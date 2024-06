Ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας στις εκδηλώσεις του σημερινού Paris Pride, εν όψει και της αυριανής ημέρας του πρώτου γύρου των εκλογών στη Γαλλία, ζήτησε από την αστυνομία και τις τοπικές αρχές το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών.

Kαθώς η Γαλλία προσέρχεται στις κάλπες την Κυριακή για τον πρώτο γύρο των πρόωρων βουλευτικών εκλογών που θα μπορούσαν να φέρουν την ακροδεξιά στην εξουσία, έχει παρατηρηθεί αύξηση των ρατσιστικών διακρίσεων, που θα μπορούσαν να στραφούν ενάντια σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται από την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙΑ+, αναφέρεται στην επιστολή του υπουργού Εσωτερικών Ζεράλ Νταρμανέν.

Όπως αναμεταδίδει το Reuters, η επιστολή του υπουργού προς τις αστυνομικές και δημοτικές αρχές, εστάλη χθες, την παραμονή του Paris Pride, η οποία είναι η μεγαλύτερη πορεία Υπερηφάνειας, των ΛΟΑΤΚΙΑ+ ατόμων που διοργανώνεται στη Γαλλία.

«Το μίσος βρίσκεται σε έξαρση. Υπάρχουν μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που καλούν κόσμο να παρέμβει στην πορεία», δήλωσε στο Reuters νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο πρόεδρος της ομάδας δικαιωμάτων Inter-LGBT, Τζέιμς Λεπερλιέ.

Happy Pride from Paris. Solidarity to the *entire* LGBTQA+ community. pic.twitter.com/PWcTgGR9VS

— Prof Maja Korica (@DrKorica) June 29, 2024