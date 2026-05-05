Αξιοποίηση δασικών εκτάσεων υπό προϋποθέσεις
Ελλάδα 05 Μαΐου 2026, 06:04

Ποιες δράσεις / επεμβάσεις επιτρέπονται και ποιες απαγορεύονται. Τι ισχύει για τις τουριστικές εγκαταστάσεις και τα φωτοβολταϊκά

Προκόπης Γιόγιακας
Χιλιάδες στρέμματα που για δεκαετίες καλλιεργούνταν ή χρησιμοποιούνταν από ιδιώτες χαρακτηρίζονται πλέον οριστικά ως δασικές εκτάσεις και, σε πολλές περιπτώσεις, περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου. Το θέμα ήρθε στην επιφάνεια με την κύρωση των δασικών χαρτών καθώς και τις απορριπτικές αποφάσεις των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ). Τίθενται έτσι, μια σειρά από ερωτήματα: τι συμβαίνει πλέον με αυτές τις εκτάσεις; Μπορούν όσοι τις χρησιμοποιούσαν μέχρι σήμερα, να συνεχίσουν να τις αξιοποιούν; Και αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις και με ποιο τίμημα; «ΤΑ ΝΕΑ» με τη βοήθεια της τοπογράφου–πολεοδόμου μηχανικού Γραμματής Μπακλατσή, παρουσιάζουν μέσα από 15+3 ερωτήσεις –απαντήσεις όλες τις πληροφορίες για την αξιοποίηση αυτών των εκτάσεων μετά τις τελεσίδικες αποφάσεις.

– Μπορεί ένας ιδιώτης να χρησιμοποιήσει δασική έκταση του Δημοσίου;

Μπορεί αλλά μόνο με άδεια. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να διευκρινιστεί πως ο ιδιώτης δεν αποκτά ιδιοκτησία, αλλά ένα περιορισμένο δικαίωμα χρήσης, το οποίο παραχωρείται για συγκεκριμένο σκοπό και χρονικό διάστημα.

Η χρήση αυτή ελέγχεται συνεχώς από τις δασικές υπηρεσίες και μπορεί να ανακληθεί, εφόσον δεν τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι.

– Ποιες δράσεις/ επεμβάσεις επιτρέπονται εντός των δασικών εκτάσεων;

Η δασική νομοθεσία επιτρέπει την επέμβαση σε δασικές εκτάσεις, πάντα όμως εντός του προβλεπόμενου νομικού πλαισίου: δηλαδή της μη μεταβολής του προορισμού του δάσους. Κι αυτό ύστερα από έγκριση.

Ετσι, οι δράσεις/επεμβάσεις που είναι κατ’ εξαίρεση επιτρεπτές, μεταξύ άλλων, αφορούν:

Εκμεταλλεύσεις πρωτογενούς τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία κ.λπ.).

Κατασκευή κοινόχρηστων – κοινωφελών υποδομών αλλά και έργων υποδομών (οδοποιία κ.ά.).

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις (όπως μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, οινοποιεία, αποσταγματοποιεία, ποτοποιεία, εμφιαλωτήρια, ελαιοτριβεία, σφαγεία, δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαιοειδών).

Μεταλλεία – λατομεία.

Εργα πολιτιστικού χαρακτήρα.

Εγκαταστάσεις αθλητισμού, εκπαίδευσης, περίθαλψης, έρευνας, υδατοδρομίων, διαδρομών αγώνων μοτοποδηλάτων, θρησκευτικής φύσεως κ.ά.

– Τι απαγορεύεται;

Απαγορεύεται ξεκάθαρα η ανέγερση κατοικιών. Επιπλέον, απαγορεύονται οι αυθαίρετες εκχερσώσεις, η αλλαγή χρήσης της γης χωρίς άδεια αλλά και κάθε δραστηριότητα που οδηγεί σε ουσιαστική υποβάθμιση του δασικού οικοσυστήματος.

