουμε ποτέ την πλήρη εικόνα. Η έρευνα συνεχίζεται και δεν είναι σαφές ποια πρόοδος έχει σημειωθεί

Μια λίμνη αίματος

Η φρενήρης ενέργεια συνεχίστηκε και το Σάββατο βράδυ, την κορύφωση της εβδομάδας, την εκδήλωση από την οποία πήρε το όνομά του το Burning Man, όταν ολόκληρη η πόλη συγκεντρώνεται για να παρακολουθήσει ένα πανύψηλο ομοίωμα να τυλίγεται στις φλόγες.

Αλλά καθώς τα πυροτεχνήματα φωτίζανε τον ουρανό της ερήμου και η φωτιά κατάπινε το ομοίωμα, τουλάχιστον ένας πολίτης του Black Rock δεν ήταν παρών: ο Vadim Kruglov. Ενώ οι υπόλοιποι Burning Man γιορτάζανε, ο Kruglov βρισκόταν ξαπλωμένος στο έδαφος σε ένα μακρινό κάμπινγκ σε ένα σχετικά έρημο τμήμα του Black Rock City, με το λαιμό του κομμένο, ενώ μια λίμνη αίματος είχε πήξει γύρω από το άψυχο σώμα του.

Τι ακριβώς συνέβη και γιατί παραμένει για την ώρα μυστήριο; Ίσως να μην μάθουμε ποτέ την πλήρη εικόνα. Η έρευνα συνεχίζεται και δεν είναι σαφές ποια πρόοδος έχει σημειωθεί.

Το Τμήμα Σερίφη του Pershing County αρνήθηκε να επιβεβαιώσει στο Rolling Stone εάν έχουν εντοπιστεί ύποπτοι ή να κάνει οποιαδήποτε δήλωση πέραν των δελτίων τύπου του.

Η έρευνα έχει παρεμποδιστεί

Οι διοργανωτές της εκδήλωσης αρνήθηκαν επίσης να σχολιάσουν πέραν των υφιστάμενων δημόσιων δηλώσεών τους. «Το Burning Man Project κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει την έρευνα του σερίφη, ώστε ο δράστης να συλληφθεί και να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη», δήλωσαν οι διοργανωτές.

«Αυτό περιλαμβάνει την πρόθεσή μας να συντονίσουμε μια δωρεά στο πρόγραμμα Secret Witness, το οποίο προσφέρει ανταμοιβές για περισσότερες πληροφορίες που συμβάλλουν στην έρευνα των αρχών επιβολής του νόμου».

Ωστόσο, η έρευνα έχει παρεμποδιστεί από ιδιόμορφες προκλήσεις, ίσως καμία από τις οποίες δεν είναι μεγαλύτερη από το γεγονός ότι ολόκληρη η πόλη στην οποία συνέβη το έγκλημα έχει εξαφανιστεί.

Εάν επιβεβαιωθεί, η δολοφονία του Kruglov θα είναι η μόνη που θα έχει συμβεί στο Black Rock City στα τριάμισι δεκαετίες της ύπαρξής του. Ο θάνατος και η τραγωδία είναι, δυστυχώς, σπάνια αλλά τακτικά φαινόμενα στο Burning Man, και η βία δεν απουσιάζει εντελώς. Το 2024, δύο άτομα συνελήφθησαν με την κατηγορία της επίθεσης με θανατηφόρο όπλο και άλλα τρία με την κατηγορία της βιαιοπραγίας. Η σεξουαλική βία είναι, δυστυχώς, ένα ζήτημα που η κοινότητα του Burning Man αναγκάζεται να αντιμετωπίζει κάθε χρόνο. Αλλά βία αυτού του είδους — φόνος — είναι άγνωστη στο Black Rock City.

