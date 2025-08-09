Σάββατο 09 Αυγούστου 2025
Οι μαχαιριές, οι κραυγές και τα λάθη του Τύπου: Η δολοφονία της Κίτι Τζενοβέζε που «γέννησε» τη γραμμή έκτακτης ανάγκης
09 Αυγούστου 2025 | 08:00

Οι μαχαιριές, οι κραυγές και τα λάθη του Τύπου: Η δολοφονία της Κίτι Τζενοβέζε που «γέννησε» τη γραμμή έκτακτης ανάγκης

Το Μάρτιο του 1964, η 28χρονη Κίτι Τζενοβέζε βιάστηκε και δολοφονήθηκε με φρικτό τρόπο. Η ιστορία της ανάγκασε τις Αρχές να δημιουργήσουν την πρώτη τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης - σαν να λέμε το «100» στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Vita.gr
Spotlight

Ήταν οι πρώτες πρωινές ώρες της 13ης Μαρτίου του 1964. Η Κίτι Τζενοβέζε γυρνούσε στο σπίτι της στο Κουίνς της Νέας Υόρκης, αφού είχε τελειώσει η βάρδιά της στο μπαρ που δούλευε ως μάνατζερ. Όμως δεν είχε αντιληφθεί ότι την ακολουθούσε ο Γουίνστον Μόσελεϊ.

Ενώ η 28χρονη πλησίαζε στο σπίτι της δέχθηκε την επίθεση από τον Μόσελεϊ, ο οποίος αρχικά τη μαχαίρωσε δύο φορές στην πλάτη. Οι φωνές και  το κλάμα της Κίτι Τζενοβέζε ξύπνησαν τον Ρόμπερτ Μόζερ, ο οποίος από το παράθυρο άρχισε να φωνάζει στον δράση τρέποντάς τον σε φυγή. Θεώρησε ότι είχε κάνει τη δουλειά του, αλλά έκανε λάθος. Η φυγή του Μόσελεϊ δεν κράτησε πολύ.

Με την 28χρονη να παλεύει από τα χτυπήματα να φτάσει στο σπίτι της, ο Μόσελεϊ επέστρεψε, την εντόπισε στα σκαλοπάτια προς το διαμέρισμά της και ολοκλήρωσε το σχέδιό του: βίασε την Κίτι Τζενοβέζε και τη μαχαίρωσε ακόμα 12 φορές. Η νεαρή θα αφήσει την τελευταία της πνοή λίγο αργότερα, στο νοσοκομείο.

Έξι μέρες αργότερα ο Γουίνστον Μόσελεϊ θα πέσει στα χέρια της αστυνομίας κατά την διάρκεια μιας ληστείας και στην ανάκριση θα ομολογήσει τη δολοφονία της Κίτι Τζενοβέζε. Στη δίκη που ακολούθησε θα καταδικαστεί, με τη του να είναι η θανατική ποινή – θα αλλάξει σε ισόβια και θα αφήσει την τελευταία του πνοή στη φυλακή το 2016 σε ηλικία 81 ετών.

Αυτά έγιναν εκείνο το βράδυ του Μαρτίου του 1964, όπως γνωρίζουμε σήμερα. Ωστόσο, τότε, τα πράγματα παρουσιάστηκαν πολύ διαφορετικά – λάθη που ίσως και να οδήγησαν σε μερικές σωστές αποφάσεις.

Ένα ρεπορτάζ γεμάτο λάθη

Όπως ήταν αναμενόμενο η δολοφονία της Κίτι Τζενοβέζε έγινε πρωτοσέλιδο στον Τύπο της εποχής, με την αγριότητα της δολοφονίας να σοκάρει τους Νεοϋορκέζους. Οι New York Times θα κυκλοφορήσουν με ένα μεγάλο ρεπορτάζ για την υπόθεση, γράφοντας ότι υπήρχαν δεκάδες αυτόπτες μάρτυρες (37 με 38 σύμφωνα με τα ρεπορτάζ της εποχής) στο βιασμό και τη δολοφονία της άτυχης γυναίκας, που ωστόσο αποφάσισαν να μην αντιδράσουν.

