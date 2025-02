Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε επίθεση που σημειώθηκε σε εκπαιδευτικό συγκρότημα στη Σουηδία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Ορεμπρό, περίπου 200 χιλιόμετρα δυτικά της Στοκχόλμης, μέσα σε χώρο που στεγάζει δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια.

Ασθενοφόρα και περιπολικά έσπευσαν στο σημείο, ενώ οι Αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι πέντε άτομα χτυπήθηκαν από τα πυρά και διέψευσε πληροφορίες περί τραυματισμού αστυνομικών. Το περιστατικό διερευνάται ως απόπειρα ανθρωποκτονίας, εμπρηστική επίθεση και χρήση βαρέος οπλισμού.

Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με την Aftonbladet, ακούστηκαν πυροβολισμοί από αυτόματα όπλα, ενώ μάρτυρες ανέφεραν την παρουσία ενόπλων αστυνομικών γύρω από ένα κτίριο.

Εκπρόσωπος των τοπικών υγειονομικών Αρχών επιβεβαίωσε ότι τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν στα επείγοντα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ορεμπρό, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την κατάστασή τους.

Οι μαθητές των σχολείων παρέμειναν ασφαλείς σε εσωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια της επίθεσης, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γκούναρ Στρόμερ, χαρακτήρισε το περιστατικό «πολύ σοβαρό» και δήλωσε ότι οι κυβερνητικές Αρχές βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τις δυνάμεις ασφαλείας.