«Μια πράξη βίας τόσο φρικτή όσο αυτή που στοίχισε τη ζωή του Kruglov σηματοδοτεί μια απότομη ρήξη σε αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο, σε αντίθεση με πολλές, ή οποιεσδήποτε άλλες παραβάσεις»

Το πνεύμα της κοινότητας

«Το Burning Man είναι επικίνδυνο — αυτό είναι μέρος της πρόκλησης και, όπως διαπίστωσα ο ίδιος μέρος της γοητείας του» γράφει ο Denver Nicks στο Rolling Stone.

«Αφυδάτωση, ηλίαση, ατυχήματα με ποδήλατα, bad trip: αυτοί είναι μόνο μερικοί από τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας συμμετέχων στο Black Rock City. Αλλά υπάρχει μια κοινωνική σύμβαση που υποστηρίζει αυτόν τον κίνδυνο και λέει ότι οι συμμετέχοντες προσέχουν ο ένας τον άλλον.

»Στο Burning Man μπορείς να χάσεις τους φίλους σου, να χαθείς σε μια αμμοθύελλα και να ζήσεις μια μεγάλη περιπέτεια με άγνωστους που θα καταλήξει να κοιμάσαι σε μια αγκαλιά στο κάμπινγκ, είναι επειδή υπάρχει ένα επίπεδο εμπιστοσύνης και σεβασμού για την ασφάλεια όλων που είναι ενσωματωμένο στην κουλτούρα.

»Η ασφάλεια δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα των συμμετεχόντων, ούτε η δεύτερη, αλλά είναι ψηλά στη λίστα: “Η ασφάλεια τρίτη!” όπως λένε οι συμμετέχοντες. Μια πράξη βίας τόσο φρικτή όσο αυτή που στοίχισε τη ζωή του Kruglov σηματοδοτεί μια απότομη ρήξη σε αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο, σε αντίθεση με πολλές, ή οποιεσδήποτε άλλες παραβάσεις».

Ο Krulgov, 37 ετών, ήταν Ρώσος πολίτης που γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ομσκ, μια πόλη ενός εκατομμυρίου κατοίκων στη νοτιοδυτική Σιβηρία

Φόνος;

«Αν και δεν μπόρεσα να πάω στο Burning Man φέτος, έμαθα από συζητήσεις με φίλους και από τις αναφορές μου ότι ο αντίκτυπος της δολοφονίας έγινε αισθητός σχεδόν αμέσως» συνεχίζει ο Denver Nicks στο Rolling Stone.

«Όταν η είδηση διαδόθηκε για πρώτη φορά μέσω των φημών του Burning Man, η πρώτη αντίδραση φάνηκε να είναι η σύγχυση — οι φήμες εκεί υποτίθεται ότι αφορούν το αν οι Daft Punk θα παίξουν στο trash fence ή αν έχει αναπρογραμματιστεί η καύση ενός σημαντικού έργου τέχνης, όχι έναν φρικτό θάνατο.

»Ωστόσο, μετά την τραγωδία, ορισμένοι συμμετέχοντες αναπολούν το τελευταίο Σαββατοκύριακο του φεστιβάλ με άγχος, ακόμη και φόβο. Οι μακροχρόνιες επιπτώσεις ενός τόσο φρικτού συμβάντος που έλαβε χώρα μέσα στην γλυκιά φούσκα του Burning Man είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσουν τους ανθρώπους για πολύ καιρό».

Ρώσος πολίτης

Η Black Rock City είναι διαρρυθμισμένη σε σχήμα πέταλου, με τον ομώνυμο Άνθρωπο στο κέντρο της. Υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα της κοντά στην κορυφή της καμπύλης που ονομάζεται «ανοιχτό κάμπινγκ», όπου ο χώρος κατανέμεται με βάση την αρχή «πρώτος έρχεται, πρώτος εξυπηρετείται».