Ο αριθμός των ανθρώπων αποδείχθηκε ότι ήταν λάθος, ωστόσο προκάλεσε μεγάλη εντύπωση στον κόσμο. Η υπόθεση της Κίτι Τζενοβέζε απασχόλησε τους ψυχολόγους μέσα στις επόμενες δεκαετίες και κάπως έτσι δημιουργήθηκε ο όρος «επίδραση του παρευρισκομένου» (bystander effect) ή, όπως έγινε γνωστό, «σύνδρομο Genovese».

Ουσιαστικά είναι ένα φαινόμενο της κοινωνικής ψυχολογίας, στο οποίο τα άτομα αρνούνται να πάρουν την ευθύνη ή να δώσουν βοήθεια όταν άλλα άτομα είναι παρόντα.

Η πρώτη τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης

Ωστόσο, η μεγαλύτερη επιτυχία του «λανθασμένου ρεπορτάζ» ήταν άλλη: η «γέννηση» της πρώτης τηλεφωνικής γραμμής έκτακτης ανάγκης. Οι «38 αυτόπτες μάρτυρες» που δεν αντέδρασαν και που «δεν ειδοποίησαν την αστυνομία», όπως έλεγε το θέμα των New York Times, έκανε τις Αρχές να αναρωτηθούν τι θα μπορούσαν να αλλάξουν.

Τρία χρόνια μετά την άγρια δολοφονία της Κίτι Τζενοβέζε, θα κάνει την εμφάνισή της η πρώτη τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης στις ΗΠΑ: το 911 – σαν να λέμε το «100» στην Ελλάδα.

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, βέβαια, θα γίνει γνωστό ότι το πολύ έξι άνθρωποι πρέπει να αντιλήφθηκαν το τι έγινε και κανένας δεν ήταν αυτόπτης μάρτυρας – ενώ τουλάχιστον δύο άνθρωποι ακούγοντας τα ουρλιαχτά της Κίτι τηλεφώνησαν στην αστυνομία, η οποία όμως αδιαφόρησε για την υπόθεση, θεωρώντας ότι ήταν ένας καβγάς ανάμεσα σε μεθυσμένο ζευγάρι.

Ποια ήταν η Κίτι Τζενοβέζε;

Το 2016 θα κυκλοφορήσει το «The Witness», ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή και τη δολοφονία της Κίτι.

Η Κάθριν Σούζαν Τζενοβέζε, γνωστή στους φίλους της ως Κίτι, γεννήθηκε στις 7 Ιουλίου 1935 στη Νέα Υόρκη. Φίλοι της από το σχολείο λένε ότι ήταν μια πολύ έξυπνη και αστεία κοπέλα, που όμως τις έκανε τις κοπάνες συχνά πυκνά.

Όταν η οικογένειά της αποφάσισε να μετακομίσει το Κονέκτικατ, εκείνη επέλεξε να μείνει πίσω. Ένα βράδυ, έχοντας βγει με φίλους σε ένα μπαρ, θα γνωρίσει την Μαίρη Αν και σύντομα θα γίνουν ζευγάρι.

«Ήμουν τόσο ερωτευμένη μαζί της» θα πει στο ντοκιμαντέρ η Μαίρη Αν. «Η Κίτι πάλευε μέσα της που ήταν γκέι, γιατί το είχαμε συζητήση αυτό και κάποιες φορές είχαμε διαφωνήσει. Αλλά το δούλευε με τον εαυτό της. Δυστυχώς, δεν είχε τον χρόνο να φτάσει εκεί που ήθελε».

YouTube thumbnail

Στο «The Witness» θα μιλήσει και ο αδερφός της Κίτι, ο Μπιλ Τζενοβέζε, λέγοντας πόσο γλυκιά κοπέλα ήταν. «Μετά τη δολοφονία της, οι γονείς μου ήταν καταρρακωμένοι με αποτέλεσμα να αποφασίσουν να μην πάνε στη δίκη του  Γουίνστον Μόσελεϊ».