– Ποιες τουριστικές εγκαταστάσεις επιτρέπονται εντός των δασικών εκτάσεων;

Επιτρέπονται, ύστερα από σχετικό αίτημα, οι επεμβάσεις που αφορούν στη δημιουργία ξενοδοχειακών καταλυμάτων κατηγορίας 4 ή 5 αστέρων, χιονοδρομικών κέντρων, εγκαταστάσεων αξιοποίησης ιαματικών πηγών υδροθεραπευτηρίων, κέντρων θαλασσοθεραπείας, εγκαταστάσεων ιατρικού τουρισμού καθώς και η δημιουργία γκολφ.

– Από τι συνοδεύεται το σχετικό αίτημα;

Το σχετικό αίτημα για τη χορήγηση έγκρισης επέμβασης, συνοδεύεται από έκθεση τουριστικής αξιοποίησης στην οποία αιτιολογείται ότι η επέμβαση αυτή αποτελεί το μόνο πρόσφορο μέσο για την ικανοποίηση του δημοσίου συμφέροντος, κι αυτό με τη μικρότερη δυνατή απώλεια δασικού πλούτου.

– Τι ισχύει για τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα;

Επιτρέπεται η επέμβαση σε ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις για τη δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων.

Το ίδιο ισχύει και για εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής, κάτω όμως από ειδικούς όρους και προϋποθέσεις.

–  Κι αν η επέμβαση γίνει σε ιδιωτική δασική έκταση;

Οταν η επέμβαση για τη δημιουργία των προαναφερόμενων σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής, γίνεται εξ ολοκλήρου σε ιδιωτική έκταση αμιγώς δασικού χαρακτήρα, τότε το εμβαδόν της έκτασης αυτής πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο 500 στρέμματα.

– Τι ισχύει για την κάλυψη;

Η συνολική έκταση των χώρων που καταλαμβάνουν οι τουριστικές εγκαταστάσεις (δηλαδή η κάλυψη) δεν μπορεί να υπερβεί το 10% της έκτασης για την οποία εγκρίνεται η επέμβαση προς τουριστική αξιοποίηση.

– Και για τον συντελεστή δόμησης;

Ο συντελεστής δόμησης υπολογίζεται στο ως άνω του 10% της έκτασης και καθορίζεται κλιμακωτά. Στην πράξη, εγκρίνονται εγκαταστάσεις όπως ορειβατικά καταφύγια, μικρές υποδομές αναψυχής ή οικοτουριστικά καταλύματα περιορισμένης κλίμακας.

Διευκρίνιση: οι παρεμβάσεις αυτές, σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο που θα πρέπει να μην αλλοιώνεται το τοπίο και να αποφεύγεται η εκτεταμένη δόμηση.

-Τι ισχύει με τα φωτοβολταϊκά για τις δασικές εκτάσεις;

Γενικά ισχύει ο εξής κανόνας: εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης ηλιακής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς σε δάση και αναδασωτέες εκτάσεις απαγορεύονται.

– Σε ποια όμως περίπτωση επιτρέπεται;

Επιτρέπεται σε δασικές εκτάσεις που εκχερσώθηκαν ή παραχωρήθηκαν για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια. Κι αυτό υπό την προϋπόθεση, ότι μετά το πέρας της νόμιμης λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών, σύμφωνα και με τους όρους της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ή την για οποιονδήποτε λόγο απομάκρυνσή τους, η έκταση θα πρέπει να επανέλθει στην πρότερη κατάσταση.

– Τι ισχύει για τις χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις;

Με βάση τα προβλεπόμενα (σ.σ.: ν. 4859/2021) επιτρέπεται η επέμβαση σε δάση και δασικές εκτάσεις ως και σε δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις, ύστερα από έγκριση του συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, και έπειτα από εισήγηση της οικείας Δασικής Αρχής.