Το ελεύθερο για όλους έχει ως αποτέλεσμα μια γειτονιά με πιο ακατάστατη, οργανική διάταξη από ό,τι αλλού στην πόλη. Είναι επίσης σχετικά ήσυχη σε σύγκριση με την περιοχή πιο κάτω, κοντά στον Άνθρωπο. Οι μακριές οδοί που εκτείνονται κατά μήκος του πέταλου έχουν ονομαστεί με γράμματα από το Α έως το Λ, ενώ οι κοντύτερες οδοί που τις διασταυρώνουν έχουν αριθμούς όπως σε ένα ρολόι, από τις 2:00 έως τις 10:00. Η σκηνή στην οποία βρέθηκε το πτώμα του Krulgov βρισκόταν κοντά στις 8:30 & I, στο open camping.

Ο Krulgov, 37 ετών, ήταν Ρώσος πολίτης που γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ομσκ, μια πόλη ενός εκατομμυρίου κατοίκων στη νοτιοδυτική Σιβηρία. Μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2016 και, σύμφωνα με τις αρχές, είχε εγκατασταθεί στην πολιτεία της Ουάσιγκτον.

Αν και σπούδασε μηχανικός και εργάστηκε στον τομέα της πληροφορικής, ήταν και καλλιτέχνης. «Ήθελε να δώσει αγάπη», δήλωσε ο φίλος και συνεργάτης του Krulgov, ο Roman Lurye, σε ρωσικό ιστότοπο ειδήσεων. Αυτή ήταν η πρώτη συμμετοχή του στο Burning Man.

Μια μεγάλη καρδιά

Σύμφωνα με μια ανάρτηση στο Instagram από τη φίλη του Sofiia Shcherbakova, ηγήθηκε του καλλιτεχνικού έργου του καταυλισμού του στην παραλία και μάλιστα έφτασε νωρίς για να βοηθήσει στη δημιουργία της πόλης. Η εκδηλωτική αγάπη που περιγράφουν οι φίλοι του αντικατοπτρίζεται στο γλυπτό που εγκατέστησε στην παραλία — λωρίδες χρυσού και λευκού χρώματος απλωμένες σαν κεφαλόδεσμος, που πλαισιώνουν μια καρδιά με ένα καθρέφτη στο εσωτερικό.

Σε μια λεζάντα στο Instagram (μεταφρασμένη από τα ρωσικά) που δημοσιεύτηκε περίπου μια μέρα μετά το θάνατο του Kruglov, ο Lurye αναφέρθηκε στο έργο ως «μια μεγάλη καρδιά… που φαίνεται να έχει δεχτεί αυτά τα τραύματα, να τα έχει μετατρέψει σε τέχνη και να έχει κλείσει τον κύκλο της εμπειρίας».

Όταν άκουσε για πρώτη φορά την είδηση για ένα φόνο στο Burning Man, το Σάββατο βράδυ μετά το Man Burn, ο μακροχρόνιος συμμετέχων Tim LaVelle χόρευε στο DJ CRSTO De La Selva στο σημείο PlayAlchemist, του οποίου η πυραμίδα είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο του ορίζοντα του.

«Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, θυμάμαι καθαρά ότι άκουσα τη λέξη “δολοφονία”», λέει ο LaVelle. «Πέρασε σαν ηλεκτρικό ρεύμα μέσα από την πυραμίδα και όλοι το άκουσαν. Αλλά νομίζω ότι όλοι σκέφτηκαν: “Δεν μπορεί να είναι αλήθεια”. Μόνο το επόμενο πρωί συνειδητοποιήσαμε πραγματικά τι είχε συμβεί».

Άγχος και φόβος

Το τελευταίο μεγάλο γεγονός του Burning Man δεν είναι άλλη μια βακχική γιορτή, αλλά η καύση του Ναού την Κυριακή το ηλιοβασίλεμα, ένα σημαντικό και πάντα κατάλληλα διακοσμημένο κτίσμα στην παραλία, το οποίο οι συμμετέχοντες επισκέπτονται για να προσευχηθούν, να διαλογιστούν και να σκεφτούν.

Όταν η φωτιά κατακαίει τον Ναό, σφραγίζει την καύση της χρονιάς με μια νότα σοβαρότητας. Φέτος, όμως, για τους ανθρώπους που κατασκήνωναν κοντά στο 8:30, η Κυριακή το βράδυ ήταν διαποτισμένη και από μια άλλη σειρά πολύ λιγότερο ευπρόσδεκτων συναισθημάτων: άγχος και φόβο.

