Μια τρανς έφηβη στο στόχαστρο του Τραμπ – «Το μίσος δεν έχει θέση για κανένα παιδί» το μήνυμα της μητέρας της

Σε μια περίοδο όπου η συζήτηση γύρω από τα δικαιώματα των τρανς ατόμων στον αθλητισμό φουντώνει ξανά στις Ηνωμένες Πολιτείες, η συμμετοχή μιας 16χρονης μαθήτριας στο σχολικό πρωτάθλημα στίβου της Καλιφόρνιας εξελίσσεται σε πολιτικό και κοινωνικό πεδίο μάχης.

Η AB Hernandez όχι μόνο αψήφησε την κριτική, αλλά προκρίθηκε στους τελικούς κορυφαίων αγωνισμάτων, ενώ την ίδια στιγμή ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απειλεί με κυρώσεις, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ξεκινά έρευνα και οι τοπικές αρχές πιέζουν για αποκλεισμό της.

Η 16χρονη AB Hernandez ήταν η κορυφαία προκριθείσα για τους τελικούς του Σαββάτου στο άλμα εις μήκος και στο άλμα εις ύψος κοριτσιών, στο σχολικό πρωτάθλημα στίβου που διεξάγεται στο Clovis, έξω από το Fresno. Στο τριπλούν, το άλμα της έφτασε τα 12,5 μέτρα – σχεδόν 25 εκατοστά πιο μακριά από τη δεύτερη καλύτερη επίδοση.

Η συμμετοχή της Hernandez έχει προκαλέσει έντονη διαμάχη, με την Ομοσπονδία Σχολικού Αθλητισμού της Καλιφόρνιας (CIF) να προσπαθεί να προσαρμόσει τους κανονισμούς εν μέσω οργισμένων αντιδράσεων από όλες τις πλευρές.

Την Παρασκευή, ένα μικρό αεροπλάνο πέταξε πάνω από το στάδιο με πανό που έγραφε: «Όχι αγόρια στα αθλήματα των κοριτσιών!».