Μόνο μετά τον θάνατο της μητέρας τους το 1992, ο Μπιλ αποφάσισε να μάθει περισσότερα πράγματα για τη ζωή της αδερφής του – και κάπως έτσι έμαθε για την Μαίρη Αν. «Θα ήταν ανακουφισμένοι αν γνώριζαν ότι η Κίτι δεν ήταν μόνη της τόσο στη ζωή όσο και εκείνη την τραγική βραδιά. Εύχομαι να το ήξεραν μόνο».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι 2 καταλύτες που πυροδότησαν τη bull market και τη συναλλακτική έκρηξη

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι 2 καταλύτες που πυροδότησαν τη bull market και τη συναλλακτική έκρηξη

World
Χρυσός: Γιατί ο Τραμπ στοχεύει τις ελβετικές ραφιναρίες

Χρυσός: Γιατί ο Τραμπ στοχεύει τις ελβετικές ραφιναρίες

inWellness
inTown
Stories
«Ο Τζέιμς Ντιν της γενιάς μας»: Ο μύθος και το τραγικό, επώδυνο τέλος του Ρίβερ Φίνιξ στοιχειώνει ξανά – Η ταινία που τον κατέστρεψε
Το δικό του Αίντάχο 08.08.25

«Ο Τζέιμς Ντιν της γενιάς μας»: Ο μύθος και το τραγικό, επώδυνο τέλος του Ρίβερ Φίνιξ στοιχειώνει ξανά – Η ταινία που τον κατέστρεψε

Το Variety Confidential, η βραβευμένη σειρά podcast, καταδύεται στο φως και τα σκοτάδια του πιο ταλαντούχου νέου που έφυγε νωρίς. Ο Ρίβερ Φίνιξ πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών όταν ήταν μόλις 23

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τι κρύβει ένα έργο τέχνης που απεικονίζει έναν Ρώσο στρατιώτη να περιθάλπει έναν τραυματισμένο Ουκρανό;
Καρελία 08.08.25

Τι κρύβει ένα έργο τέχνης που απεικονίζει έναν Ρώσο στρατιώτη να περιθάλπει έναν τραυματισμένο Ουκρανό;

Ο ιερομόναχος Δαυίδ δήλωσε ότι οι μοναχοί του Βαλαάμ πιθανότατα να δημιούργησαν το έργο τον Μάρτιο του 2022, λίγο μετά την ανακοίνωση του Πούτιν για την «στρατιωτική επιχείρηση» της Ρωσίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σαρλίζ Θερόν, ετών 50: Ακτιβισμός, πύρινη σαγήνη και μια σταρ πολύ καλύτερη από άλλες – «Οφείλουμε να νοιαστούμε»
Πρότυπο 07.08.25

Σαρλίζ Θερόν, ετών 50: Ακτιβισμός, πύρινη σαγήνη και μια σταρ πολύ καλύτερη από άλλες – «Οφείλουμε να νοιαστούμε»

Η Σαρλίζ Θερόν, ηθοποιός, παραγωγός και ακτιβίστρια, γεννήθηκε σαν σήμερα στη Νότια Αφρική κατά την περίοδο του Απαρτχάιντ. Αυτό την άλλαξε για πάντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Σάρον Στόουν για την συνεργασία της με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στο «Καζίνο» – «Μπορεί να εισχωρήσει στο μυαλό σου»
«Με εξόργισε» 07.08.25

Η Σάρον Στόουν για την συνεργασία της με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στο «Καζίνο» – «Μπορεί να εισχωρήσει στο μυαλό σου»

Σε πρόσφατη συνέντευξη της, η Σάρον Στόουν ανέφερε ότι «πάντα ήθελα να συνεργαστώ» με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, αλλά αυτό δεν είχε συμβεί έως ότου είδε τον εαυτό της να συμμετέχει στο καστ του «Καζίνο».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Συνεργάστηκε με τους Ναζί, «ξέπλυνε» τον Χίτλερ: Ο Γουόρντ Πράις και η Daily Mail ήταν τα όργανα του διαβόλου
Ανήθικος 07.08.25

Συνεργάστηκε με τους Ναζί, «ξέπλυνε» τον Χίτλερ: Ο Γουόρντ Πράις και η Daily Mail ήταν τα όργανα του διαβόλου

