Η kiss cam των Coldplay απαθανάτισε τον Μέσι με την Αντονέλα (pics,vids)

Oι Coldplay έχουν γίνει viral το τελευταίο διάστημα, καθώς η kiss cam τους τσάκωσε προ ολίγων ημερών ένα παράνομο ζευγάρι, τον CEO της Astronomer, Άντι Μπάιρον, και την Κρίστιν Κάμποτ, επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας.

Αυτή την φορά, η kiss cam της πασίγνωστης μπάντας, χάρισε ακόμη ένα φοβερό σκηνικό στο κοινό, αφού «έπιασε» το πολυαγαπημένο ζευγάρι Μέσι – Αντονέλα.

Lionel Messi and his wife Antonela Roccuzzo were shown on screen at Coldplay’s concert in Miami tonight.

