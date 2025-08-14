newspaper
Αυστραλία: Συνελήφθη 34χρονος για τη δολοφονία Ελληνοαυστραλής εγκύου και τον αποκεφαλισμό του συντρόφου της
Κόσμος 14 Αυγούστου 2025 | 09:36

Αυστραλία: Συνελήφθη 34χρονος για τη δολοφονία Ελληνοαυστραλής εγκύου και τον αποκεφαλισμό του συντρόφου της

Το άψυχο σώμα της 39χρονης εγκύου βρισκόταν δίπλα στο ακέφαλο πτώμα του φίλου της στο σπίτι τους στη Μελβούρνη - Σοκαρισμένη η ελληνική Ομογένεια στη Αυστραλία από το φρικιαστικό έγκλημα

Βουτιές ίασης: Τα οφέλη της θάλασσας στον οργανισμο μας

Βουτιές ίασης: Τα οφέλη της θάλασσας στον οργανισμο μας

Spotlight

Βίντεο από τη σύλληψη 34χρονου άστεγου στην Αυστραλία για τη φρικιαστική δολοφονία Ελληνοαυστραλής εγκύου και τον αποκεφαλισμό του συντρόφου της είδε το φως της δημοσιότητας, με την ελληνική ομογένεια στη Μελβούρνη όπου διέμενε το ζευγάρι να βρίσκεται σε σοκ.

Το ζευγάρι δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι του στο Mount Waverley της Μελβούρνης. Η Αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη, έπειτα από κλήση που έλαβε από γείτονα ο οποίος άκουσε φωνές από το ακίνητο. Ο Ρος Τζαντ συνελήφθη αρκετές ώρες αργότερα, περίπου 6 χιλιόμετρα από το σημείο του εγκλήματος σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό, και οδηγήθηκε στο δικαστήριο.

Η 39χρονη Ελληνοαυστραλή και ο σύντροφός της φέρεται να βρήκαν φρικτό θάνατο το βράδυ της Δευτέρας από τον 34χρονο, εναντίον του οποίου οι Αρχές απήγγειλαν κατηγορίες για διπλή ανθρωποκτονία.

Στα πλάνα του βίντεο διακρίνονται οι αστυνομικοί να περνάνε χειροπέδες στον Τζαντ. Ο άνδρας φοράει μια ματωμένη μπλούζα, όπως την είχαν περιγράψει αυτόπτες μάρτυρες που τον είδαν να πηγαίνει για… μπέργκερ λίγη ώρα μετά τη διπλή δολοφονία.

Το άψυχο σώμα του 50χρονου ήταν ακέφαλο και το κεφάλι κρεμασμένο σε ένα καρφί

Αυστραλία: Κόβουν το αίμα οι λεπτομέρειες του εγκλήματος

«Κανείς δεν θα έπρεπε να δει αυτό που είδα εγώ εκεί και κανείς δεν πρέπει να ζει γνωρίζοντας ότι αυτό συνέβη στην οικογένειά του», είπε σοκαρισμένος ο Μπεν Σκοτ – Σάντβικ, ο γείτονας που ενημέρωσε την Αστυνομία.

Η σορός της πέντε μηνών εγκύου βρέθηκε δίπλα στο ακέφαλο πτώμα του συντρόφου της. Το κεφάλι του ήταν κομμένο και κρεμασμένο σε καρφί.

Οι λέξεις «προδοσία», «είσαι γκέι», «κάρμα» και «φτάνει πια» ήταν γραμμένες με σπρέι στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού. Σύμφωνα με την αστυνομία της Βικτώρια, ο 34χρονος δράστης φέρεται να είναι γνωστός στις Αρχές.

Οι μέχρι τώρα αστυνομικές έρευνες δείχνουν ότι πρόκειται για στοχευμένη και προμελετημένη επίθεση και επιβεβαιώνουν ότι ο 34χρονος γνώριζε τα θύματα.

Μπαίνοντας στο δικαστήριο, ο δράστης σκόνταψε και έκλεισε το μάτι στους αστυνομικούς λέγοντάς τους «είμαι καλά». Στη συνέχεια ανέβηκε στο εδώλιο και χαμογελούσε καθ’ όλη τη διάρκεια της σύντομης ακροαματικής διαδικασίας.

Ο εισαγγελέας ζήτησε από το δικαστήριο παράταση δέκα εβδομάδων επειδή «είναι μια περίπλοκη σκηνή εγκλήματος με σημαντικές ποσότητες στοιχείων DNA». Οι νεκροψίες αναμένεται να καθυστερήσουν δεδομένου ότι η 39χρονη Αθηνά ήταν πέντε μηνών έγκυος.

Ερευνάται το κίνητρο

Αν και η Αστυνομία ερευνά το κίνητρο του 34χρονου, τα μέσα ενημέρωσης της χώρας αναφέρουν έναν καυγά του συντρόφου της 39χρονης εγκύου με τον άστεγο, που ενδέχεται να οδήγησε στη διπλή δολοφονία.

Γείτονες είχαν παρατηρήσει ένταση μεταξύ τους – ο άστεγος ήταν γνωστός σε πολλούς ντόπιους – και ο λόγος ήταν ο αγαπημένος γερμανικός ποιμενικός του 50χρονου που σπάνια απομακρυνόταν από το πλευρό του.

Ο άστεγος είχε και αυτός δύο γερμανικούς ποιμενικούς και συχνά τον έβλεπαν στην περιοχή με τα σκυλιά του, συμπεριλαμβανομένης της βραδιάς της διπλής δολοφονίας.