Νέο βιβλίου του ιστορικού Ρίτσαρντ Έβανς μελετάει το φαινόμενο του ρεπόρτερ της Daily Mail Τζορτζ Γουόρντ Πράις που συνεργάστηκε με τον Χίτλερ και τον Γκέμπελς για να εξωραΐσει το ναζιστικό καθεστώς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εκβιαστής νταής ή άγγελος προστάτης; Ο Έλβις, ο συνταγματάρχης και η Μαφία του Μέμφις σε αέναο πόλεμο
Ανατροπή 06.08.25

Εκβιαστής νταής ή άγγελος προστάτης; Ο Έλβις, ο συνταγματάρχης και η Μαφία του Μέμφις σε αέναο πόλεμο

Μια νέα βιογραφία έρχεται να ανατρέψει όσα έχουν ειπωθεί για τον διαβολικά έξυπνο μάνατζερ του Έλβις Πρίσλεϊ, τον συνταγματάρχη Τομ Πάρκερ. Ήταν θύτης ή θύμα;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Άντι Γουόρχολ – «Ένας μοναχικός έφηβος με άσχημο δέρμα, που μεγάλωσε. Ένας περιφερόμενος σε έναν χορό γυμνασίου»
6 Αυγούστου 1928 06.08.25

Άντι Γουόρχολ - «Ένας μοναχικός έφηβος με άσχημο δέρμα, που μεγάλωσε. Ένας περιφερόμενος σε έναν χορό γυμνασίου»

Ο Αμερικανός φωτογράφος Γουίλιαμ Τζον Κένεντι συνεργάστηκε με τον «Πάπα της ποπ» σε μία σειρά εικόνων. Το 2022, η χήρα του Κένεντι και άλλες προσωπικότητες από το «θηριοτροφείο» του Γουόρχολ θυμήθηκαν τη ζωή στο Factory με αφορμή το βιβλίο The Lost Archive.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σαντάκο Σασάκι: Η «κόρη της Χιροσίμα», οι 1.000 χάρτινοι γερανοί και η αξία της συμπόνιας απέναντι στη φρίκη
Μάθημα ιστορίας 06.08.25

Σαντάκο Σασάκι: Η «κόρη της Χιροσίμα», οι 1.000 χάρτινοι γερανοί και η αξία της συμπόνιας απέναντι στη φρίκη

Η ιστορία της Σαντάκο Σασάκι είναι σπαραξικάρδια, πολύτιμη και απαιτεί να διαβαστεί. Γιατί αυτό το έξυπνο κορίτσι που ήθελε να ζήσει, είναι μνήμη μιας απάνθρωπης, μαύρης στιγμής στην ιστορία της ανθρωπότητας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το κρυμμένο γούρι στο μεσοφόρι του νυφικού της Νταϊάνα δεν της έφερε τύχη, τελικά
«Κακό μάτι» 06.08.25

Το κρυμμένο γούρι στο μεσοφόρι του νυφικού της Νταϊάνα δεν της έφερε τύχη, τελικά

Η νεαρή Νταϊάνα Σπένσερ έγινε μια από τις πιο διάσημες γυναίκες στον κόσμο όταν παντρεύτηκε τον μελλοντικό βασιλιά Κάρολο το καλοκαίρι του 1981 - αλλά μια τόση δα λεπτομέρεια του νυφικού της παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό ένα μυστικό που περνάει από στόμα σε στόμα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η αληθινή ιστορία πίσω από το «A Deadly American Marriage» – Αίμα, βία και ένας πρώην πράκτορας του FBI
2 Αυγούστου 2015 06.08.25

Η αληθινή ιστορία πίσω από το «A Deadly American Marriage» – Αίμα, βία και ένας πρώην πράκτορας του FBI

Το ντοκιμαντέρ «A Deadly American Marriage» των Τζέσικα Μπέρτζες και Τζένι Πόπλγουελ κάνει μια βουτιά στην δολοφονία του Τζέισον Κόρμπετ, πίσω από την οποία βρίσκονταν η σύζυγος του και ο πατέρας της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι «αναγνώστες πούρων» στην Κούβα διαβάζουν ποίηση στους στρίφτες που ρολάρουν τα Cohiba
Από τον 19ο αιώνα 05.08.25

Οι «αναγνώστες πούρων» στην Κούβα διαβάζουν ποίηση στους στρίφτες που ρολάρουν τα Cohiba