Στο Burning Man απαγορεύεται να πετάς σκουπίδια στο έδαφος — ακόμα και υπολείμματα που φαίνονται αβλαβή, όπως η στάχτη από τσιγάρα — λόγω της φιλοσοφίας του event «μην αφήνεις ίχνη». Και γενικά δεν είναι ευπρόσδεκτο να ζητάς νερό από άλλους συμμετέχοντες.

Η ριζοσπαστική αυτονομία είναι βασική αρχή του Burning Man. Αν και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και ένας έμπειρος συμμετέχων μπορεί να μείνει χωρίς νερό και να εξαρτηθεί από τους συναναστρεφόμενους του σε περίπτωση ανάγκης, αν κάποιος περιφέρεται στο Burning Man ζητώντας νερό, αυτό είναι ένδειξη ότι κάτι έχει πάει πολύ στραβά.

Οι δύο διψασμένοι άνδρες

Έτσι, όταν δύο ατημέλητοι άνδρες εισέβαλαν σε ένα από τα κάμπινγκ την Κυριακή, οι συμμετέχοντες που συνάντησαν τους διψασμένους ξένους ήταν ανήσυχοι.

Αν και δεν ήταν ακόμη σαφές ότι είχε συμβεί ανθρωποκτονία το προηγούμενο βράδυ, είχαν ακούσει για το θάνατο ενός τότε άγνωστου συμμετέχοντα και υπήρχε σημαντική και συνεχής παρουσία της αστυνομίας στη γειτονιά τους από το Σάββατο το βράδυ.

Αυτό ήταν αρκετό για να αυξήσει το επίπεδο ανησυχίας στο κάμπινγκ, το οποίο σίγουρα δεν βοήθησε η προσθήκη δύο αμφίβολων ξένων — όσο αθώοι και αν ήταν. «Ήταν σίγουρα απωθητικοί χαρακτήρες που δεν θέλαμε να βρίσκονται στο στρατόπεδό μας, που φαινόταν να είναι βάρος και σαν κάποιοι από τους οποίους θέλαμε να κρατήσουμε απόσταση», λέει ένας παλιός συμμετέχων που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος.

Ήταν αργά το απόγευμα όταν δύο μεσήλικες άνδρες, και οι δύο περίπου 1,80 μ. ύψος, ο ένας μαύρος και ο άλλος λευκός, έφτασαν στο κάμπινγκ τους, λένε οι κάτοικοι. Η αλληλεπίδραση φαινόταν περίεργη από την αρχή

Είχαν πάρει κάποια ουσία

Ήταν αργά το απόγευμα όταν δύο μεσήλικες άνδρες, και οι δύο περίπου 1,80 μ. ύψος, ο ένας μαύρος και ο άλλος λευκός, έφτασαν στο κάμπινγκ τους, λένε οι κάτοικοι. Η αλληλεπίδραση φαινόταν περίεργη από την αρχή.

Οι άνδρες δεν μπήκαν από το δρόμο, αλλά από το πλάι, περνώντας ανάμεσα από παρκαρισμένα αυτοκίνητα και γειτονικά καταλύματα.

Ο λευκός, με ατίθασα μαλλιά μέχρι τους ώμους, παρέλειψε τις ευγενικές κουβέντες και ζήτησε με εμφανή επείγοντα τρόπο νερό. Δεν είχε δοχείο, οπότε οι Burner του χάρισαν μια κανάτα.

Ο μαύρος φορούσε στενά τζιν και γυαλιά ηλίου, τα οποία επέμενε να προτρέπει τους κατασκηνωτές να δοκιμάσουν. Ανέφερε εντελώς τυχαία ότι νωρίτερα είχε εμπλακεί σε καβγά. Είπε ότι του επιτέθηκε μια ομάδα ανδρών και ότι έπρεπε να αμυνθεί.

