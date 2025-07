Ξέσπασμα Μέσι μπροστά σε αντίπαλο – Η απίθανη κίνηση του μετά τη λήξη (vid)

Ο Λιονέλ Μέσι πρωταγωνίστησε σε ακόμη μία στιγμή, αυτή τη φορά εκτός από το ποδοσφαιρικό του ταλέντο, με τον χαρακτήρα του. Στην εντυπωσιακή νίκη της Ίντερ Μαϊάμι επί της Άτλας με 2-1, ο Αργεντινός σούπερ σταρ ήταν καθοριστικός με το γκολ της νίκης, λίγο πριν το φινάλε.

Μετά από όμορφη συνεργασία με τον Σουάρες, ο Μέσι έδωσε ασίστ στον Βέιγκαντ, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Ο Αργεντινός δεν συγκράτησε τα συναισθήματά του και ξέσπασε πανηγυρίζοντας έντονα προς το μέρος του Ματίας Κοκάρο, ο οποίος νωρίτερα είχε πανηγυρίσει μπροστά στους φίλους της Ίντερ Μαϊάμι.

Παρά την ένταση της στιγμής, ο Κοκάρο όχι μόνο δεν παρεξηγήθηκε, αλλά αποκάλυψε μετά τη λήξη του αγώνα ότι ο Μέσι πλησίασε, τον αγκάλιασε και του ζήτησε συγγνώμη για την έντονη αντίδρασή του, δίνοντάς του και τη φανέλα του.

«Όταν ισοφαρίσαμε, πανηγύρισα μπροστά στους οπαδούς τους, γιατί θέλαμε τη νίκη. Ο Μέσι μου απάντησε με τον δικό του τρόπο. Αλλά τι να του πεις; Είναι ο μεγαλύτερος όλων. Ήρθε μετά, μου μίλησε, ζήτησε συγγνώμη και μου έδωσε και τη φανέλα του. Δείχνει πόσο σπουδαίος είναι, όχι μόνο ως παίκτης αλλά και ως άνθρωπος», είπε ο επιθετικός της Άτλας με σεβασμό.

🚨🗣 𝗡𝗘𝗪: Matías Cóccaro: «Right after we scored the equalizer, I started motivating my teammates — we were going for the second goal, that’s why I celebrated like that… Then Inter Miami scored again and Messi came to celebrate right in my face, full of emotion.»

«And what… pic.twitter.com/e2mbxyXdIf