Στην εποχή του ChatGPT, μια παραδοσιακή συνήθεια συνεχίζεται στην Αβάνα. Γυναίκες διαβάζουν δυνατά τραγούδια και μυθιστορήματα στους εργάτες που τυλίγουν πούρα Cohiba και Mareva στο χέρι, ενώ παράλληλα απαντούν στις ερωτήσεις τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Στάθηκε απέναντι σε άνδρες με ματσέτες»: Η στυγερή δολοφονία της ακτιβίστριας κατά των γυναικοκτονιών Σάντρα Ντομίνγκεζ συγκλονίζει
Τίμημα 05.08.25

«Στάθηκε απέναντι σε άνδρες με ματσέτες»: Η στυγερή δολοφονία της ακτιβίστριας κατά των γυναικοκτονιών Σάντρα Ντομίνγκεζ συγκλονίζει

Σε μια χώρα όπου κάθε χρόνο δολοφονούνται περίπου 2.500 γυναίκες, η ακτιβίστρια Σάντρα Ντομίνγκεζ ξεχώριζε γιατί δεν φοβήθηκε να τα βάλει με ισχυρούς άντρες -και μετά τη σκότωσαν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Σάρον Στόουν περιγράφει πώς ο μάνατζέρ της έκλεψε το σενάριο της ταινίας «Βασικό Ένστικτο» για χάρη της
«Ήθελα τον ρόλο» 05.08.25

Η Σάρον Στόουν περιγράφει πώς ο μάνατζέρ της έκλεψε το σενάριο της ταινίας «Βασικό Ένστικτο» για χάρη της

Όπως αποκάλυψε η Σάρον Στόουν, λίγο πριν την οντισιόν της για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Βασικό Ένστικτο», ο μάνατζέρ της αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του -κάπως παράδοξα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Στη μνήμη υπάρχει πρόκληση» – Η παλαιστινιακή κλωστοϋφαντουργία και το κέντημα ως πράξη αντίστασης
Sumud στα αραβικά 04.08.25

«Στη μνήμη υπάρχει πρόκληση» - Η παλαιστινιακή κλωστοϋφαντουργία και το κέντημα ως πράξη αντίστασης

Mια νέα έκθεση στο V&A Dundee της Σκωτίας εξερευνά τα παλαιστινιακά υφάσματα, κεντήματα και ενδύματα ως μέσο αφήγησης προσωπικών και κοινοτικών ιστοριών - «Μπροστά σε μια γενοκτονία, η έκθεση δεν προσφέρει έναν παθητικό θρήνο αλλά μια ριζοσπαστική επιμονή»

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
The Yogurt Shop Murders – Η άκαρδη δολοφονία τεσσάρων έφηβων κοριτσιών και η ηδονοβλεψία του εγκλήματος
Ντοκιμαντέρ 04.08.25

The Yogurt Shop Murders - Η άκαρδη δολοφονία τεσσάρων έφηβων κοριτσιών και η ηδονοβλεψία του εγκλήματος

Το The Yogurt Shop Murders του ΗΒΟ είναι τόσο έντονο και σκληρό όσο το είδος του αληθινού εγκλήματος, ειδικά καθώς ξεκινά με το τραύμα που υπέστησαν τα θύματα, οι οικογένειές τους και άλλοι που βρίσκονται σε τροχιά πολύ κοντά στην τραγωδία

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φωτιά στην Κερατέα: «Έτρεχε» με ένα χλμ. την ώρα – Τι είδαν οι δορυφόροι – Ερευνητής αναλύει τα στοιχεία
Πύρινος εφιάλτης 09.08.25

Με ένα χλμ. την ώρα «έτρεχε» η φωτιά στην Κερατέα - Τι είδαν οι δορυφόροι - Ερευνητής αναλύει τα στοιχεία

Τα θερμά σημεία που ανιχνεύθηκαν από τους δορυφόρους δείχνουν ότι η φωτιά διένυσε περίπου 11 χιλιόμετρα σε ένα 12ωρο, σημειώνει ο ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Θοδωρής Γιάνναρος

Σύνταξη
Φωτιά στην Κερατέα: «Εντοπίστηκε γκαζάκι στον Άγιο Νικόλαο» – Καταγγέλλει εμπρησμό ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού
Ελλάδα 09.08.25