Χωρίς να τον προσκαλέσουν, κάθισε σε έναν καναπέ για να εκσφενδονίσει αδέξιες ατάκες σε μια από τις γυναίκες, αν και ήταν πολύ εκτός εαυτού για να συνεχίσει μια συζήτηση. «Θέλεις να με ερωτευτείς;», θυμάται μια από τις γυναίκες ότι μουρμούρισε, χωρίς να κοιτάξει προς το μέρος της.

«Προσπάθησε να του απαντήσει, αλλά αυτός δεν κατάλαβε τίποτα», λέει μια άλλη γυναίκα που παρακολουθούσε το διάλογο. «Δεν είδαμε απαραίτητα κάτι, αλλά ήταν φανερό ότι είχαν πάρει κάποια ουσία».

Τους έχουμε δει!

Τρεις από τους παρόντες περιέγραψαν τη συμπεριφορά των δύο αγνώστων ως απόμακρη και απωθητική, και είπαν ότι η ιστορία τους δεν έβγαζε νόημα. Τελικά, δύο άνδρες από το κάμπινγκ έδιωξαν τους εισβολείς με ευγένεια αλλά και αποφασιστικότητα.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι που περιπλανιούνται στον χώρο σας στο Burning Man θέλουν να κάνουν φίλους. Οι άνθρωποι θέλουν να σας γνωρίσουν», λέει ένας από τους συμμετέχοντες στο στρατόπεδο στο Rolling Stone. «Αυτοί οι τύποι φαινόταν εκτός τόπου. Δεν είναι το είδος των ανθρώπων που θέλεις να έχεις στο κάμπινγκ σου».

Αργά εκείνο το βράδυ, πολύ μετά το Temple Burn, μερικοί συμμετέχοντες είχαν επιστρέψει για μια τελευταία νύχτα πάρτι στην playa, ενώ άλλοι παρέμεναν στην σχετική ησυχία του ανοιχτού κάμπινγκ, με τον αδιάκοπο ήχο της EDM να ακούγεται μακριά.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όπως θυμούνται οι κάτοικοι του καταυλισμού, η ηρεμία τους διακόπηκε από μια ομάδα αστυνομικών που μπήκαν στο κάμπινγκ για να κάνουν ερωτήσεις. Τους έδειξαν δύο φωτογραφίες, η καθεμία με έναν από τους άγνωστους που είχαν δει νωρίτερα την ίδια μέρα. Οι κάτοικοι του καταυλισμού λένε ότι οι αστυνομικοί τους είπαν ότι ερευνούσαν την ανθρωποκτονία του Σαββάτου το βράδυ και ότι οι φωτογραφίες ήταν πιθανών υπόπτων.

«Είπαμε: “Ω, Θεέ μου! Ναι, τους έχουμε δει”, λέει ένας από τους συμμετέχοντες στο Rolling Stone. «Ήταν στον καταυλισμό μας νωρίτερα σήμερα!».

«Άτομα ενδιαφέροντος»

Οι δύο άνδρες μπορεί να ήταν εντελώς αθώοι. Τίποτα από την αλληλεπίδρασή τους με τους συμμετέχοντες στο κάμπινγκ δεν τους συνέδεε άμεσα ή έμμεσα με την ανθρωποκτονία του Σαββάτου το βράδυ. Αλλά η αστυνομία ρώτησε και οι συμμετέχοντες απάντησαν, περιγράφοντας ό,τι μπορούσαν για την περίεργη αλληλεπίδραση.

Προσέφεραν ως αποδεικτικό στοιχείο την κανάτα με το νερό από την οποία είχε πιει ένας από τους άνδρες, αλλά, όπως λένε, οι αστυνομικοί δεν έδειξαν ενδιαφέρον. Περίπου 20 λεπτά μετά την αναχώρηση των αστυνομικών, δύο rangers — εθελοντές του Burning Man που λειτουργούν ως κάτι μεταξύ παραϊατρικού και αστυνομικού — έφτασαν με περισσότερες φωτογραφίες των ίδιων ανδρών.

