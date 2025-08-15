newspaper
Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
15.08.2025 | 16:18
Φωτιά στην Αργολίδα – Στη μάχη εναέρια μέσα
15.08.2025 | 12:32
Δεκαπενταύγουστος: Πώς κινούνται τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Σουηδία: Δύο τραυματίες σε συμβάν με πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος – Για απόπειρα δολοφονίας μιλά η αστυνομία
Κόσμος 15 Αυγούστου 2025 | 16:34

Σουηδία: Δύο τραυματίες σε συμβάν με πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος – Για απόπειρα δολοφονίας μιλά η αστυνομία

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Ορεμπρό στη νότια Σουηδία, όπου τον Φεβρουάριο του 2025 είχαν σκοτωθεί, επίσης από επίθεση ενόπλου, 10 άτομα σε εκπαιδευτικό συγκρότημα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα, Παρασκευή 15 Αυγούστου, σε μια επίθεση ενόπλου κοντά σε τέμενος στην πόλη Ορεμπρό, στη νότια Σουηδία, όπου τον Φεβρουάριο του 2025 είχαν σκοτωθεί, επίσης από επίθεση ενόπλου, 10 άτομα σε εκπαιδευτικό συγκρότημα, σύμφωνα με ανακοίνωση της σουηδικής αστυνομίας.

«Η αστυνομία ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα για απόπειρα δολοφονίας. Δύο άτομα τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα των πυροβολισμών», τόνισε η αστυνομία, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες του συμβάντος ή την πιθανή σύλληψη του δράστη.

Στην ιστοσελίδα της σουηδικής αστυνομίας αναφέρεται πως «στις 13:45 λαμβάνεται μια κλήση για ένα ύποπτο σοβαρό έγκλημα βίας σε σχέση με ένα τζαμί στο Örebro. Στο σημείο βρίσκονται πολλές υπηρεσίες διάσωσης και η αστυνομία. Παρακαλείται το κοινό να μην πλησιάζει τον χώρο και να σεβαστεί τους περιορισμούς που ισχύουν».

Σε νέα ενημέρωση στις 14.20, σημειώνει ότι «υπάρχουν τραυματίες, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε πληροφορίες για την κατάσταση. Καλούμε το κοινό να ΜΗΝ πλησιάσει τον χώρο», ενώ στις 14.35 η αστυνομία δηλώνει πως «έχει ξεκινήσει προανάκριση για απόπειρα ανθρωποκτονίας», προσθέτοντας ότι «από τους πυροβολισμούς έχουν τραυματιστεί δύο άτομα».

Το μακελειό στην ίδια πόλη τον Φεβρουάριο

Θυμίζουμε πως ένας ένοπλος σκότωσε δέκα ανθρώπους την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου, σε ένα κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων στο Ορεμπρό, στη νότια Σουηδία, στη χειρότερη επίθεση σε σχολικό ίδρυμα που έχει σημειωθεί ποτέ στην ιστορία της χώρας.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι TV4, ο φερόμενος ως δράστης ήταν 35 ετών και η αστυνομία ερεύνησε το σπίτι του στο Ορεμπρό. Είχε άδεια οπλοφορίας και το ποινικό μητρώο του ήταν λευκό.

Στο σχολείο Ρισμπέργσκα, όπου εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα, φοιτούν ενήλικες που προετοιμάζονται για τις απολυτήριες εξετάσεις του λυκείου.

Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Υψηλοί στόχοι και αντικρουόμενα συμφέροντα στη συνάντηση κορυφής

Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Υψηλοί στόχοι και αντικρουόμενα συμφέροντα στη συνάντηση κορυφής

Credia Bank: Σε αποκλειστικές συζητήσεις για την HSBC Μάλτας

Credia Bank: Σε αποκλειστικές συζητήσεις για την HSBC Μάλτας

