«Έχουμε πολύ δρόμο»: Ο Τζος Καβάλο ρίχνει το γάντι στη FIFA για την ομοφοβία στο ποδόσφαιρο – «Μου λένε να ψοφήσω»

Η γενναία εξομολόγηση του γκέι ποδοσφαιριστή Τζος Καβάλο για τη σεξουαλικότητα του χαιρετήθηκε από τον Ζεράρ Πικέ, αλλά ενόχλησε πολλούς στο χώρο του ποδοσφαίρου όπου η ομοφοβία και η τοξική αρρενωπότητα οπλίζουν το μίσος.

Μιλώντας στο BBC Sports, ο Καβάλο δίνει τη δική του απάντηση στις βίαιες αντιδράσεις, τις καθημερινές απειλές θανάτου, και ένα κατεστημένο, από τη FIFA μέχρι τους οπαδούς, που μοιάζει να ανέχεται το μίσος.

Η ιστορία του 25χρονου μέσου είναι ο καθρέφτης μιας μάχης για την ισότητα που, ακόμη και σήμερα, είναι γεμάτη τραύματα αλλά ο ίδιος συνεχίζει.

«Δεν ανήκεις σε αυτή τη Γη», «Γιατί βρίσκεσαι εδώ;», «Σταμάτα να αναπνέεις», «Ψόφα!». Αυτές οι αποτρόπαιες φράσεις είναι ένα μικρό δείγμα των μηνυμάτων μίσους και των απειλών θανάτου που λαμβάνει καθημερινά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ποδοσφαιριστής Τζος Καβάλο, από τότε που αποκάλυψε δημόσια την ομοφυλοφιλία του το 2021.

«Τρομάζω που το Παγκόσμιο Κύπελλο γίνεται σε χώρες που ποινικοποιούν την ύπαρξή μου»

Η ιστορία του Αυστραλού μέσου, του μοναδικού εν ενεργεία επαγγελματία ποδοσφαιριστή ανώτερης κατηγορίας που τόλμησε να «βγει από την ντουλάπα», αποτελεί μια σκληρή υπενθύμιση για το πόσο βαθιά ριζωμένη παραμένει η ομοφοβία στον κόσμο του ποδοσφαίρου, μια μάχη που ο ίδιος δίνει καθημερινά με προσωπικό κόστος, αλλά με ακλόνητη δέσμευση στην ισότητα και τη συμπερίληψη.

Η απόφαση του Τζος Καβάλο, σήμερα 25 ετών, να δηλώσει ανοιχτά την ομοφυλοφιλία του στις 27 Οκτωβρίου 2021, όταν αγωνιζόταν στην Άντελαϊντ Γιουνάιτεντ της Αυστραλίας, προκάλεσε παγκόσμιο κύμα υποστήριξης.

Η αλήθεια και ο ξυλοδαρμός

Το βίντεό του, με τίτλο «Η Αλήθεια του Τζος», έγινε αμέσως viral, με συλλόγους όπως η Λίβερπουλ και προσωπικότητες όπως ο Γιούργκεν Κλοπ και ο Ζεράρ Πικέ να εκφράζουν τον θαυμασμό τους.

«Ήταν συγκλονιστικό», θυμάται ο Καβάλο. Ωστόσο, η δημόσια αποκάλυψη τον κατέστησε άμεσα στόχο.

«Όταν είδα αυτά τα μηνύματα για πρώτη φορά, ράγισε η καρδιά μου. Κανείς δεν θέλει να διαβάζει τέτοια πράγματα», δήλωσε στο BBC Sport.

«Ο κόσμος του ποδοσφαίρου είναι πολύ πίσω, έχουμε πολύ δρόμο ακόμη για να πετάξουμε την τοξική αρρενωπότητα και την ομοφοβία έξω από τα γήπεδα»

«Προσπαθώ να γίνω καλύτερος παίκτης και να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό στον αγωνιστικό χώρο, και μετά με υποτιμούν εξαιτίας αυτού που είμαι ως άνθρωπος. Είναι αηδιαστικό» συνέχισε.

Η ομοφοβία και η κακοποίηση στο πρόσωπο του δεν περιορίστηκε στο διαδίκτυο. Τον Ιανουάριο του 2022, η Μέλμπουρν Βίκτορι τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 δολάρια Αυστραλίας για ομοφοβικά συνθήματα των οπαδών της κατά τη διάρκεια αγώνα με την Άντελαϊντ.