– Τι γίνεται στην περίπτωση που υπάρχουν κυρωμένοι δασικοί χάρτες;

Οταν πρόκειται για επέμβαση σε χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις που βρίσκονται σε περιοχές όπου υπάρχουν κυρωμένοι δασικοί χάρτες, η εισήγηση της οικείας Δασικής Αρχής χορηγείται εντός προθεσμίας 2 μηνών από το αίτημα του ενδιαφερομένου. Σημείωση: σε περίπτωση επέμβασης από τρίτους στις ιδιωτικού χαρακτήρα εκτάσεις που προστατεύονται από τις διατάξεις του προαναφερόμενου νόμου, απαιτείται και η έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη.

– Τι ισχύει για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις σε δάση, δασικές ή δημόσιες εκτάσεις;

Εδώ ισχύουν τα εξής: ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Σταυλισμού, με απόφαση του αρμοδίου δασάρχη, χορηγείται άδεια για την εγκατάσταση εντός δασών και δασικών εκτάσεων, καθώς και δημοσίων εκτάσεων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, εκτροφείων θηραμάτων, ιχθυοτροφείων, εκτροφείων γουνοφόρων και ιδίως επισκέψιμων κτηνοτροφικών μονάδων εκτροφής απειλουμένων με εξαφάνιση αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων, με σκοπό τη διάσωση, διάδοση, προβολή και παραδοσιακή διαχείριση του προαναφερθέντος ζωικού κεφαλαίου και των προϊόντων του.

– Πού δεν επιτρέπεται;

Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση των προαναφερόμενων μονάδων, με εξαίρεση τη μελισσοκομία, σε δάση και δασικές εκτάσεις που προστατεύονται, σε εκτάσεις που βρίσκονται εντός λεκανών απορροής χειμάρρων πόλεων ή οικισμών, σε δάση και δασικές εκτάσεις που προσφέρονται για αναψυχή και τον τουρισμό.

Τι ισχύει για τη γεωργικήεκμετάλευση

-Πότε επιτρέπεται η γεωργική εκμετάλλευση των δασικών εκτάσεων;

Η εκχέρσωση δασών προς απόδοση σε αγροτική οποιασδήποτε φύσης καλλιέργεια απαγορεύεται. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η από γεωργικούς συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών ή φυσικά πρόσωπα εκχέρσωση δασικών εκτάσεων ή η χρήση από αυτούς ασκεπούς έκτασης ή διάκενου (δηλαδή «ξέφωτου») εντός δάσους ή δασικής έκτασης, εμβαδού έως 30 στρέμματα όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια ή για φύτευση σε ανάμειξη αγρίων και οπωροφόρων ή καρποφόρων δένδρων ή για φύτευση δασικών ειδών για την απόδοση προϊόντων, ιδίως κάστανων, καρυδιών και τρούφας, ή για δημιουργία αμπελώνων ή φυτειών αρωματικών φυτών.

-Τι άλλο επιτρέπεται;

Επιτρέπεται, επίσης, η διά εμβολιασμού εξημέρωση άγριων οπωροφόρων ή καρποφόρων δένδρων. Δηλαδή το μπόλιασμα. Επίσης εντός των ως άνω εκτάσεων επιτρέπονται κατασκευές που εξυπηρετούν τη γεωργική εκμετάλλευση, κατ΄ εφαρμογή της σχετικής περί των κατασκευών αυτών νομοθεσίας.

-Πώς χορηγείται η έγκριση;

Η έγκριση για τη γεωργική εκμετάλλευση χορηγείται κατόπιν σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης. Οι δημόσιες εκτάσεις ως και οι κοινόχρηστες και διαθέσιμες εποικιστικές δασικές εκτάσεις μπορούν να διατεθούν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για δενδροκομική ή γεωργική καλλιέργεια και εκμετάλλευση κατόπιν της σχετικής μελέτης και κάτω από ειδικές προϋποθέσεις.