Φωτιά στην Κερατέα: «Εντοπίστηκε γκαζάκι στον Άγιο Νικόλαο» – Καταγγέλλει εμπρησμό ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού

Ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού, Σταύρος Πετρόπουλος, μιλώντας για τη φωτιά στην Κερατέα, κατήγγειλε ότι βρέθηκε γκαζάκι στο μέτωπο στον Άγιο Νικόλαο Αναβύσσου και έκανε λόγο για εμπρησμό

Σύνταξη
Τουλάχιστον 21 νεκροί μετά από τροχαίο λεωφορείου που μετέφερε άτομα από κηδεία στην Κένυα
Κένυα 09.08.25

Τουλάχιστον 21 νεκροί μετά από τροχαίο λεωφορείου που μετέφερε άτομα από κηδεία

Τα τροχαία ατυχήματα είναι συχνά φαινόμενο στην Κένυα και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αφρικής, όπου οι δρόμοι είναι συχνά στενοί και σε κακή κατάσταση με πολλές λακκούβες.

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Τεχνητή νοημοσύνη κατά της φοροδιαφυγής – Σαρωτικές διασταυρώσεις έως το τέλος του 2025
Μπαράζ ελέγχων 09.08.25

Την τεχνητή νοημοσύνη επιστρατεύει η ΑΑΔΕ κατά της φοροδιαφυγής - Σαρωτικές διασταυρώσεις

Θα χρησιμοποιούνται ειδικοί αλγόριθμοι για την ανάλυση των μεγάλων δεδομένων και την άντληση στοιχείων από ψηφιακά συστήματα τιμολόγησης - Η τεχνητή νοημοσύνη θα «σκανάρει» στοιχεία από το Διαδίκτυο

Σύνταξη
Φωτιά: Ακραίος ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε 4 περιφέρειες – Κόκκινος συναγερμός και στην Αττική
Προσοχή 09.08.25

Ακραίος ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε 4 περιφέρειες - Κόκκινος συναγερμός και στην Αττική

Φωτιά: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα, Σάββατο, σε 4 περιφέρειες και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε άλλες 10, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 

Σύνταξη
Σε ύφεση η φωτιά στην Κερατέα, μάχη με τις αναζωπυρώσεις – Μπαράζ 112, καταγγελίες για εμπρησμό
Ανείπωτη καταστροφή 09.08.25 Upd: 09:35

Σε ύφεση η φωτιά στην Κερατέα, μάχη με τις αναζωπυρώσεις – Μπαράζ 112, καταγγελίες για εμπρησμό

Μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Κερατέα και Ηλεία - Νέα εστία εκδηλώθηκε στον Αγιο Νικόλαο, πρωινά μηνύματα του 112 για εκκενώσεις οικισμών.

Βούλα Τσιβόλα - Γεωργία Κανδρή
Τερ Στέγκεν: «Αγαπώ την Μπαρτσελόνα θα συνεργαστώ με την ομάδα για να βρεθεί λύση»
Ποδόσφαιρο 09.08.25

Τερ Στέγκεν: «Αγαπώ την Μπαρτσελόνα θα συνεργαστώ με την ομάδα για να βρεθεί λύση»

Ο Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν τοποθετήθηκε για το ζήτημα που έχει προκύψει με την Μπαρτσελόνα, τονίζοντας πως θέλει να συνεργαστεί με την ομάδα προκειμένου να βρεθεί η καλύτερη λύση για όλους.

Σύνταξη
Όταν η παγκόσμια Ακροδεξιά αγκάλιασε το κράτος του Ισραήλ
Πολιτική 09.08.25

Όταν η παγκόσμια Ακροδεξιά αγκάλιασε το κράτος του Ισραήλ

Η μεταστροφή της παγκόσμιας Ακροδεξιάς υπέρ του Ισραήλ μετράει ήδη κάποια χρόνια. Οι λόγοι για τους οποίους οι πολιτικοί απόγονοι των Ναζί και των φασιστών έπαψαν να ασχολούνται με τους «κακούς» Εβραίους και πλέον βρίσκονται στο πλευρό τους.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τρία δισεκατομμύρια streams και συνεχίζει: Το Cruel Summer της Τέιλορ Σουίφτ γράφει ιστορία στο Spotify
Γράφει ιστορία 09.08.25