Ακόμη πιο τρομακτικό, ο Καβάλο δέχτηκε σωματική επίθεση σε βενζινάδικο της Αυστραλίας από κάποιον που τον αναγνώρισε. «Ήταν μια τρομακτική στιγμή. Θυμάμαι να σκέφτομαι «αυτό είναι αληθινό – οι άνθρωποι θέλουν να με βλάψουν»», εξομολογείται ο ίδιος.

Αυτό το καλοκαίρι, ο Καβάλο άφησε την Αυστραλία και εντάχθηκε στην ομάδα Πίτερμπορο Σπορτς της έκτης κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου, όπου αγωνίζεται μπροστά σε περίπου 400 θεατές.

Συνδυάζει το ημι-επαγγελματικό ποδόσφαιρο με την ακτιβιστική του δράση για τα ζητήματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, χρησιμοποιώντας το προφίλ και την πλατφόρμα του –έχει πάνω από ένα εκατομμύριο ακολούθους στο Instagram– για να προωθήσει την ισότητα.

«Σίγουρα έχουμε πολύ δρόμο μποστά μας. Δεν περνάει ούτε μια εβδομάδα χωρίς να ακούσω για κάποιο πρόβλημα», τονίζει, επιβεβαιώνοντας ότι το ποδόσφαιρο εξακολουθεί να έχει σοβαρό πρόβλημα με την ομοφοβία.

Γκολ στην τοξική αρρενωπότητα

Η γενναιότητα του Καβάλο ενέπνευσε τον 17χρονο επιθετικό της Μπλάκπουλ, Τζέικ Ντάνιελς, να γίνει το 2022 ο μοναδικός εν ενεργεία ομοφυλόφιλος επαγγελματίας ποδοσφαιριστής στην Μεγάλη Βρετανία.

Ωστόσο, στην Πρέμιερ Λιγκ δεν υπάρχει κανένας παίκτης που να έχει κάνει coming out.

«Θα ήταν μια ρηξικέλευθη κίνηση», λέει ο Καβάλο για την επίδραση που θα είχε μια τέτοια κίνηση. «Αλλά δεν πρόκειται να το εξωραΐσω. Υπάρχουν πολλά τρομακτικά πράγματα που θα αντιμετώπιζε αυτό το άτομο. Στον κόσμο του ποδοσφαίρου, το να είσαι ανοιχτά ομοφυλόφιλος παίκτης σε βάζει στο στόχαστρο μιας πολύ τοξικής κοινότητας, είσαι στόχος».

Είκοσι επτά χρόνια μετά την αυτοκτονία του Τζάστιν Φασάνου, του πρώτου ανοιχτά ομοφυλόφιλου Βρετανού ποδοσφαιριστή, ο Καβάλο μιλάει για την κουλτούρα του machismo και την τοξική αρρενωπότητα που κυριαρχεί ακόμα στο ποδόσφαιρο.

«Χρειάζεται απλά να πας σε έναν αγώνα και να δεις το εχθρικό περιβάλλον και την τοξικότητα που φέρνει το πλήθος στις κερκίδες»

Ο Καβάλο δεν φοβάται να μιλήσει. Θαρραλέος ο Καβάλο, ασκεί κριτική στη FIFA, τονίζοντας τον προβληματισμό του για τη διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε χώρες όπως το Κατάρ (2022) και η Σαουδική Αραβία (2034), όπου οι σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου είναι παράνομες.

«Με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο διεξάγεται σε χώρες που ποινικοποιούν τους γάμους ομοφύλων, όπου άνθρωποι σαν εμένα θα μπουν στη φυλακή απλώς και μόνο επειδή υπάρχουν σε αυτή τη γη; Είναι τρομακτικό», λέει.

Παρά το προσωπικό κόστος που έχει πληρώσει στην ψυχική του υγεία, ο Καβάλο δηλώνει ότι δεν θα σταματήσει να μιλάει ανοιχτά.

«Ο σκοπός μου είναι να δημιουργήσω την αλλαγή. Γι’ αυτό βρίσκομαι εδώ», καταλήγει με αποφασιστικότητα ο νεαρός που πρόσφατα αρραβωνιάστηκε τον σύντροφό του, Λέιτον, στον αγωνιστικό χώρο της Άντελαϊντ Γιουνάιτεντ.

Ο Τζος Καβάλο θέλει να βάλει απανωτά γκολ στο τέρμα του φανατισμού και της προκατάληψης διεκδικώντας συμπερίληψη και ορατότητα ως τα πιο ισχυρά αντίδοτα στο μίσος. Ένα ντέρμπι που πρέπει να νικήσει.