Ελληνικές τράπεζες: Ανατροπή στο χάρτη του ασφαλιστικού κλάδου φέρνουν οι νέες εξαγορές

Tai Chi Walking: Μειώστε το άγχος, βελτιώστε την ισορροπία σας

Τραμπ: Δεν μπορώ να πω αν η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ

«Πόλεμος» για το φαράγγι της Σαμαριάς
Καυτή πατάτα 05.05.26

«Πόλεμος» για το φαράγγι της Σαμαριάς

Τα τελευταία χρόνια εντείνονται οι πιέσεις της τοπικής κοινωνίας να παραμένει ανοιχτό, όσο περισσότερο γίνεται, το φαράγγι της Σαμαριάς, παρά την αρκετές φορές αντίθετη γνώμη των ειδικών - Μιλούν στο in o Ευθύμης Λέκκας, οι δήμαρχοι Σφακίων και Αγίου Βασιλείου και ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Πόσο ακραία ήταν η ψυχρή εισβολή στις αρχές Μαΐου – Τι δείχνουν τα στοιχεία του Meteo
Ελλάδα 04.05.26

Πόσο ακραία ήταν η ψυχρή εισβολή στις αρχές Μαΐου – Τι δείχνουν τα στοιχεία του Meteo

Αν και η εκδήλωση χιονοπτώσεων στις αρχές Μαΐου δεν αποτελεί πρωτοφανές φαινόμενο για τον ελλαδικό χώρο, η συγκεκριμένη περίπτωση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της έντασης και της γεωγραφικής της έκτασης

Συνελήφθησαν 22 οδηγοί σε εντατικούς ελέγχους της Τροχαίας – Οι τρεις ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ
Ελλάδα 04.05.26

Συνελήφθησαν 22 οδηγοί σε εντατικούς ελέγχους της Τροχαίας – Οι τρεις ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ

Συνολικά βεβαιώθηκαν 179 παραβάσεις ως αποτέλεσμα 27.606 ελέγχων αλκοολομέτρησης, με ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων μόλις 0,65% επί του συνόλου σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας

Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Αστυπάλαια – Παρατείνεται για την Πάτμο
Ελλάδα 04.05.26

Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Αστυπάλαια – Παρατείνεται για την Πάτμο

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου υπέγραψε απόφαση, με την οποία η Αστυπάλαια κηρύσσεται σε Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης λόγω λειψυδρίας, για διάστημα τριών μηνών

Σέρρες: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι 11 κρατούμενοι για την αιματηρή συμπλοκή με δύο νεκρούς στις φυλακές Νιγρίτας
Ελλάδα 04.05.26

Σέρρες: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι 11 κρατούμενοι για την αιματηρή συμπλοκή με δύο νεκρούς στις φυλακές Νιγρίτας

Οι 11 κατηγορούμενοι έφτασαν συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης λίγο μετά τις 14:00 στο Δικαστικό Μέγαρο στις Σέρρες και κατά ομάδες ανέβαιναν στο γραφείο του Εισαγγελέα.

Το κόστος της εξάρτησης της ΕΕ από το ρωσικό αέριο και άλλα διαμόνια στην σύνοδο της Αρμενίας
Κόσμος 05.05.26

Το κόστος της εξάρτησης της ΕΕ από το ρωσικό αέριο και άλλα διαμόνια στην σύνοδο της Αρμενίας

Ένα επαναλαμβανόμενο θέμα στην σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία ήταν οι οδυνηρές και δαπανηρές εξαρτήσεις της Ευρώπης, οι οποίες ήρθαν στο προσκήνιο μετά τη διακοπή της παροχής φυσικού αερίου από την Ρωσία το 2022. Το θέμα έχει αποκτήσει νέα αίσθηση επείγοντος εξαιτίας των κλειστών Στενών του Ορμούζ

Αναπροσανατολισμός στη σκιά Τραμπ – Το υπό πίεση ΝΑΤΟ, η Ευρώπη των διλημμάτων και η ΕΕ ως «πολύφερνη νύφη»
Κρίσιμη καμπή 05.05.26

