Ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες σκόνης διέλυσαν τις εγκαταστάσεις του φεστιβάλ Burning Man
Το 2025 φαίνεται ότι δεν είναι η χρονιά του. Το φεστιβάλ Burning Man, που άνοιξε τις πύλες του την Κυριακή στην έρημο Black Rock, έπεσε «θύμα» ισχυρών ανέμων και καταιγίδων σκόνης.
Είναι ένα από τα πιο γνωστά φεστιβάλ του πλανήτη, που συνδυάζει από εικαστικές τέχνες μέχρι μουσική – και κάθε χρόνο ολοκληρώνεται με την καύση ενός τεράστιου γλυπτού. Το Burning Man, που γεννήθηκε στην παραλία Μπέικερ του Σαν Φρανσίσκο σαν μια τελετουργία του θερινού ηλιοστασίου προτού μετακομίσει στην έρημα Black Rock, προσελκύει περίπου 80.000 θεατές που για μια εβδομάδα πάνε να ζήσουν στην έρημο σε συνθήκες απόλυτης ελευθερίας.
Ωστόσο φέτος φαίνεται πως δεν είναι η χρονιά του. Το φεστιβάλ άνοιξε τις πύλες του την Κυριακή, αλλά αμέσως έπεσε «θύμα» ισχυρών ανέμων και καταιγίδων σκόνης, που ουσιαστικά διέλυσαν τις εγκαταστάσεις του.
Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, οι αμμοθύελλες διέλυσαν το Orgy Dome, ενώ γκρέμισαν το γλυπτό οκτώ τόνων Black Cloud μέσα σε 15 λεπτά.
«Υπάρχουν εγκαταστάσεις που έχουν διαλυθεί και έργα τέχνης που έχουν γκρεμιστεί» δήλωσε στο Fox Weather ο εικαστικός Όστιν Μάθιου. «Ακόμα και όταν πηγαίναμε στον χώρο μας με το αυτοκίνητο δεν μπορούσες να δεις τίποτα από τη σκόνη».
Οι ειδικοί λένε ότι οι άνεμοι άγγιξαν τα 160 χλμ. Ωστόσο από τη Δευτέρα οι πύλες του φεστιβάλ άνοιξαν ξανά, ώστε να συνεχιστεί το Burning Man κανονικά.
