«Περίπου 10 νεκρούς» προκάλεσε η επίθεση ενόπλου σε εκπαιδευτικό συγκρότημα στη Σουηδία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Επιβεβαίωσε ότι άτομα έχουν τραυματιστεί. Αποκλείουν για την ώρα το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας, ωστόσο τόνισαν ότι ακόμη δεν είναι απολύτως σίγουροι. Οι αστυνομικές αρχές πιστεύουν ότι έχουν συλλάβει τον κύριο δράστη, σημειώνοντας πως δεν αναμένουν περισσότερες επιθέσεις.

Η αιματηρή επίθεση σημειώθηκε το μεσημέρι στο Έρεμπρο, 200 χλμ δυτικά της Στοκχόλμης, σε μια «οδυνηρή» μέρα για τη χώρα, όπως την χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον.

Ο φερόμενος ως δράστης φέρεται να τραυματίστηκε, όπως δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας, Ρομπέρτο Άιντ Φόρεστ, σε συνέντευξη Τύπου.

Οι αρχές επιβολής του νόμου ειδοποιήθηκαν περίπου στις 13:30 (ώρα Ελλάδας) και η επιχείρηση βρισκόταν σε εξέλιξη τέσσερις ώρες. Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Έρεμπρο, περίπου 200 χιλιόμετρα δυτικά της Στοκχόλμης, μέσα σε χώρο που στεγάζει δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια.

Ασθενοφόρα και περιπολικά έσπευσαν στο σημείο, ενώ οι Αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

Σύμφωνα με την Aftonbladet, ακούστηκαν πυροβολισμοί από αυτόματα όπλα, ενώ μάρτυρες ανέφεραν την παρουσία ενόπλων αστυνομικών γύρω από ένα κτίριο.

Οι μαθητές των σχολείων παρέμειναν ασφαλείς σε εσωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια της επίθεσης, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γκούναρ Στρόμερ, χαρακτήρισε το περιστατικό «πολύ σοβαρό» και δήλωσε ότι οι κυβερνητικές Αρχές βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τις δυνάμεις ασφαλείας.

5 people shot at a school in Örebro, Sweden, including a police officer.

The attacker used an automatic weapon during the attack. pic.twitter.com/zIbh39lzri

— 南洋辉叔 Uncle Hui (@alexcmhwee) February 4, 2025