Αναπροσανατολισμός στη σκιά Τραμπ – Το υπό πίεση ΝΑΤΟ, η Ευρώπη των διλημμάτων και η ΕΕ ως «πολύφερνη νύφη»

Οι συνεχείς απειλές Τραμπ στην Ευρώπη και η αβεβαιότητα στο ΝΑΤΟ εντείνουν τη συζήτηση στην ΕΕ και πέραν αυτής για τα όρια και την ταυτότητα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

Τραμπ: Δεν μπορώ να πω αν η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ – Ιράν: Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε πολιτικά σκάφη, στο Ορμούζ
Κλιμακώνεται η ένταση 05.05.26

Τραμπ: Δεν μπορώ να πω αν η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ – Ιράν: Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε πολιτικά σκάφη, στο Ορμούζ

Ο Τραμπ αρνήθηκε να απαντήσει αν εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν εξακολουθεί να ισχύει, μετά τις ανταλλαγές πυρών στα Στενά του Ορμούζ - Χώρες του κόλπου καταδίκασαν τις επιθέσεις στα ΗΑΕ - Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο

«Σ’ αγαπώ, πατέρα, αλλά μισώ όσα εκπροσωπείς»: Από την ελίτ στον IRA η «περήφανα ένοχη» Ρόουζ Ντάγκντεϊλ
Βερμέερ «καπνός» 05.05.26

«Σ’ αγαπώ, πατέρα, αλλά μισώ όσα εκπροσωπείς»: Από την ελίτ στον IRA η «περήφανα ένοχη» Ρόουζ Ντάγκντεϊλ

Από τα σαλόνια της ελίτ στον IRA, η Ρόουζ Ντάγκντεϊλ γύρισε την πλάτη στην τάξη της και βρέθηκε σε βομβιστικές επιθέσεις και μια ιστορική ληστεία τέχνης

Το φιλμ Electroma των Daft Punk γιορτάζει 20 χρόνια ζωής
Δύο δεκαετίες μετά 05.05.26

Τα ρομπότ επιστρέφουν - Το φιλμ Electroma των Daft Punk γιορτάζει 20 χρόνια ζωής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τραϊμπέκα

Δύο δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της, η ταινία Electroma των Daft Punk απέκτησε μια βελτιωμένη έκδοση που θα προβληθεί στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τραϊμπέκα

Δημοσκόπηση: Τι κυβέρνηση θέλουν οι ψηφοφόροι, ανάλογα με το κόμμα που ψηφίζουν, αν δεν επιτευχθεί αυτονομία
Δημοσκόπηση 05.05.26

Τι κυβέρνηση θέλουν οι ψηφοφόροι, ανάλογα με το κόμμα που ψηφίζουν, αν δεν επιτευχθεί αυτονομία

Ένα σημαντικό εύρημα προκύπτει από νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας για τις διαθέσεις των πολιτών στο υποθετικό σενάριο που δεν καταστεί εφικτό στις επόμενες εκλογές να συγκροτηθεί αυτοδύναμη μονοκομματική κυβέρνηση.

Ευρωζώνη: Πυκνώνουν τα σύννεφα της ύφεσης – Τα σημάδια, η ανησυχία και το «κοκκίνισμα» των ταμπλό
Οι κίνδυνοι 05.05.26

Πυκνώνουν τα σύννεφα της ύφεσης - Τα σημάδια, η ανησυχία και το «κοκκίνισμα» των ταμπλό

Με δύο πρόσωπα η εικόνα της οικονομίας στην Ευρωζώνη τις τελευταίες εβδομάδες. Από τη μία πλευρά οι δείκτες δείχνουν μια σχετική ανθεκτικότητα αλλά από την άλλη οι πληθωριστικές πιέσεις και οι γεωπολιτικές εντάσεις «κοκκινίζουν» ταμπλό και προβλέψεις. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα.