Περιέγραψαν τους άνδρες ως «άτομα ενδιαφέροντος». Οι rangers έψαξαν το στρατόπεδο με φακούς, άρχισαν συζητήσεις με άτομα που ήταν ακόμα ξύπνια και έφυγαν.

Την Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου, η φίλη του Kruglov, Sofiia Shcherbakova, δημοσίευσε στο Instagram ότι είχε εξαφανιστεί. «Τελευταία φορά τον είδαν στο φεστιβάλ Burning Man πριν από 4 ημέρες», έγραψε. «Από τότε δεν έχει επικοινωνήσει. Η σκηνή και τα πράγματά του έμειναν στο κάμπινγκ, αλλά δεν επέστρεψε ποτέ». Την επόμενη μέρα, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ήταν νεκρός.

Η «έξοδος»

Οι παράξενοι άνδρες από τις φωτογραφίες μπορεί να ήταν απλώς μάρτυρες μιας πιθανής δολοφονίας, ή μπορεί να μην είχαν καμία σχέση με αυτήν. Όμως, κάποιος έκοψε το λαιμό του Vadim Kruglov στο Burning Man το βράδυ της 30ής Αυγούστου, πράγμα που σημαίνει ότι, στις 31 Αυγούστου, πιθανότατα υπήρχε ένας ή περισσότεροι δολοφόνοι ελεύθεροι στο Black Rock City.

Αναπόφευκτα, λίγα λεπτά μετά την πτώση του ομοιώματος του Άνδρα στο έδαφος το Σάββατο βράδυ, μερικοί συμμετέχοντες αρχίζουν να φεύγουν από το Black Rock City. Αυτό που ξεκινά ως μια μικρή ουρά μεγαλώνει ώρα με την ώρα την Κυριακή και τη Δευτέρα, μετατρέποντας σε μια τεράστια μετανάστευση οχημάτων καλυμμένων με γκρίζα σκόνη της ερήμου και γεμάτων με εξαντλημένους ανθρώπους — το όλο φαινόμενο είναι μια εμπειρία από μόνη της, γνωστή στη γλώσσα του Burning Man ως «έξοδος».

Κανένας έλεγχος

Υπάρχει ένας μοναδικός δρόμος δύο λωρίδων που οδηγεί μέσα και έξω από την πόλη Black Rock City, ο οποίος καταλήγει στην πύλη του Burning Man. Για να γίνει η έξοδος πιο εύκολη και λιγότερο αγχωτική, όταν η ουρά μεγαλώσει αρκετά, αρχίζει η παλμική κίνηση, όπου τα οχήματα κινούνται σε ομάδες αντί να προχωρούν με ταχύτητα 5 μίλια την ώρα.

Μια ομάδα διανύει αρκετά χιλιόμετρα στον δρόμο, ενώ η άλλη ομάδα πίσω της περιμένει. Όταν η πρώτη ομάδα φτάσει στο επόμενο σημείο στάσης, η ομάδα πίσω της την ακολουθεί. Οι άνθρωποι εκμεταλλεύονται την ευκαιρία για να σβήσουν τις μηχανές των αυτοκινήτων τους, να βγουν έξω και να περπατήσουν, να χορέψουν, να παίξουν φρίσμπι και να μοιραστούν σνακ με τους επιβάτες του επόμενου αυτοκινήτου.

«Θα ήταν δύσκολο να σχεδιαστούν πιο ευνοϊκές συνθήκες για την εφαρμογή ενός εύκολου, διακριτικού και αποτελεσματικού σημείου ελέγχου από τις αρχές για την αναζήτηση, για παράδειγμα, ενός υπόπτου για φόνο. Ωστόσο, δεν μπορώ να βρω καμία απόδειξη ότι τέθηκε σε εφαρμογή κάποιο τέτοιο σημείο ελέγχου. Όταν ρωτήθηκαν συγκεκριμένα για αυτό, η αστυνομία αρνήθηκε για άλλη μια φορά να σχολιάσει» γράφει ο Denver Nicks στο Rolling Stone.

