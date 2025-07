Λιονέλ Μέσι: Ο λόγος που δεν θα αγωνιστεί στο All Star Game του MLS και η ποινή που προβλέπεται

Η κούραση από τα συνεχόμενα παιχνίδια είναι ο λόγος που οδήγησε τον Λιονέλ Μέσι να αποσύρει τη συμμετοχή του από το All Star Game, ανάμεσα στους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του Αμερικάνικου ποδοσφαίρου (MLS) και των καλύτερων του μεξικάνικου πρωταθλήματος (Liga MX).

Η εν λόγω αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τα ξημερώματα της Πέμπτης ώρα Ελλάδος (24/07, 04:00), στο Όστιν του Τέξας και η απουσία του Αργεντινού σούπερ σταρ έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τους χιλιάδες φιλάθλους που περίμεναν να τον απολαύσουν…

Είναι χαρακτηριστικό οτι τους τελευταίους 3,5 μήνες, ο Λιονέλ Μέσι έχει αγωνιστεί σε 26 παιχνίδια με την Ίντερ Μαϊάμι και την Εθνικής Αργεντινής. Ειδικότερα μόνο μετά μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων έχει συμμετάσχει σε πέντε ματς και μάλιστα ολόκληρα ενενηντάλεπτα, γεγονός που όπως είναι φυσικό έχει καταπονήσει ιδιαίτερα τον 38χρονο ποδοσφαιριστή.

Έτσι ο Αργεντινός, έστω και την τελευταία στιγμή γνωστοποίησε ότι σκοπεύει να «πάρει ανάσες», ωστόσο αυτό θα συμβεί όχι… αναίμακτα. Οπως αναφέρει ο κανονισμός στο αμερικάνικο ποδόσφαιρο, οι παίκτες που δεν είναι τραυματίες και δεν αγωνίζονται στο All-Star Game, θα τιμωρούνται με αποκλεισμό ενός αγώνα πρωταθλήματος. Εφόσον ο Μέσι όντως δεν παίξει τότε θα απουσιάσει από χάσει το εντός έδρας παιχνίδι της Ίντερ Μαϊάμι με τη Σινσινάτι το ερχόμενο Σάββατο (26/7).

Πλην του Αργεντινού από το ALL Star αναμένεται να απουσιάσουν κι άλλα «βαριά» ονόματα όπως οι Ζόρντι Άλμπα, Σέρχιο Μπουσκέτς και Λουίς Σουάρεζ.

Lionel Messi and Jordi Alba will not participate in the MLS All-Star Game tonight.

The league’s policy for opting to not participate in the All-Star Game is a one game suspension. pic.twitter.com/VwADw5tWot

— B/R Football (@brfootball) July 23, 2025