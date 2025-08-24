ΗΠΑ: Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε πάρκο της Νέας Υόρκης – Ένας νεκρός και 4 τραυματίες

Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες είναι ο απολογισμός επεισοδίου με πυροβολισμούς το βράδυ του Σαββάτου σε ένα πάρκο της Νέας Υόρκης, όπου είχε συγκεντρωθεί μεγάλο πλήθος για ένα τουρνουά μπάσκετ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στις 7:30 μ.μ., όταν πολλοί ένοπλοι άνοιξαν πυρ μέσα στο πάρκο Haffen στο Μπρονξ, προκαλώντας πανικό στο πλήθος σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης (NYPD).

🔥🔥🔥 Shooting at the intersection of Burke Avenue and Wickham Avenue near Haffen Park, New York City. The shooting occurred at approximately 7:30 p.m. on Saturday, August 23, 2025, near the intersection of Burke Avenue and Wickham Avenue, near Haffen Park, in the Bronx, New… pic.twitter.com/uORLCSlVgy — Maga Torch (@ChuanVu79) August 24, 2025

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο πάρκο μετά από κλήσεις που ανέφεραν ότι πολλοί άνθρωποι είχαν δεχθεί πυροβολισμούς.

Νεκρός ένας άνδρας

Κατά την άφιξή τους στο πάρκο, οι αστυνομικοί βρήκαν έναν 32χρονο άνδρα που είχε δεχθεί πυροβολισμό στο στήθος και μια 17χρονη που είχε τραυματιστεί στο πρόσωπο.

Και τα δύο θύματα μεταφέρθηκαν στο Jacobi Medical Center στο Μπρονξ, όπου ο άνδρας διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρός.

Η 17χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τα τρία άλλα θύματα που τραυματίστηκαν μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με ιδιωτικά οχήματα, μεταξύ των οποίων ένας 30χρονος και μια 29χρονη οι οποίοι τραυματίστηκαν και οι δύο στην πλάτη και η κατάστασή τους είναι σταθερή.

Ένας 42χρονος τραυματίστηκε επίσης στο χέρι κατά τη διάρκεια του συμβάντος και μεταφέρθηκε με ιδιωτικό όχημα στο νοσοκομείο Montefiore στο Μπρονξ και η κατάστασή του είναι σταθερή.