Καμία ειδοποίηση

Η προφανής έλλειψη σημείων ελέγχου ήταν μόνο μία από τις πτυχές της αντίδρασης των αρχών επιβολής του νόμου που πολλοί θεώρησαν ανεπαρκή. Ούτε, όπως φαίνεται, οι αρχές συνέστησαν στους πολίτες να μην υποδέχονται ξένους στον καταυλισμό ή να μην τους μεταφέρουν με τα αυτοκίνητά τους κατά τη διάρκεια της εξόδου — κάτι που είναι εξαιρετικά συνηθισμένο και, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, θα διευκόλυνε σίγουρα κάποιον που κρύβεται από την αστυνομία να εγκαταλείψει την πόλη.

Ελλείψει επίσημης αντίδρασης σε αυτή την τραγωδία, η κοινότητα του Burning Man ανέλαβε να καλύψει το κενό. Οι Burner από το στρατόπεδο που είχαν την επαφή με τους πιθανούς υπόπτους τελικά διέδωσαν την είδηση στο στρατόπεδό τους και σε άλλα στρατόπεδα της περιοχής, προτείνοντας να κλείσουν τα στρατόπεδα για το υπόλοιπο του φεστιβάλ, να μην είναι τόσο φιλόξενοι με τους ξένους όσο συνήθως και να μη μεταφέρουν αγνώστους κατά την έξοδο.

Ενώ η επίσημη και εμπιστευτική έρευνα συνεχίζεται, η φίλη του Kruglov, Shcherbakova, έχει αναλάβει τη δίωξη των υπευθύνων και η ίδια έχει μετατραπεί σε ένα είδος συντονιστή για τη δημόσια έρευνα της κοινότητας.

Έχει επίσης ξεκινήσει μια εκστρατεία GoFundMe για να βοηθήσει στην κάλυψη των διάφορων απροσδόκητων εξόδων που επιβάρυναν την οικογένεια του Kruglov.

Οι συνέπειες

Είναι αναπόφευκτο ότι μια πράξη βίας όπως αυτή που στοίχισε τη ζωή του Vadim Kruglov θα αφήσει μόνιμη επίδραση στο Burning Man και στην κοινότητα των «Burner», με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Το αν η φύση αυτής της επίδρασης θα βασίζεται στον φόβο και την παράνοια ή στην ενσωμάτωση και το πνεύμα της αμοιβαίας βοήθειας εξαρτάται τελικά από την κοινότητα και τον τρόπο με τον οποίο θα ανταποκριθεί σε αυτή τη στιγμή.

«Έχω μια άποψη για αυτό», λέει ο Tim LaVelle. «Μια ζωή γεννήθηκε, μια ζωή χάθηκε. Σε γενικές γραμμές, εξακολουθώ να πιστεύω ότι η Black Rock City είναι ασφαλέστερη από σχεδόν οποιοδήποτε άλλο μέρος στον κόσμο».

Αν δοθεί υπερβολική έμφαση σε αυτή την τραγωδία — με άλλα λόγια, στον φρικτό θάνατο του Kruglov και όχι στη λαμπρή ζωή του, όπως φαίνεται από όλα τα στοιχεία — και οι νεοφερμένοι, που είναι η ψυχή του Burning Man, τρομάξουν και απομακρυνθούν, αυτό θα μπορούσε να έχει σοβαρές και επιζήμιες επιπτώσεις στην κοινότητα. Συνολικά, όμως, οι συμμετέχοντες με τους οποίους μίλησα ήταν σίγουροι ότι το Burning Man θα τα καταφέρει.

«Το Burning Man είναι η αιχμή του δόρατος της τέχνης και του πολιτισμού», λέει ο LaVelle, «και αυτό που το κάνει τόσο σημαντικό είναι ότι η κοινότητα είναι τόσο ισχυρή».

*Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο rollingstone.com | Αρχική Φωτό: REUTERS