Τρία δισεκατομμύρια streams και συνεχίζει: Το Cruel Summer της Τέιλορ Σουίφτ γράφει ιστορία στο Spotify

Το Cruel Summer της Τέιλορ Σουίφτ από το 2019 κατάφερε και μπήκε σε ένα «κλειστό κλαμπ» στο Spotify, ξεπερνώντας τα 3 δισεκατομμύρια streams. Και μάλλον έχει δρόμο μπροστά του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΤΕΠ: Πόσο έχει μειώσει την αναμονή στα επείγοντα το «βραχιολάκι»
Επιστήμες 09.08.25

ΤΕΠ: Πόσο έχει μειώσει την αναμονή στα επείγοντα το «βραχιολάκι»

Μπορεί τα έως τώρα στοιχεία να είναι ενθαρρυντικά, ωστόσο το ουσιαστικό "crash test" για το νέο μέτρο αναμένεται το φθινόπωρο, όταν θα ξεκαθαρίσει αν το ψηφιακό σύστημα ιχνηλάτησης μπορεί να αντέξει και σε συνθήκες αυξημένης πίεσης

Μάρθα Καϊτανίδη
Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας νησιών το καλοκαίρι: Μια μεγάλη, ανοιχτή πληγή – Τι μπορεί να αλλάξει;
Δύσκολη Εξίσωση 09.08.25

Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας νησιών το καλοκαίρι: Μια μεγάλη, ανοιχτή πληγή – Τι μπορεί να αλλάξει;

Τι κάνει ένας ιατροδικαστής στα Επείγοντα; Γιατροί σε νοσοκομεία νησιών και ο διοικητής της 2ης ΥΠΕ, μιλούν στο in για τη δύσκολη εξίσωση της ιατρικής κάλυψης στην Περιφέρεια - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η σιωπηλή αυτοκρατορία των κινεζικών μπαταριών που αλλάζει τον κόσμο
Ολοι μιλούν για τον Γιουκούν 09.08.25

Η σιωπηλή αυτοκρατορία των κινεζικών μπαταριών που αλλάζει τον κόσμο

Η παγκόσμια υπερδύναμη των ηλεκτρικών μπαταριών, κάνει δυναμική είσοδο στο διεθνές χρηματιστηριακό και βιομηχανικό προσκήνιο, επεκτείνοντας την «πόλη-εργοστάσιό» της

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΑΣΕΠ: Η μαύρη τρύπα του διαγωνισμού
Ελλάδα 09.08.25

ΑΣΕΠ: Η μαύρη τρύπα του διαγωνισμού

Η δοκιμασία του επαγωγικού συλλογισμού ήταν η αχίλλειος πτέρνα των διαγωνιζομένων - Τι προκύπτει από την ποιοτική ανάλυση των στατιστικών στοιχείων

Εύη Σαλτού
Ο Λίαμ Νίσον φιλάει την Πάμελα Άντερσον σε ένα χαριτωμένο διαφημιστικό βίντεο για το «Naked Gun»
Έρωτας; 09.08.25

Ο Λίαμ Νίσον φιλάει την Πάμελα Άντερσον σε ένα χαριτωμένο διαφημιστικό βίντεο για το «Naked Gun»

Μια νέα ανάρτηση στο Instagram από την επίσημη σελίδα της ταινίας «Naked Gun» δείχνει τους δύο συμπρωταγωνιστές Λίαμ Νίσον και Πάμελα Άντερσον να κάθονται σε ένα κινηματογράφο και να τρώνε ποπ κορν.

Σύνταξη
Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός «προετοιμάζεται» να καταλάβει την πόλη παρά τη διεθνή κατακραυγή
Συνεχίζει τις σφαγές 09.08.25

Το Ισραήλ αδιαφορεί για τη διεθνή κατακραυγή και «προετοιμάζεται» να καταλάβει τη Γάζα

Απελευθέρωση από τη Χαμάς βαφτίζει τώρα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου το νέο σχέδιό του για την κατάληψη της Γάζας, παρά τη διεθνή κατακραυγή που έχει ξεσηκώσει.

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

