ΗΠΑ: Νεκρός άνδρας στο φεστιβάλ Burning Man στη Νεβάδα – Βρέθηκε σε λίμνη αίματος

Άντρας βρέθηκε νεκρός «μέσα σε μια λίμνη αίματος» στο φεστιβάλ Burning Man στη Νεβάδα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το εντοπίστηκε το βράδυ του Σαββάτου, λίγο μετά τις 21:00, στο μουσικοκαλλιτεχνικό φεστιβάλ της ερήμου Black Rock, περίπου 180 χιλιόμετρα βόρεια του Ρίνο, όπως ανακοίνωσε το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Pershing.

Η ανακάλυψη έγινε την ώρα που το τεράστιο ξύλινο ομοίωμα στο κέντρο του φεστιβάλ είχε τυλιχθεί στις φλόγες, σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές τελετουργίες της διοργάνωσης.

Ο άντρας βρέθηκε «ξαπλωμένος στο έδαφος, μέσα σε λίμνη αίματος», χωρίς να έχει τις αισθήσεις του. Η ταυτότητά του δεν έχει ακόμη γνωστοποιηθεί.

Συνεχίζεται κανονικά το φεστιβάλ

Σύμφωνα με το Skynews, οι αρχές απέκλεισαν τον χώρο, τον οποίο αντιμετωπίζουν ως τόπο εγκλήματος, και προχώρησαν σε καταθέσεις από αρκετούς παρευρισκόμενους. Η σορός, η ταυτότητα της οποίας δεν έχει ακόμη γνωστοποιηθεί, μεταφέρθηκε στον ιατροδικαστή. Το φεστιβάλ συνεχίζεται κανονικά μέχρι τη Δευτέρα στις 6 μ.μ. τοπική ώρα (ξημερώματα Τρίτης ώρα Ελλάδας).

«Αν και το περιστατικό φαίνεται να αποτελεί μεμονωμένο έγκλημα, όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να παραμένουν σε εγρήγορση για το περιβάλλον τους και τα άτομα γύρω τους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του σερίφη.

Οι αρχές υπογραμμίζουν ότι η έρευνα είναι ιδιαίτερα περίπλοκη, καθώς η πρόχειρη κατασκευή της Black Rock City, όπου διεξάγεται το φεστιβάλ, θα έχει απομακρυνθεί ως τα μέσα της εβδομάδας.

Η διοργάνωση Burning Man Project ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές και κάλεσε τους συμμετέχοντες να μην παρεμβαίνουν στην έρευνα. Τμήμα του χώρου αποκλείστηκε, ενώ επιτόπου εργάζονται αστυνομικοί και ιατροδικαστές.