Ρωσία – Ουκρανία: Πούτιν και Ζελένσκι ανακοίνωσαν μονομερή κατάπαυση του πυρός σε διαφορετικές ημερομηνίες
Ζελένσκι - Πούτιν 05.05.26

Κατάπαυση του πυρός στις 7 και 8 εσύ; Στις 5 και 6 εγώ

Σε διαφορετικές ημερομηνίες ανακοίνωσαν κατάπαυση του πυρός Πούτιν και Ζελένσκι, ο ένας για τη νίκη στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, και ο άλλος επειδή «δεν είναι σοβαρό» να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός.

Ιράν: Σε «αποκλιμάκωση» καλεί η Σαουδική Αραβία μετά την επανέναρξη των πυρών στα Στενά του Ορμούζ
Εκφράζει ανησυχία 05.05.26

Σε «αποκλιμάκωση» στον Κόλπο καλεί η Σαουδική Αραβία

Την «ανάγκη αποκλιμάκωσης, αποχής από κάθε περαιτέρω κλιμάκωση και άσκησης αυτοσυγκράτησης», τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας, μετά τις ανταλλαγές πυρών στον Κόλπο.

Παραγουάη: 13 χρόνια κάθειρξη σε γερουσιαστή για ξέπλυμα χρήματος από διακίνηση ναρκωτικών
Διακίνηση ναρκωτικών 05.05.26

13 χρόνια κάθειρξη σε γερουσιαστή μπουμπούκι

Σε 13 χρόνια κάθειρξης για ξέπλυμα χρήματος που προήλθε από διακίνηση ναρκωτικών καταδικάστηκε γερουσιαστής στην Παραγουάη, ο οποίος σχετιζόταν με έναν από τους πλέον καταζητούμενους κακοποιούς.

Ουκρανία: Κατάπαυση του πυρός από τα μεσάνυχτα της Τρίτης, ανακοινώνει ο Ζελένσκι
Ουκρανία 05.05.26

Αλλη... κατάπαυση του πυρός ανακοινώνει ο Ζελένσκι

Κατάπαυση του πυρός ανακοίνωσε και ο Ζελένσκι, αλλά από τα μεσάνυχτα της Τρίτης 5 Μαΐου, υπογραμμίζοντας πως «η ανθρώπινη ζωή είναι ασυγκρίτως πολυτιμότερη από τον "εορτασμό" οποιασδήποτε επετείου».

Βραζιλία: Μονοκινητήριο αεροσκάφος συντρίβεται σε πολυκατοικία στο Μπέλο Οριζόντε
Τουλάχιστον 2 νεκροί 05.05.26

Συντριβή αεροσκάφους σε πολυκατοικία

Σε βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται η στιγμή που ένα Embraer EMB-721C χάνει ύψος, αποφεύγει με δυσκολία πολυώροφα κτίρια και εντέλει συντρίβεται σε μια πολυκατοικία στο Μπέλο Οριζόντε της Βραζιλίας.

Eurogroup: Για «στασιμοπληθωριστική τάση», μιλά ο Πιερρακάκης, για «σοκ στασιμοπληθωρισμού» ο Ντομπρόβσκις
Πιερρακάκης - Ντομπρόβσκις 05.05.26

«Στασιμοπληθωριστική τάση» ή «σοκ στασιμοπληθωρισμού»

«Βρισκόμαστε σε μια στασιμοπληθωριστική τάση», δηλώνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αυτό που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη είναι ένα «σοκ στασιμοπληθωρισμού», παραδέχεται ο Ντομπρόβσκις.

Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι 3-3: Δεν κέρδισε, αλλά έφυγε χαρούμενη σε απίθανο ματς
Ποδόσφαιρο 05.05.26

Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι 3-3: Δεν κέρδισε, αλλά έφυγε χαρούμενη σε απίθανο ματς

Αν και έχανε 0-1, η Έβερτον έκανε μυθική ανατροπή κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι (3-1), αλλά στο φινάλε οι «πολίτες» βρήκαν δύο γκολ και… τσίμπησαν τον βαθμό (3-3) – Προβάδισμα τίτλου για την Άρσεναλ

